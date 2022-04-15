不被想像約束的英倫美聲女伶—Jorja Smith

Jorja Smith這位女歌手，我想完全就是橫空出世的代名詞。Jorja Smith有著牙買加血統，自15歲時同學將其歌唱cover影片上傳YouTube，隨即為製作人Maverick Sabre相中並開始培養其創作能力。2016年發表首支個人單曲〈Blue Lights〉，至今官方MV、A COLORS SHOW、BBC Radio1等各式影片，於YouTube上已累積超過破億的點閱。

Jorja Smith performing © Jon Stone

Jorja的才華並未被埋沒太久，很快即為Drake和Bruno Mars所相中。於2017年分別擔任兩人倫敦演唱會的特別嘉賓。並受邀跨刀參與Drake同年發表之專輯《More Life》中的〈Get It Together〉單曲演唱。並且參與合作《Black Panther》原聲帶專輯之〈I Am〉單曲，成為該專輯中少數並非TDE簽約之合作歌手。

若2017年是Jorja Smith初試啼聲並獲得大眾肯定的一年。2018年則是集大成。同年發表個人首張專輯《Lost & Found》，專輯製作陣容群星雲集，包含Tom Misch、Jeff Kleinman、Michael Uzowuru等知名音樂人。該張專輯除得到黃金銷量認證，並且最高曾達到英國音樂排行榜第三名。並入圍當年度葛萊美獎最佳新人。同年與NPR Music合作之Tiny Desk Session，其精彩的音樂演繹，不僅累積超過三千萬點閱，同時至今仍為人津津樂道。

Jorja Smith on stage © Jon Stone

在一切的榮耀加身之時，別忘了Jorja Smith仍年僅22歲。她的聲音辨識度極高，飽含磁性之餘又穿透力十足。在越是簡約的編曲之中，越能凸顯Jorja的聲音特質並為其所吸引。

當人們以為Jorja會專注於R&B創作之時，其2019釋出與Afrobeat國際巨星Burna Boy合作的全新單曲〈Be Honest〉，直接顛覆世人想像。野性且奔放的Dancehall風格，加上古巴哈瓦那取景的MV中，Jorja「轉大人」的火辣性感造型。當時觀看MV的體驗用一句話總結：「瘋掉！」而此曲同也獲得全球白金銷量認證，成為其至今最受歡迎的單曲作品。

爾後數年Jorja Smith皆有數首單曲的釋出。包含和Popcaan合作的〈Come Over〉，由製作人GuiltyBeatz操刀的〈All of This〉。以及2021年的《Be Right Back》EP。創作曲風橫跨Alternative、Lo-Fi R&B。從UK Garage到Lo-Fi。Jorja Smith曾在專訪中表示她永遠不滿足於單一曲風的限制。人們會對她有著一定程度之音樂想像。但作為一名創作者，她並不能完全回應這些期待。畢竟創作是會被當下自我認知和時空背景所影響的。

於Red Bull Music頻道中，收錄了Jorja Smith於2018年演出單曲〈Tomorrow〉的Live Session。若是想了解她的現場實力和音樂魅力，我想看完此之Live影片，便能解答所有疑問了。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。