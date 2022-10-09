Rovanperä 重寫世界拉力大賽紀錄的關鍵紀實

身為 WRC 賽事冠軍車手的兒子， Kalle Rovanperä 可謂在拉力賽車的方向盤上長大，他的天賦係來自 2001 年瑞典拉力賽冠軍父親Harri的培養。 Rovanperä 三歲時開始騎摩托車和童車。 他 6 歲開始學習駕駛，到 8 歲時，他已經開著父親改裝的汽車在芬蘭森林裡比賽，這樣他就可以踩到踏板了。

01 學習能力強：Kalle Rovanperä的童年

正如 Max Verstappen 在他的父親Jos的指導下，花了幾個小時在練習圈學習一樣，Rovanperä則是在礫石上試車，感受油門的特性。

拉力賽車手需要數年時間才能掌握在瀝青、碎石和冰面上以時速 200 公里的速度熟悉比賽技能：Rovanperä 打破的紀錄是最年輕的 WRC 世界冠軍，由 Colin McRae 於 1995 年創下，當時蘇格蘭車手 27 歲。兩位最成功的車手 有史以來，Sébastien Loeb 和 Sébastien Ogier則分別在 30 歲和 29 歲時才獲得他們的第一座世界冠軍。

02 為駕駛而生

10分鐘 Born to Drive Kalle Rovanperä začal řídit, už když mu bylo 8 let a od té doby je nezastavitelný

拉力賽車手需要速度快，他們需要了解車輛、認識路面，並與副駕駛一起了解路線佈局。 就像 F1 車手一樣，他們需要提供準確的回饋來幫助車隊的機械師設定賽車。 但 F1 賽道或多或少保持不變，而拉力賽車手在任何天氣下都在堅硬、泥濘、礫石、多塵或冰凍的地表上衝鋒陷陣，每輛經過的汽車都會對地面產生不一樣的變化。由於他很早就開始了，Rovanperä在我們大多數人騎腳踏車之前就開始培養那些令人敬畏的駕駛技能。

03 認識他的父親，Harri

Rovanperä的父親Harri 'Rovis' Rovanperä在1993年至2006年期間參加了WRC比賽，為SEAT, Peugeot, Mitsubishi 和 Red Bull贊助的Škoda 車隊效力。 身為2001年瑞典拉力賽的獲勝者，Harri是一位受人尊敬的礫石路段專家。

Rovanperä表示：他也是我的第一位老師。 他教我車子有一個方向盤、一個油門和離合器，然後告訴我熟悉它們的特性。 除了指導Kalle外，他還帶了朋友，他的前副駕駛Risto Pietiläinen一起來幫忙。

04 認識他的媽媽，Tina

像Max Verstappen的母親Sophie Kumpen一樣，Rovanperä的母親Tiina意識到，她兒子的一些非凡才能是從她那裡繼承來的。 “很難學會如何集中注意力。 她告訴芬蘭日報《Ilta-Sanomat》表示，你要麼生來就有它，要麼沒有。” 但Kalle不會讓外界的事物干擾他，並且能夠快速重置到之前的狀態。

像Verstappen的母親一樣，她也會擔心兒子的安全。 Rovanperä表示：她今天對此沒問題，但我意識到她在拉力期間很擔心我。 賽車運動是我的工作。 任何事情都可能發生。

05 探索 Kalle Rovanperä

芬蘭濕滑的路面，加上在壓力下的冷靜是培養優秀車手的關鍵因素，例如 F1 世界冠軍 Kimi Raïkkönen、Mika Häkkinen 和 Keke Rosberg。 而在拉力賽的世界裡，名單要長得多：Marcus Grönholm、Tommi Mäkinen、Juha Kankkunen 等等。

Rovanperä在芬蘭拉力賽主辦城市Jyväskylä郊區的Puuppola市長大，他很早就被發掘，最初是在2009年，當時YouTube上的一段影片中，這位天賦異稟八歲的孩子，在白雪皚皚的森林裡，駕駛Toyota 的小明星在WRC圍場内瘋傳。

Puuppola本身即是拉力人才的溫床，也是Tommi Mäkinen的家，Tommi Mäkinen將Rovanperä簽到了Toyota Gazoo 賽車車隊，Timo Jouhki是傳奇車手經理，Mäkinen、Kankkunen和Harri Rovanperä的職業生涯皆是由他策劃。Kalle Rovanperä 從16歲起就由他管理。

V 17 letech mladý Kalle debutoval ve WRC2 s týmem M-Sport © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06 Rovanperä 成為冠軍車手

12 歲時，Rovanperä 已準備好參加比賽，但在歐洲，你需要拿到駕駛執照才能參加拉力賽。 任何地方都是，除了拉脫維亞，在那裡他開始參加拉力衝刺比賽，當時駕駛 Škoda Fabia S2000 賽車在賽段間奔馳。

