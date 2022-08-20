新時代：Johan Kristoffersson 贏得首場全電動世界越野拉力賽

世界拉力賽的車迷們享受了一個激動人心的周末，他們駕駛著下一代 500 千瓦、雙引擎、四輪驅動 RX1e 賽車進行了激烈的纏鬥、爆冷與對抗。 為了讓車隊有更多時間運送關鍵零件和準備，本賽季的開始時間已從 7 月延遲，下一代的世界拉力賽車與興奮的車迷們在挪威的Hell共襄盛舉，共同揭開本賽事的序幕。

衛冕世界冠軍的 Johan Kristoffersson ，將由他父親Tommy Kristoffersson管理的Kristoffersson 運動賽車一起征戰世界拉力賽的電動時代。歷經一年Audis賽車的比賽，這位四屆世界冠軍與Volkswagen汽車再次成功合作，駕駛 Polo RX1e 原型車，並與WRC2 重返國際拉力賽的挪威車手 Ole Christian Veiby 一起為車隊效力。 這是一個充滿快樂回歸的周末，挪威隊重返世界賽場。

Johan Kristoffersson in the team garage at the opening round of World RX © Red Bull Content Pool

多才多藝的 Kristoffersson 為電動車駕駛帶來了大扭矩與動力的寶貴經驗，上個賽季和隊友 Molly Taylor 和 Rosberg X Racing 一起獲得了第一個電動越野賽事( Extreme E )冠軍的榮耀。

他的強勁對手是瑞典同胞和世界越野拉力的忠實擁護者Hansen車隊—— Timmy 與 Kevin Hansen 兄弟。 去年，Timmy距離他的第二個世界冠軍只有一步之遙，在積分上完成了比賽，但在倒數計時中錯過了。 他們的座駕是優異的新Peugeot 208 RX1es車款。

週末還見證了兩屆奧運滑雪金牌得主Aksel Lund Svindal的華麗轉身，他首次亮相越野拉力賽，參加 RX2賽事，並以他大無畏的精神和令人印象深刻的轉彎速度讓在場觀眾刮目相看。

Timmy Hansen and Johan Kristoffersson in the first final of 2022 © Red Bull Content Pool

Timmy 與 Johan在周六離開的位置繼續向前邁進，在開場預賽中展現了最快的圈速與奪勝企圖。

Timmy表示：我們今天過得很愉快。當然，預賽沒有分數，這只是漫長賽季的第一天，但我很高興這輛車表現良好，很可靠，而且看起來不錯。 每次我們出外征戰，我們都要保持越來越快的企圖心……。

周六早上的自由練習賽中，Hansen在電動世界拉力賽事的第一次官方計時賽創下了最快時間，之後在第一和第三次預賽中排名第二。 然而，在第二輪比賽中，他創下了最快時間，展現了雙電機、500千瓦、四輪驅動 208 RX1e 車款的潛力。

半決賽的驚喜

Veiby在第一場半決賽中出人意料打敗Kristoffersson衝過終點線。世界冠軍車手起步緩慢，Veiby上場確保了他在決賽中的位置。但Kristoffersson 恢復得很快，獲得了第二名，不過在決賽中必須從不太有利的車道發車。

第二場半決賽中，Timmy Hansen 與 Kevin Hansen並肩作戰。 但 Niclas Grönholm 賭了一把，從外側車道開始，並得到了回報，芬蘭車手率先取得領先，而Kevin Hansen與令人印象深刻的Klara Andersson,撞做堆，推向路邊並撞壞了左後懸架。Grönholm 看起來倒是清鬆，他從 Timmy Hansen 手中取得領先，而新秀 Anderson 在決賽中排名最後。

Johan Kristoffersson, Timmy Hansen and Ole Christian Veiby in the final © Red Bull Content Pool

決賽中Vieby位居桿位，然後是Grönholm, Kristoffersson、Timmy Hansen和Anderson在外線。 一開始勢均力敵，最後Kristoffersson第一， Timmy Hansen緊追其後，Vieby排在第三位。

當Kristoffersson駛離後，Hansen努力阻止Vieby的進攻行動，此時他們在第三圈爭奪位置。 最後，Kristoffersson 位居第一，Hansen第二，而 Vieby 也登上了頒獎台，讓當地觀眾歡呼雀躍。Anderson排名第四，領先她的隊友Grönholm.。

Kristoffersson 表示：總而言之，對世界拉力電動時代來說，這是一個非常好的第一個週末，很高興在賽道上看到這麼多觀眾到場為我們加油。對於每個人來說，達到這一點都是一個巨大的挑戰，所有的車隊都完成了一項令人難以置信的工作，只是為了來到這裡。一切都是嶄新的，顯然還有很多工作要做，但令人印象深刻的是，在之前很少進行測試的情況下，這些汽車的性能表現令人印象深刻，而且我們一直在了解更多關於它們的信息。

“在我們這邊，最重要的是，我為車隊感到非常高興——拿下1、3名，並在車手和車隊冠軍排名取得領先，這是一項了不起的成績。雖半決賽後我感到失望，但反攻的滋味真的很棒。 我們在大約半小時的時間裡從一個大低點到一個大高點——身為一位瑞典人，我不習慣情緒如此大波動！ 但我真的很高興能贏。”

2022 世界越野拉力賽季將於 9 月 3 -4 日在拉脫維亞的里加繼續火熱登場。