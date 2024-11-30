Jorge Martín贏得MotoGP™冠軍榮耀的非凡之路

每一位摩托車賽車手的夢想就是成為MotoGP™冠軍，成為當年度全世界最出色的車手。對於Martín來說，如今奪得這個頭銜，證明他已經擺脫過去幾年的陰霾，以及那些在最糟糕時刻犯下的錯誤。同時，他也完成了一段史詩般的復出故事，從一場幾乎在他23歲時結束職業生涯的事故中重新站起來。

自從MotoGP™去年引入額外的半程「衝刺」比賽後，車手們每年至少要彼此競爭40次以上。穩定性對於贏得冠軍的重要性從未如此關鍵。因此，Martín的勝利或許「僅僅」包含了三場週日正賽勝利和七場衝刺賽勝利，但他關鍵地在總計32場比賽中登上頒獎台。相比之下，Bagnaia以令人驚嘆的11場週日勝利表現強勢，但顯而易見的是，這項運動的遊戲規則已經改變，而Martín成功掌握了這一點。

Jorge Martín is the new 2024 MotoGP™ world champion © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Martín soaks up the adulation of the fans as he celebrates his win © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

能夠在任何運動中達到巔峰，本身就是一項艱鉅的任務，而能成為每年22位騎乘最佳車隊、在最佳賽道上競速的車手之一，已經是一件值得驕傲的事情。但要更上一層樓，成為贏家，那些運動員就是完全不同的層次。

他的兩輪故事與許多走上這條路的人一樣，始於空曠停車場上的迷你機車。競速對他來說是一種與生俱來的召喚：

「我一直喜歡摩托車，對我來說這是一種遊戲。慢慢地，我變得很快，我開始贏比賽，然後被提升到下一個錦標賽，接著又是下一個錦標賽……」他回憶道。

受到啟發，追逐巔峰的目標變得明確，Martín一家全心投入於賽車：「我的家人為了這個目標付出了極大的努力——我來自馬德里，所以每個週末都要從那裡前往地中海沿岸的賽道，如瓦倫西亞和巴塞隆納。我的父母都在星期一到星期五工作，所以這真的很困難，儘管對我來說，那時只是玩耍而已。」

Jorge 回憶道：「我在那次選拔活動中盡力做到最好，我想我是最快的。他們選中了我，從那一刻起，一切都朝著非常好的方向發展。」

Martín made the Red Bull Rookies Cup cut in 2012 to get his foot in door © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Martín won the Red Bull Rookies Cup in 2014, kick-starting his career © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他在第三年也是最後一年贏得了新秀盃冠軍，為2015年Moto3世界錦標賽的席位鋪平了道路。他的MotoGP™冠軍頭銜使他成為首位從新秀盃冠軍晉升到奪得摩托車賽最高榮譽的車手。

三年後，他於2018年贏得了Moto3冠軍，隨後在Moto2（MotoGP™培訓系列）級別中度過了兩年，期間贏得了許多比賽，但最終未能贏得第二個世界冠軍頭銜。

Martín grabbed his first world title in 2018 in the Moto3™ class © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他的成績和潛力足以讓他在2021年獲得Pramac Ducati車隊的頂級組席位。若說他在頂級賽事的開局充滿波折，那還是輕描淡寫了。

儘管他從跨上Ducati Desmosedici的第一刻起就展現了速度，但在卡達賽道三號彎出口，仍可見他首次測試中因嚴重事故留下的深深痕跡。當MotoGP™賽車出現失誤時，其威力無比。那次事故中，他的車幾乎完全報廢，被扔進了廢車堆。

這有讓他放慢腳步嗎？完全沒有。事實上，在像Marc Márquez 和 Pedro Acosta.這樣迅速崛起的時代，他對頂級組的適應或許被低估了。Martín 僅在第二個MotoGP™週末就於他不到一個月前毀車的同一賽道上奪得第三名。

