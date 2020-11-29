The MTB Raw：Jill Kintner 為女性車手啟發更多想像

Jill 立即注意到這款靈活越野車，在速度和操控性都提升不少表現，因此她與好夥伴兼攝影師Clay Porter接洽，透過鏡頭捕捉感覺。

Kintner oozes positivity in everything she does © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

動機

「這輛自行車讓我的技術處於新高度，想透過鏡頭捕捉到這點。」Jill如此表示。Jill過往曾是奧運選手、World Cup車手，現在是Crankworx World Tour 的選手，豐富經歷闡述她的感覺並非幻想。

在過往17年，Porter 持續與自行車頂尖運動員一起執導及拍攝影片，Jill 和Porter兩人的職業生涯也相輔相成，都在自行車裡獲得偉大成就。

Porter表示，看到Jill作為運動員的發展歷程，也反映出我發跡歷程。

The beauty of this filming project was the simplicity of it © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

拍攝低調而簡單

除了Porter加入外，Jill同時把曾拍過MTB Raw的丈夫 Bryn Atkinson 拉進團隊，讓陣容變得更強大完整。

Jill表示在拍攝過程中，幾乎不需要表示什麼意見，因為有丈夫在場幫忙助陣，讓她更安心。

Clay Porter at work during the Kintner shoot © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

兩人除了2000年剛創業時有合作過小型影片，Porter與Jill兩人還沒有正式合作過大型拍攝，然而兩人之間默契，不需要用太多言語說明，即可一拍即合。

Porter指出，透過拍攝，一起完成令我們引以為傲的事情，同時也是跟喜歡的人，一起共度時光的好理由。

在Bellingham拍攝

這部The MTB Raw系列影片的場景是在美國華盛頓州Bellingham當地林道拍攝，該區到處都是茂密森林，以及環境絕佳林道。Jill 在拍攝前也研究騎乘的路線，她對影片整體呈現朝往「簡而有力」發展，因此「速度」是貫穿影片的關鍵元素。

Jill 指出在Bellingham的林道很棒，也都是她喜愛的路線。

Kintner putting down the burn on the singletrack © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Porter的創作過程

Porter在集思廣益後，透過各種方式為MTB Raw系列增添電影氣息，以展示運動員的純正騎行風格。

Porter 進一步解釋，在觀賞者按下播放鍵後，影片會立即產生懸念並吸引觀眾的目光。

Porter was keen to add some cinematic flair to the shoot © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Porter 嘗試了超慢動作等元素，並在Jill 飛過鏡頭時旋轉頭，此舉也讓張力貫穿了整部影片。

「Jill的騎行是豐富多層次的精確，一眼瞬間容易錯過許多東西，透過慢動作，讓觀賞者們可以深入吸收車手展現的騎乘。」波特如此表示。

Jill 補充指出，Porter 拍攝的旋轉效果，帶給觀眾對影片內容印象深刻的機會。

後製工作

後製成功讓影片錦上添花。Porter 與聲音設計師Keith White緊密合作，讓影片聲音更能彰顯主題。影片裡車手在騎乘過程中，輪胎受鬆散的污垢撞擊、車手穿過蕨類植物的微妙飛快，傳達對速度的想法，這些聲音都出現在影片裡。

「很高興看到車手也投入很多後製工作。在與我合作過程，Jill總是把每一次都視為最後一次，在細節上總是極力苛求自我。」Porter如此道來。

Kintner was no bystander in this shoot, a real collaborative effort © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

需要啟發

由於全球自行車賽事及活動，受到疫情影響大幅縮減，讓Jill更樂於參與影片拍攝。出乎意料的是，她從中感受到比賽感覺，拍攝過程帶給她與比賽相同的興奮及壓力。