Jorge Martín在MotoGP™勝利的關鍵心態

競爭對我來說與任何車手都是一樣的。最終，我們都在為相同的目標而努力，而你想要的就是擊敗身旁、前方或後方的車手。對手是誰並不重要，但勝利才是關鍵。我和Pecco（ Bagnaia）關係很好，我們認識多年，他既是出色的職業車手，也是優秀的騎士。但無論是他還是其他人與我爭奪冠軍，對我來說都沒有區別，我對任何對手都會全力以赴。