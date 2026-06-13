快樂 - 最被低估的冠軍力量

Jürgen Klopp: 當你進入職業足球後，有時人們往往會忘記，這其實是一場遊戲。如果你在踢一場沒有樂趣、無法享受其中的比賽，那麼它看起來就會完全不同。對球員來說，讓內心那個孩子繼續活著，是一項很大的挑戰。

我進過幾顆球，其中也有幾顆世界級的精彩進球。所以當球進門時，我是整座球場裡最驚訝的人，但我還是很享受那一刻。至少有那麼幾秒鐘，我心想：「那正是我想把球踢去的位置。」是啊，就是這樣。我有過很棒的足球時刻——其中大多數沒有人看見，但它們對我非常重要，支撐著我繼續走下去。

多年來，我和我的球隊也一起踢進過非常、非常精彩的進球。有些進球，從生物力學的角度來看，我心想：不可能。但它依然發生了，因為那些男孩都是不可思議的運動員，他們能做到真正特別的事。