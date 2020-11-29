The MTB Raw：Jill Kintner 為女性車手啟發更多想像
Jill Kintner在他家附近的林道展現高超技巧，並收錄於最新的MTB Raw系列影片。
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靈感總是在不經意時出現，無論是歌曲、樹林散步，Jill Kintner 都能激發出創造力，有時候只需要一輛合適的自行車即可。去年夏天Jill接觸了Norco自行車的新款Sight車架，並首次嘗試使用29吋，對她來說似乎是天作之合。
Jill 立即注意到這款靈活越野車，在速度和操控性都提升不少表現，因此她與好夥伴兼攝影師Clay Porter接洽，透過鏡頭捕捉感覺。
動機
「這輛自行車讓我的技術處於新高度，想透過鏡頭捕捉到這點。」Jill如此表示。Jill過往曾是奧運選手、World Cup車手，現在是Crankworx World Tour 的選手，豐富經歷闡述她的感覺並非幻想。
在過往17年，Porter 持續與自行車頂尖運動員一起執導及拍攝影片，Jill 和Porter兩人的職業生涯也相輔相成，都在自行車裡獲得偉大成就。
Porter表示，看到Jill作為運動員的發展歷程，也反映出我發跡歷程。
拍攝低調而簡單
除了Porter加入外，Jill同時把曾拍過MTB Raw的丈夫Bryn Atkinson拉進團隊，讓陣容變得更強大完整。
Jill表示在拍攝過程中，幾乎不需要表示什麼意見，因為有丈夫在場幫忙助陣，讓她更安心。
兩人除了2000年剛創業時有合作過小型影片，Porter與Jill兩人還沒有正式合作過大型拍攝，然而兩人之間默契，不需要用太多言語說明，即可一拍即合。
Porter指出，透過拍攝，一起完成令我們引以為傲的事情，同時也是跟喜歡的人，一起共度時光的好理由。
在Bellingham拍攝
這部The MTB Raw系列影片的場景是在美國華盛頓州Bellingham當地林道拍攝，該區到處都是茂密森林，以及環境絕佳林道。Jill 在拍攝前也研究騎乘的路線，她對影片整體呈現朝往「簡而有力」發展，因此「速度」是貫穿影片的關鍵元素。
Jill 指出在Bellingham的林道很棒，也都是她喜愛的路線。
Porter的創作過程
Porter在集思廣益後，透過各種方式為MTB Raw系列增添電影氣息，以展示運動員的純正騎行風格。
Porter 進一步解釋，在觀賞者按下播放鍵後，影片會立即產生懸念並吸引觀眾的目光。
Porter 嘗試了超慢動作等元素，並在Jill 飛過鏡頭時旋轉頭，此舉也讓張力貫穿了整部影片。
「Jill的騎行是豐富多層次的精確，一眼瞬間容易錯過許多東西，透過慢動作，讓觀賞者們可以深入吸收車手展現的騎乘。」波特如此表示。
Jill 補充指出，Porter 拍攝的旋轉效果，帶給觀眾對影片內容印象深刻的機會。
後製工作
後製成功讓影片錦上添花。Porter 與聲音設計師Keith White緊密合作，讓影片聲音更能彰顯主題。影片裡車手在騎乘過程中，輪胎受鬆散的污垢撞擊、車手穿過蕨類植物的微妙飛快，傳達對速度的想法，這些聲音都出現在影片裡。
「很高興看到車手也投入很多後製工作。在與我合作過程，Jill總是把每一次都視為最後一次，在細節上總是極力苛求自我。」Porter如此道來。
需要啟發
由於全球自行車賽事及活動，受到疫情影響大幅縮減，讓Jill更樂於參與影片拍攝。出乎意料的是，她從中感受到比賽感覺，拍攝過程帶給她與比賽相同的興奮及壓力。
Jill指出競賽結果來來去去，但影片會產生持久的影響，她想創造永久性的東西，以來激發人們的靈感。
看到其他女性車手的高水準表現，我個人會感到非常興奮和鼓舞。
Jill進一步闡述心中所想，她認為在過去十年中，女性車手在拍攝登山車相關影片已取得更長足發展，不過仍有增長空間。Jill希望能夠透過行動，為下一代年輕女孩創造啟發性的內容。
看到其他女性車手的高水準表現，我個人會感到非常興奮和鼓舞。
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