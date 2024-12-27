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MotoGP
Jorge Martín在MotoGP™勝利的關鍵心態
Jorge Martín在壓力下保持冷靜，於一場戲劇性的對決中奪得個人首座MotoGP™世界冠軍，這一切都源於他去年的一次關鍵轉變。
在去年以微幅差距錯失MotoGP™世界冠軍後，Pramac Ducati車手Jorge Martín 在2024賽季改變了自己比賽準備的策略，並在提升心理技能方面投入更多的精力。
這位26歲的馬德里車手於2012年獲選加入 Red Bull MotoGP™ 新秀盃後嶄露頭角，隨後在2014年贏得新秀盃冠軍，並於2018年奪得Moto3™世界冠軍，從2021賽季起開始挑戰MotoGP™最高級別的冠軍頭銜。
Martín在MotoGP™首個賽季即贏得比賽，但他在前兩個賽季的冠軍夢想因傷病受阻，直到2023年才真正展現出非凡的實力。
憑藉四場比賽勝利、三次登上頒獎台以及多次前十名的成績，Martín與衛冕且最終奪冠的Francesco Bagnaia 激戰至系列賽最後一場瓦倫西亞站，最終以全年總積分第二名結束賽季，這也讓他下定決心要在2024年取得成功。
在賽季末段於印尼站因退賽痛失領先車手積分榜的寶貴優勢後，Martín在休賽期間重新調整狀態，並在2024賽季全力以赴。
他在前五場大獎賽中斬獲兩場勝利，奠定了爭冠實力，加上整個賽季多達15次登上頒獎台，使他在倒數第二站的馬來西亞GP後以24分領先Bagnaia，再次面臨決勝2024年MotoGP™世界冠軍的最終對決。
在加泰隆尼亞巴賽隆那賽道，這位來自Prima Pramac車隊的西班牙車手以賽季最後一場比賽的第三名成績奪得了他的首座MotoGP™世界冠軍。
Red Bull在週日的最終比賽前採訪了這位新科MotoGP™世界冠軍。
在距離冠軍那麼接近後，您是否以不同的方式準備2024賽季？
我透過回顧賽季中發生的所有事情來準備自己，包括好的和壞的。我加強了訓練，並專注於2023年中未能做到的所有方面。
在2024年，您在心理方法上改變了什麼？您似乎在所有情況下都更加掌控自如。
我專注於與上個賽季不同的方面，其中包括個人控制、情緒管理以及學會享受當下的時刻。我的個人團隊現在更加團結，而且我身邊有一群每天都能幫助我、並能好好管理我生活的人，讓我處於最舒適的狀態。
在體能訓練或準備方面，是否有任何改變？
訓練的類型大致保持不變，但我改變了訓練的時間長度和技巧。騎自行車佔據了我大部分的時間，並結合了力量訓練和一些機車騎行。此外，今年我也能更好地管理自己的飲食。
您和Francesco Bagnaia曾在Moto3是室友。您會將這種競爭視為個人恩怨嗎？今年的冠軍爭奪戰中，您帶著什麼樣的心情投入？
競爭對我來說與任何車手都是一樣的。最終，我們都在為相同的目標而努力，而你想要的就是擊敗身旁、前方或後方的車手。對手是誰並不重要，但勝利才是關鍵。我和Pecco（ Bagnaia）關係很好，我們認識多年，他既是出色的職業車手，也是優秀的騎士。但無論是他還是其他人與我爭奪冠軍，對我來說都沒有區別，我對任何對手都會全力以赴。
是哪三個重要因素促成了您在MotoGP™的成功？Red Bull MotoGP™新秀盃在其中扮演了什麼角色？
毅力、自信和努力：這是Red Bull 新秀盃從一開始就帶給你的三個關鍵要素，因為那裡的競爭水平非常高，你必須時刻專注才能贏得勝利。
當情況變得非常艱難時，您對自己說些什麼來繼續前進？
我回顧自己所取得的成就以及成為的樣子，環顧四周，看到無論是個人還是職業上支持我的團隊。然後我對自己說：「你必須繼續前進。」
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