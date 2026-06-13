快樂 - 最被低估的冠軍力量

對於這個層級的球員來說，依然能享受與球相處的樂趣有多重要？你還記得自己職業生涯中的那些時刻嗎？
當你進入職業足球後，有時人們往往會忘記，這其實是一場遊戲。如果你在踢一場沒有樂趣、無法享受其中的比賽，那麼它看起來就會完全不同。對球員來說，讓內心那個孩子繼續活著，是一項很大的挑戰。
我進過幾顆球，其中也有幾顆世界級的精彩進球。所以當球進門時，我是整座球場裡最驚訝的人，但我還是很享受那一刻。至少有那麼幾秒鐘，我心想：「那正是我想把球踢去的位置。」是啊，就是這樣。我有過很棒的足球時刻——其中大多數沒有人看見，但它們對我非常重要，支撐著我繼續走下去。
多年來，我和我的球隊也一起踢進過非常、非常精彩的進球。有些進球，從生物力學的角度來看，我心想：不可能。但它依然發生了，因為那些男孩都是不可思議的運動員，他們能做到真正特別的事。
球員們承受著巨大的壓力……這就是最大的不同。
觀看 Red Bull 的 Ultimate Football Challenge 時，最讓你印象深刻的是什麼？
他們都令人印象深刻，但最讓我驚豔的，絕對是 Endrick 在跑步機上的那記傳球，然後 Richard 第一腳觸球就把球控制住並完成進球。我原本不認為那是可能做到的。我覺得這需要一點運氣，但那個控球真的非常出色。能在第一次嘗試就完成那樣的射門，絕對是非常傑出的表現。
與前幾代球員相比，現今球員面臨的最大不同是什麼？
一切都不一樣了。我們生活在一個非常公開的世界裡，這和我過去所經歷的完全不同，和以前的時代也完全不同。球員們承受著巨大的壓力。如果你表現好，一切都沒問題；如果你表現不好，那就要準備好，繫緊安全帶，並確保身邊有真正可靠的人。這就是最大的不同。
除此之外，比賽變得更快，球員變得更強壯，他們能跑得更用力、更快，也越來越像真正的超級運動員。我不確定過去是否一直都是如此；以前其實並不需要這樣。當所有人的水準都差不多時，比賽仍然會非常精彩。但現在，若要跟上世界頂尖水準，你就必須成為一名超級職業的球員。而至少我可以說，我合作過的那些球員，全都是如此。
我真的非常期待世界盃。
你直覺覺得，這個夏天哪個國家可能會站上頂峰，舉起冠軍獎盃？
我知道外面有很多優秀的足球隊，但我也知道，這取決於整個賽事、你遇到的晉級路線，以及你們是否能作為一個團隊一起成長。擁有最強球員的最強團隊，會站上決賽舞台；但到那時，他們也會遇到另一支實力相近，甚至幾乎完全一樣強大的球隊。
然後我們所有人都坐在舒適的椅子上，看著這些球員在經歷六週的賽事後，依然全力以赴。所以，我不知道結果會如何，但我真的非常期待世界盃。