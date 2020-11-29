MTB2分鐘

The MTB Raw：Jill Kintner 為女性車手啟發更多想像

Jill Kintner在他家附近的林道展現高超技巧，並收錄於最新的MTB Raw系列影片。
由 Katie Lozancich 編寫發佈於
靈感總是在不經意時出現，無論是歌曲、樹林散步，Jill Kintner 都能激發出創造力，有時候只需要一輛合適的自行車即可。去年夏天Jill接觸了Norco自行車的新款Sight車架，並首次嘗試使用29吋，對她來說似乎是天作之合。
Jill 立即注意到這款靈活越野車，在速度和操控性都提升不少表現，因此她與好夥伴兼攝影師Clay Porter接洽，透過鏡頭捕捉感覺。
Jill Kintner as seen during filming of an episode of The Sound of Speed/MTB Raw, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Kintner oozes positivity in everything she does
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

動機

「這輛自行車讓我的技術處於新高度，想透過鏡頭捕捉到這點。」Jill如此表示。Jill過往曾是奧運選手、World Cup車手，現在是Crankworx World Tour 的選手，豐富經歷闡述她的感覺並非幻想。
在過往17年，Porter 持續與自行車頂尖運動員一起執導及拍攝影片，Jill 和Porter兩人的職業生涯也相輔相成，都在自行車裡獲得偉大成就。
Porter表示，看到Jill作為運動員的發展歷程，也反映出我發跡歷程。
Jill Kintner rides during filming of an episode of The Sound of Speed, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
The beauty of this filming project was the simplicity of it
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

拍攝低調而簡單

除了Porter加入外，Jill同時把曾拍過MTB Raw的丈夫Bryn Atkinson拉進團隊，讓陣容變得更強大完整。
Jill表示在拍攝過程中，幾乎不需要表示什麼意見，因為有丈夫在場幫忙助陣，讓她更安心。
Clay Porter and Jill Kintner as seen during filming of an episode of The Sound of Speed/MTB Raw, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Clay Porter at work during the Kintner shoot
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool
兩人除了2000年剛創業時有合作過小型影片，Porter與Jill兩人還沒有正式合作過大型拍攝，然而兩人之間默契，不需要用太多言語說明，即可一拍即合。
Porter指出，透過拍攝，一起完成令我們引以為傲的事情，同時也是跟喜歡的人，一起共度時光的好理由。

在Bellingham拍攝

這部The MTB Raw系列影片的場景是在美國華盛頓州Bellingham當地林道拍攝，該區到處都是茂密森林，以及環境絕佳林道。Jill 在拍攝前也研究騎乘的路線，她對影片整體呈現朝往「簡而有力」發展，因此「速度」是貫穿影片的關鍵元素。
Jill 指出在Bellingham的林道很棒，也都是她喜愛的路線。
Jill Kintner rides a single track decent in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Kintner putting down the burn on the singletrack
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Porter的創作過程

Porter在集思廣益後，透過各種方式為MTB Raw系列增添電影氣息，以展示運動員的純正騎行風格。
Porter 進一步解釋，在觀賞者按下播放鍵後，影片會立即產生懸念並吸引觀眾的目光。
Jill Kintner rides during filming of an episode of The Sound of Speed, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Porter was keen to add some cinematic flair to the shoot
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool
Porter 嘗試了超慢動作等元素，並在Jill 飛過鏡頭時旋轉頭，此舉也讓張力貫穿了整部影片。
「Jill的騎行是豐富多層次的精確，一眼瞬間容易錯過許多東西，透過慢動作，讓觀賞者們可以深入吸收車手展現的騎乘。」波特如此表示。
Jill 補充指出，Porter 拍攝的旋轉效果，帶給觀眾對影片內容印象深刻的機會。

後製工作

後製成功讓影片錦上添花。Porter 與聲音設計師Keith White緊密合作，讓影片聲音更能彰顯主題。影片裡車手在騎乘過程中，輪胎受鬆散的污垢撞擊、車手穿過蕨類植物的微妙飛快，傳達對速度的想法，這些聲音都出現在影片裡。
「很高興看到車手也投入很多後製工作。在與我合作過程，Jill總是把每一次都視為最後一次，在細節上總是極力苛求自我。」Porter如此道來。
Clay Porter and Jill Kintner as seen during filming of an episode of The Sound of Speed/MTB Raw, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Kintner was no bystander in this shoot, a real collaborative effort
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

需要啟發

由於全球自行車賽事及活動，受到疫情影響大幅縮減，讓Jill更樂於參與影片拍攝。出乎意料的是，她從中感受到比賽感覺，拍攝過程帶給她與比賽相同的興奮及壓力。
Jill指出競賽結果來來去去，但影片會產生持久的影響，她想創造永久性的東西，以來激發人們的靈感。
看到其他女性車手的高水準表現，我個人會感到非常興奮和鼓舞。
Jill Kintner poses for a portrait in Portland, Oregon on September 7, 2016.
Jill Kintner
Mountainbike Downhill
Jill進一步闡述心中所想，她認為在過去十年中，女性車手在拍攝登山車相關影片已取得更長足發展，不過仍有增長空間。Jill希望能夠透過行動，為下一代年輕女孩創造啟發性的內容。
看到其他女性車手的高水準表現，我個人會感到非常興奮和鼓舞。
請隨時回來 Red Bull單車頻道 關注最新精彩單車極限內容，或加入 Redbull.com Bike粉絲團
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎？歡迎在此下載 RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull： Red Bull Facebook粉絲團 / Red Bull Taiwan Instagram.