15歲時，Rovanperä在拉脫維亞被加冕為R2冠軍。 第二年，他配備了更強大的 Škoda Fabia R5，成為全世界最年輕的全國拉力賽冠軍，並在2017年衛冕了冠軍寶座。 那一年，他還參加了義大利錦標賽，並在芬蘭錦標賽中贏了兩場拉力賽。

Rovanperä拉力職涯至今的戰績

2022 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 第1, 203 分(5 勝, 6 次頒獎台)

2021 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 第4, 142 分 (2 勝, 4 次頒獎台)

2020 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 第5, 80 分(1 次頒獎台)

2019 WRC2 Pro: 世界冠軍 (5 勝)

2018 WRC2: Škoda Motorsport II – 第3(2 勝)

2017 WRC2: 第15名(1 勝), 拉脫維亞全國冠軍

2016: 拉脫維亞全國冠軍

2015: 拉脫維亞R2級別全國冠軍

07 比賽執照

2017年10月2日，也就是他17歲生日的第二天，Rovanperä通過了駕駛執照考試，他終於可以在世界的大舞臺上競爭了。

2分鐘 17岁拉力车手考驾照吓呆考官 8岁开车就有职业范，拉力神童Kalle Rovanperä等到17岁才正式考取驾驶执照，点击视频看他如何通过驾照考试。

三週後，他在英國拉力賽上與Malcolm Wilson的 M-Sport 車隊一起比賽，在那裡他開始與副駕駛Jonne Halttunen合作。本賽季在澳大利亞的最後一次拉力賽中，Rovanperä成為WRC2贏得一輪比賽的最年輕車手。

V roce 2018 Kalle Rovanperä závodil svou první celou sezonu s týmem Škoda © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 與WRC2一起衝向世界舞臺

2018年， Škoda與Rovanperä簽約，成為WRC2廠隊車手， Halttunen 在他身邊。 這是一個艱難的新秀賽季，Rovanperä針對Jan Kopecky和Pontus Tidemand等經驗豐富的專業人士做了一些調整。

在阿根廷錦標賽的第二輪比賽中，Rovanperä取得領先，但在最後一天退出了比賽。 他以時速160公里的速度進入一個狹窄的左拐角，車體撞個變形，從路上滾下來，掉落在一輛停放汽車的車頂上。 “這是一件大事故。 這是我的錯。 對我來說，這麼好的拉力賽變成這樣一個糟糕的結局。”

他很快就恢復了，分別在英國和西班牙連續取得該級別的勝利，總成績第三名。 2019年，Rovanperä成為WRC分站冠軍最年輕的獲勝者，他獲得職涯首屆WRC2職業冠軍，以五場勝利戰勝對手，包括再次參加英國拉力賽和他在芬蘭拉力賽的第一次勝利。

Rovanperä a jeho spolujezdec Jonne Halttunen při akci na Rally Švédsko © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rovanperä的世界冠軍紀錄

最年輕全國拉力賽冠軍

第一位WRC2 Pro世界冠軍

最年輕的WRC車手

最年輕的WRC賽段冠軍

最年輕的WRC車手登上頒獎臺

WRC史上最年輕車手

最年輕的WRC拉力賽冠軍車手

Flying Finn: Kalle Rovanperä © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Like father, like son: Kalle and Harri Rovanperä at home in Finland © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool In 2017, Kalle Rovanperä wins Down Under. It's his first win in WRC2 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Celebrating victory in Australia in WRC2 in 2017 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Flying high: Kalle Rovanperä becomes the youngest winner in WRC history © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool On the road to a spectacular win in Croatia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle comes through the heat and dust to win the Safari Rally Kenya 2022 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä and Jonne Halttunen celebrate victory in Kenya © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

09 離開學校參軍

這麼早開始的缺點是， Rovanperä 不得不延遲他的學校教育。 他表示：但是這樣的機會你一生中可能只有一次。 學校學習我隨時可以回去。

然而，在芬蘭服兵役是強制性的， Rovanperä 和其他71名年輕的芬蘭運動員一起收到了服役命令，包括世界拉力賽車手Jesse Kallio。 他於2019年10月在赫爾辛基報到，準備服役，但在此同時，他與Toyota Gazoo簽訂了WRC全職比賽的合約。 在服役僅10天後， Rovanperä 回到了拉力賽，但他必須在30歲之前完成兵役的義務。

Dream team: Kalle a Jonne oslavují vítězství s Toyota Gazoo Racing © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

賽車運動最年輕的冠軍車手

F1最年輕的世界冠軍：Sebastian Vettel，2010年，23歲

MotoGP最年輕的世界冠軍：Marc Márquez，2013年，20歲

WRC最年輕的冠軍：Colin McRae，1995年，27歲

利曼24小時最年輕的冠軍：Alexander Wurz，1996年，22歲

RX最年輕的世界冠軍：Timmy Hansen，27歲

10 Rovanperä寫下WRC的最新記錄

2020年，Rovanperä與Toyota一起在世界拉力賽的頂級賽事中首次亮相，立即創造了新的記錄：最年輕的WRC車手，僅是他在瑞典的第二次賽事，成為WRC史上頒獎臺上最年輕的車手——19歲139天。

