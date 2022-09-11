2022世界拉力越野錦標賽- Johan Kristoffersson在拉脫維亞再下一城

他的勁敵是來自他的同胞Hansen兄弟 Timmy 和 Kevin Hansen 。在兩場史詩般的決賽中啟發駕駛和出色的戰術，並能在 Bikernieki 賽道上取得勝利。 以下就是拉脫維亞二連勝的關鍵紀實……

世界拉力越野錦標賽拉脫維亞站第 1 場和第 2 場比賽

在挪威的首輪比賽中獲勝後，Kristoffersson來到里加成為眾矢之的。 他不僅領導了新的全電動世界拉力錦標賽，而且還是技術和艱苦Bikernieki 賽道上最成功的車手。

Gustav Bergström takes the lead from Timmy Hansen and Johan Kristoffersson © @World/Red Bull Content Pool

準決賽

在周六的第一場準決賽中，Niclas Grönholm 的 PWR RX1e 上的轉向柱在里加重著陸後折斷。它讓芬蘭領跑者提前出局，但讓Kevin Hansen 和Ole Christian Veiby順利進入決賽圈。

第二場準決賽中，19 歲的Gustav Bergström讓他的導師兼隊友 (Kristoffersson) 備感壓力，因為他早早就取得領先。但這位世界冠軍在霸王圈的較早階段奮力追趕，最終領先Timmy Hansen 和Bergström，後者在他的第一個決賽中即預定了自己的位置。

拉脫維亞第一場決賽

Kristoffersson 在決賽中使用了類似的方法，因為 Kevin Hansen 取得了出色的開局並取得領先。 Kristoffersson 反應迅速並努力逼近 Hansens。Kevin Hansen試圖阻止世界冠軍車手，讓他的兄弟在最後一圈建立領先優勢並拿下霸王圈，他在Timmy領先的情況下，落後Kristoffersson，跌至第三名。

當Timmy輪到他的霸王圈時，Kristoffersson以極快的速度超越Timmy Hansen並越過終點線，獲得他職涯的第 29 場勝利。

Kristoffersson 表示：我在決賽的稍早就持續維護輪胎的狀況，所以當我需要它們的時候，我能好好利用剩餘的能量，因為我知道只要一圈就可以發揮作用。值得慶幸的是，這種策略得到了回報，使我能夠跑出週末迄今為止最好的一圈。一般，我現在就想好好慶祝一番，但明天還有另一輪比賽，我們必須保持專注。

Riga winners: Johan Kristoffersson with Kevin and Timmy Hansen © @World/Red Bull Content Pool

世界拉力越野錦標賽拉脫維亞站第二場，第 3 輪

星期天早上看到了新電動車錦標賽的第一場雨天賽事，因為車手們必須迅速弄清楚如何在稍早熱身賽中在潮濕的環境中駕駛賽車。 到了準決賽時，雨已經小了，賽道也乾了，但還是很滑。 這也導致了一些有趣的選擇，因為 Kristoffersson 正在尋找賽道周圍最乾燥的線路並選擇開始 P3的位置。

準決賽

Kristoffersson 順利晉級決賽，Bergström 又一次出色開局，Timmy Hansen 排名第三。 這位 2019 年世界冠軍在第二圈開了個玩笑，超越了Bergström，後者最終在Andersson之前越過了終點線，Andersson上次在挪威的首輪比賽中首次亮相就進入了決賽。

第二場準決賽中，Ole Christian Veiby在最後一圈撞到了桿位車手Kevin Hansen駕駛的Peugeot 208 的尾部，使瑞典人陷入失速旋轉。Veiby取得勝利，但賽事主裁判對這一舉動做了判罰，使挪威人排在第二位。無端的受害者是Bergström，他在決賽中被淘汰出局，取而代之的是 Niclas Grönholm。

Hansen brothers in the first wet races of World RX's electric era © @World/Red Bull Content Pool

拉脫維亞第二場決賽

決賽看到Kristoffersson位居桿位- 但在 P2 戰略性地排序與Timmy 及Kevin Hansen, Grönholm和 Veiby對抗。

Hansen 兄弟能夠在 1.8 秒內從 0-100kph 衝刺的電動車創造閃電般的快速啟動。 當Timmy與Kristoffersson纏鬥不清時，Kevin Hansen——從外線出發——避開了麻煩，率先取得領先，但Veiby——排位賽最後，但從桿位開始——和Grönholm換了位置，挪威車手將芬蘭人擠到了後方。

Timmy Hansen早早跑完了他的霸王圈，而Kristoffersson在 Bikernieki 賽道上追逐Kevin並施以最大壓力。Kevin在第四圈從領先位置取得優勢，但當Kristoffersson在準決賽中保住輪胎時，他駕駛的是Volkswagen Polo賽車，而Timmy卻在掙扎，無法接近。 當這位四屆世界冠軍在最後一圈取得領先時，他在賽道上飛馳而過，將Kevin Hansen擊敗，獲得職業生涯的第 30 場勝利，隊友Veiby則拿下第三名。

Timmy Hansen gets ready for action in Riga © @World/Red Bull Content Pool

2022世界拉力越野錦標賽目前世界總排名

Johan Kristoffersson 60 points Kevin Hansen 41 points Timmy Hansen 41 points Ole Christian Veiby 38 points Niclas Grönholm 31 points Gustav Bergström 31 points Klara Andersson 29 points René Munnich 26points

2022世界拉力越野錦標賽將於 9 月 17 - 18 日在葡萄牙舉行第四輪和第五輪的比賽。