歡迎加入Red Bull F1車隊為Wings For Life世界路跑盡份力

5月9日星期日，Red Bull Racing Honda車隊將在“Wings For Life”世界路跑活動共襄盛舉，歡迎加入我們的行列，這是全世界唯一一場終點線追著你跑的比賽！

什麼是Wings For Life?

Wings For Life基金會在全球各地尋求世界級的科學研究和臨床試驗，主要在尋找治癒脊髓損傷的方法。

在英國，每8小時就有1人遭受脊髓的損傷，因此大多數人必須以輪椅代步。 脊髓損傷會影響各個年齡層和不同背景的人，並且在瞬間發生，但這種影響會持續一生。 受傷後，大多數人甚至需要數月甚至數年的復健治療。

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Red Bull Racing Honda車隊與Wings For Life活動，有著非常密切的關聯，不僅車隊是官方的慈善機構，而且Alex Albon還是本慈善機構的代言大使。 因此，何不抽個空在5月9日為這個了不起又有意義的志業齊力同心，一起成為“Wings For Life ”世界路跑活動的一份子。

A 2020 App Run Participant In New York © Red Bull Content Pool

什麼是Wings For Life世界路跑活動?

這場全球性的賽事中，所有參與者都在世界標準時間上午11點（UTC）同時起跑。 能力強弱無妨； 你可以在全世界任何地方參與，甚至在你家大門口。 而它最獨特的地方是，沒有終點線。

取而代之，路跑開始後30分鐘，虛擬車開始驅車追趕。 隨著虛擬追趕車每30分鐘增加一次速度，你的應用程式將保持在最新的狀態，並告知目前進行的速度。 逐漸地，一個接一個的參與者被淘汰，一旦被追趕上，你就已經完成了比賽。

我如何參與並加入車隊？

參與“ Wings For Life”世界路跑活動，並加入我們的 Red Bull Racing Honda 車隊非常簡單，方法如下：

下載Wings for Life 世界路跑活動應用程式（App Store或Google Play）

加入我們的 Red Bull F1車隊

2021年5月9日（星期日）11:00 UTC鳴槍起跑

誠心提醒，100％募款金額皆用於脊髓研究項目。