然而，在接下來的葡萄牙站，情況卻截然不同。Jorge 解釋道：

「那是在出維修站時發生的撞車，因為通常這些新輪胎的表面是光滑的，需要先‘清理’一下。而當時我還不知道這一點，畢竟我在MotoGP™才跑了兩場比賽，還是個新手。現在，每當我出車時，如果輪胎還是光滑的，我都會盡量保持動作非常平順，先清理乾淨，然後再發力。但如果你在那層光滑層上直接用力，就會出問題！」

那可不是普通的事故。他因此受傷的清單相當驚人：脛骨和腓骨骨折，手部多處骨折，這些成為他重返賽車的主要障礙。他接著說：「最難克服的是身體的疼痛。即使在我那年稍後在奧地利贏得我的首場比賽時，我的身體仍然有一些問題。」

那一天，他的職業生涯差點就此終結，他的傷勢如此嚴重。摩托車賽事可以這麼概括：上一個週末還在慶祝首秀登上頒獎台的喜悅，兩週後卻躺在醫院病床上，殘酷至極。

Martín bounced back from a huge injury to win his first MotoGP™ in Austria © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 最難克服的是疼痛。即使在奧地利贏得比賽時，我的身體仍然有一些問題。 豪爾赫·馬丁- Jorge Martín

從維修站末端綠旗揮舞的那一刻起，Martín的態度在賽道上始終是全力以赴，絕不妥協，每一場比賽都是如此。

他在賽道上總是很容易被認出，自從升上頂級組以來就一直如此。Will Smith甚至對他在彎道中肩膀幾乎貼地的騎行風格感到驚嘆，還在Instagram上分享了他的片段！但在這個級別，騎行並非關乎風格，而是純粹的功能性。Jorge 解釋道：「因為我個子很矮——只有1.67米，不算高——所以我必須靠得非常低才能讓車轉彎。」

他是一圈內全世界最快的車手，一位排位賽專家和「衝刺之王」。

No one can sling a MotoGP™ bike lower in a corner than Martín © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他曾形容自己的駕駛風格為「從一個彎活到下一個彎」，以最快速度將車投入彎道，但不確定自己能否「四輪著地」地從另一端駛出。

最好的例子？2023年德國站，他在一號彎以身體極限的最晚時機剎車，後輪離地約一英尺，右腿在時速150公里的風中甩動著。

但單純的速度並不足以贏得冠軍。

以這種方式騎行可能會導致失誤，尤其是在關鍵時刻。這正是Jorge 2023年冠軍爭奪戰的寫照。

整個冬天，他都被一些失誤所困擾，比如在印尼站的一場幾乎穩操勝券的比賽中摔車，那是在他透過衝刺賽勝利奪下冠軍積分榜領先位置僅僅24小時後發生的事。

「有時候我需要更加冷靜，放鬆下來，更好地分析情況。例如，上賽季在龍目島時，我領先了三秒鐘（卻摔車了）。那樣做根本沒有意義……完成比賽拿第四名比完全退賽更重要。」

Martín learned a huge amount from his title near miss in 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool 有時候我需要更加冷靜，放鬆下來，並嘗試更好地分析情況。 豪爾赫·馬丁- Jorge Martín

到了2024年，他必須翻開新的一頁：「情緒、衝動控制以及處理關鍵時刻，這些是我進步最多的方面。」他說道。

當勝負之間的差距可能僅僅是剎車拉桿多靠近手把一毫米，或油門多轉動半度時，此時保持冷靜至關重要。

如果有一件事能從與Jorge 的談話中看出，那就是他最大的對手是他自己。他打趣道：「我晚上可不會因為其他車手而睡不著！」

即使經過整個休賽期來調整心態，真正與其他21名車手在賽道上實踐卻是另一回事。在2024年，Martín 和 Bagnaia都犯下了不少錯誤，但這次，關鍵時刻保持冷靜的那個人是Martín 。

賽季初的赫雷斯和德國站，最終的冠軍車手犯下重大錯誤，兩次都在領先時像龍目島那樣摔車。但他終於在夏休期間將這些問題拋在腦後。之後唯一的一次重大失誤發生在米薩諾，衝刺賽中出現了一場小雨，車手們可以選擇換上雨胎。他進站換胎，而他的對手們選擇繼續留在賽道上。