Rovanperä在第一個賽季與經驗豐富的專業人士一起競爭。 他是世界冠軍Sébastien Ogier 和拉力賽冠軍 Elfyn Evans的隊友。 一支雄心勃勃的 Hyundai車隊由Ott Tänak主導，與Thierry Neuville和傳奇車手Loeb和Dani Sordo共用第三輛車。 但該賽季因疫情影響，僅舉行了七輪賽事。

11 越野滑雪的冒險

作為一名頂尖國際賽車手的生活有其優點，這讓Rovanperä有機會與Red Bull世界的其他明星一起參加一些精彩的活動。在下方的剪輯中，他與單板滑雪運動員Eero Ettala合作，與X Games金牌得主一起在冰凍的湖上自由騎行。讓我們一起看看吧：

5分鐘 雪板尬上拉力賽車 世界拉力賽未來的神童Kalle Rovanperä與芬蘭最著名的雪板好手Eero Ettala齊心協力來個冰上大冒險，Rovanperä開著WRC2賽車，後方拖著Ettala的雪板並結合在一起，他們二人將運動場上的激情與爆發力在此完全顯露無遺。

12 Rovanperä進入漂移的行列

今年稍早，Rovanperä 前往愛爾蘭都柏林附近的蒙德洛公園朝聖，以外卡身分參加漂移大師歐洲錦標賽。 他配備了由漂移冠軍Daigo Saito改裝的 Toyota Supra，從42名經驗豐富的漂移賽車手進入決賽16名，充分展現了他的控制力與爆發力。

Finals 2 – Ireland Mondello Park’s Japfest layout is characterised by a high-speed run-in and plenty of elevation changes.

13 WRC的首勝

隨著Jari-Matti Latvala取代Mäkinen成為Toyota的領隊，2021賽季在北極拉力賽中以羅瓦涅米主場的第二名開始。 儘管他對沒能挑戰2019年世界拉力賽冠軍Ott Tänak 的領先感到沮喪，但當他離開拉普蘭（Lapland）時，已成為世界拉力錦標賽積分榜上最年輕的車手。

接下來是愛沙尼亞拉力賽的突破。 Tänak再次設定了稍早的節奏與速度，渴望在主場獲勝，但一系列的輪胎穿刺結束了他在週末的企圖心。 Rovanperä抓住了領先優勢，並阻止了Craig Breen的強烈攻勢，終場奪得他們在WRC的首場勝利。

這場勝利使 Rovanperä 成為WRC史上最年輕的拉力賽冠軍（20歲290天）。 Rovanperä說，這是一個艱難的賽季，很高興能在愛沙尼亞這裡贏得我的第一場勝利。

Rovanperä這還沒完，在希臘的雅典衛城拉力賽上取得了勝利，結束本季的第四場比賽。

3分鐘 2021世界拉力大賽愛沙尼亞站—rovanpera技冠群雄 Kalle Rovanperä 改寫了愛沙尼亞拉力賽的歷史，這位Toyota 車隊20 歲的芬蘭籍車手，成為世界拉力大賽有史以來最年輕的冠軍。

14 他在WRC最精彩的勝利

WRC第50季推出了新一代世界拉力賽車，Rally1，混合動力拉力賽車，旨在更便宜，更環保。在Rovanperä勝出，與他父親在瑞典獲勝的壯舉相匹配之前，Sébastien Loeb在蒙地卡羅拉力賽上贏得另一次的勝利。

然而，在克羅埃西亞危險的條件下，他創造了一個更高境界的表現。 Jari-Matti Latvala表示：對我來說，這是Kalle至今最好的表現。

在雨中和霧中，Rovanperä在週日下午居領先地位， 當時他發現自己在暴雨中換錯了輪胎。

Tänak領先1.5秒，只剩下加分賽段，那將會在厚厚的泥濘道路上進行。 Jari-Matti Latvala表示：“我們知道Ott的輪胎更適合這些條件。” “我開始計算我們將輸給Hyundai多少分。

世界拉力大賽克羅埃西亞站週日亮點 在混合了瀝青的賽道上觀看周日的精彩片段，道路又快又窄。

“然後，Kalle的第一次分差[時間]出現了，每個人都很驚訝。 沒人能相信他怎麼能開得那麼快。 這真是一個奇蹟。 速度太快了。 他怎麼能用硬胎來掌握它？ 不知何故，他做到了，並贏了那個賽段。”

除了速度和技能外，這是在壓力下成熟和超酷的表現，因為芬蘭車手提升到了一個新的水準，並展現他最好的一面。

在瑞典和克羅埃西亞獲勝後， Rovanperä 在葡萄牙、肯亞和愛沙尼亞皆獲勝，在世界拉力錦標賽中領先 Tänak 72分。

Rovanperä於2022年10月2日在紐西蘭拉力賽上獲得了2022年WRC世界冠軍的頭銜。