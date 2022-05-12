迷彩戎裝的舞台暴徒—JPEGMAFIA

JPEGMAFIA出生美國紐約，有別於在嘻哈聖地—紐約，饒舌生涯成長茁壯的典型故事。他在13歲時便舉家搬遷到美國南方的阿拉巴馬州。阿拉巴馬州介於密西西比州和喬治亞州中間。有別於密西西比的純樸和喬治亞的黑人文化濃厚。阿拉巴馬有著更為根深蒂固的種族主義和地域傳統。這也使得JPEGMAFIA自幼便強烈感受到族群間的隔閡和衝突。

JPEGMAFIA performed am "Le Guess Who?" © Jelmer de Haas

JPEGMAFIA在18歲時參軍，曾經駐點過包含日本、德國、伊拉克在內的多個國家。他也在此時接觸到各國的多樣文化成為創作養分。直到2015年退役時，他才方以JPEGMAFIA之名於網路上發表作品。

JPEGMAFIA的音樂風格可以說是超越常人認知的嘻哈框架。他擅長自行編曲、取樣創作。但他取樣的素材並非70’s靈魂樂或爵士樂。更多的工業聲響、破碎感強烈的科技噪音。在喧雜和不適之間創作不和諧的聽覺體驗。JPEGMAFIA有時狂暴怒吼，也有時低語呢喃。在異色感強烈的實驗性創作中，藏著對於人性和科技的質疑和沮喪，以及無處宣洩的焦慮。

JPEGMAFIA performs onstage at Red Bull Music Presents 2019 © Ahad Subzwari | Red Bull Content Pool

當我第一次聽到JPEGMAFIA時，是來自找他合作的歌手們：Denzel Curry、BROCKHAMPTON、Danny Brown等等。光是這個名單，就知道這些以「怪」出名的音樂人，是多麼地臭味相投。JPEGMAFIA同樣高產，在2015年至2018年間，幾乎維持著一年至少一張mixtape和一張EP的產能，這還沒算進正式的錄音室專輯。

平心而論，JPEGMAFIA的音樂風格對於多數大眾是難以下嚥的。過於古怪的flow和歌唱編排，以及看似毫無邏輯的節拍斷點切換。有別於現今嘻哈產業所追求的和弦設計，他又更愛不規則的詭異聲響取樣。但也正是如此，JPEGMAFIA才能收攏一票同也酷愛前衛實驗嘻哈的死忠粉絲。

於2019年，Red Bull Music釋出一支JPEGMAFIA於紐約Red Bull Music Festival演出的Live紀錄影片。其所演唱的曲目正是收錄於個人第二張專輯《Veteran》中的代表作〈Thug Tears〉。充滿血性和瘋狂爆發力的現場演出，或許便能對JPEGMAFIA略窺一二。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。