在那種情況下，從英雄到失敗者只有一線之隔。如果再多下一分鐘的雨，賽道變得足夠濕滑，那次決定可能就會成為英勇之舉。但那天並不是他的日子。

還有一些時刻，Jorge向所有人展示了他的巨大進步。在波蒂芒的一場週日勝利終結了2021年的陰影。他甚至為此添了一個新紋身來紀念這一章的結束：「我背上有一隻巨大的鳳凰，因為從2021年波蒂芒的那場情況中走出來，並最終贏得比賽，我感覺自己就像鳳凰涅槃重生。」

Martin has been right at the front from the get-go in 2024 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Martín's stood on top of the podium three times during the 2024 season © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

五月的勒芒站，他在週日的正賽中正面擊敗了Bagnaia 和 Márquez，重創了對手的信心。他們現在知道，這位衝刺之王在任何一個週日也都將是一個穩定的威脅。

一些評論員可能會稱這次冠軍爭奪為「誰犯的錯誤最少的比賽」。雖然Bagnaia 的一些關鍵失誤幫助勢頭轉向了Martín，例如在米薩諾摔車失去第二名，或是雪邦的衝刺賽中出錯，但Jorge的勝利更多體現在他知道何時應該全力爭勝，何時應該妥協，爭取最好的可能結果，比如拿下第二名。

在泰國站的週日雨戰中，他緊追Márquez和Bagnaia 爭奪第一名。而當Márquez在他前方摔車時，他選擇謹慎行事，穩穩拿下第二名，而不是陷入同樣的陷阱。

倒數第二站雪邦可能是他整個賽季，甚至是職業生涯中表現最出色的一個週末。Bagnaia在排位賽中創下了驚人的新單圈紀錄，而Martín 一向被視為「無可避免」的桿位得主。他能在衝刺賽中迎頭趕上挑戰Pecco嗎？不僅如此，他全力以赴贏得了比賽，他的速度甚至迫使Bagnaia在追逐#89時再次失誤，摔車退賽。優勢轉向了Jorge。

週日上演了一場經典的對決。兩位車手在開場的五圈內展開了一場多年未見的激烈纏鬥——這是摩托車賽事的巔峰之作。在每個彎道接連上演大膽但乾淨的超車之中，Martín依然保持著最冷靜的心態，知道何時該見好就收。Bagnaia成功突圍，奪得冠軍，而Martín則穩穩拿下第二名，並帶著24分的巨大領先優勢進入巴塞隆納的封關戰。接下來的，就是歷史了。

Martín and his Pramac team have forged a world-beating partnership © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

知道何時可以爭勝，何時應該穩妥地拿下盡可能多的積分。這就是2024年MotoGP™冠軍的獲勝之道。

那麼接下來呢？Jorge Martín的名字已經被刻入MotoGP™的不朽名冊。

新的冒險等待著他，因為他將在2025年成為Aprilia的廠隊車手。就這樣嗎？夢想、相信、實現？現在是時候為退休金或下一輛跑車賺錢了嗎？安定下來，享受家庭時光？

當然不是！

這正是他重新專注並記起自己座右銘的時候：「我回顧過去，看到自己已經達成的成就以及自己成為了怎樣的人。我環顧四周，看到我身邊的團隊，無論是私人還是職業方面。然後我告訴自己，『你必須將這一切推向前進』。」

他將重返自行車和健身房，並繼續與在2024年奪冠中發揮關鍵作用的心理教練合作。目標？第二座MotoGP™冠軍獎盃。但這次，作為一名全職廠隊車手。

「我想享受這個過程，享受訓練，因為最終，勝利是這一切的結果。如果你以正確的方式完成所有工作，專注於目標，那麼結果自然會是勝利。所以，我並不執著於勝利，我更執著於這個過程。」

重整旗鼓，遊戲開始！