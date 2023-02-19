卡丁車新手常犯的 7 個錯誤

很少有運動能像卡丁車一樣刺激。 無論你玩過一次還是數百次，這都很有趣，並且允許並鼓勵你盡可能快速地進行，這在當今是非常罕見的！

然而，駕駛卡丁車與駕駛平常的汽車有很大的不同，並且有一些常見的錯誤會阻礙你的速度。避開這些陷阱，一定可以打敗你的朋友——甚至為你的賽車生涯打下堅實的基礎。

1. 握好方向盤

與汽車不同，卡丁車的轉向非常靈敏，因此請始終將手保持在“四分之一到三分”的位置，不要鬆開。 這不僅可以讓你更精確地控制卡丁車，還可以更快地對滑行做出反應。

Keep your hands at 'quarter to three' at all times © Red Bull Content Pool

2. 剎車太輕

卡丁車的剎車僅作用於後輪，這意味著你在公路車上所做的剎車根本行不通。 在卡丁車上剎車的最佳方式與在公路上相反：開始時你應該用力踩剎車，讓它們幾乎鎖定，然後當你接近彎道的頂點時，逐漸平穩地鬆開它們。對於更高級的車手，請嘗試研究“軌跡剎車”以幫助找到最後十分之幾的力道。

3. 過早轉彎

你經常從新手和更有經驗的車手那裡看到的常見事情是過早轉彎。 如果你發現自己在拐角出口處滑得很寬，或者你認為自己在拐角處失去了速度，請嘗試在轉彎之前將卡丁車放慢一點，並瞄準稍後的頂點。如果你的入口正確，你應該能夠在拐角的頂點加速而不會在出口處跑偏。

4.未使用所有賽道

賽道由白線和路緣定義。你可以隨心所欲地使用道路，因此請利用每一厘米開得更快。 通過在入口和出口處，位於賽道邊緣並恰好在頂點上，你可以使每個彎道更寬，就越容易保持更快的速度。

Use as much of the track as you legally can © Red Bull Content Pool

5.轉向過於積極

在卡丁車中，精確度是快速的關鍵，而平穩使這變得容易得多。 很多沒有經驗的車手會猛打方向盤，導致車頭打滑——這就是所謂的轉向不足，卡丁車會感覺好像要直線行駛。卡丁車轉彎時，應平穩並逐漸地進行轉向，這樣就不會出差錯。想像一下，卡丁車裡有一杯你不想灑出來的水。 看到下面的 GIF 中Jenson Button轉彎有多流暢了嗎？ 這就是你的目標！

6. 看得不夠遠

第一次進入卡丁車可能會讓人感覺超負荷。卡丁車離地極低，讓一切都感覺快了一倍，但人們通常會在卡丁車前方僅幾米處觀看，進而使這一點更加複雜。展望未來會讓一切都感覺發生得更慢，因為你的大腦有更多時間來處理即將發生的事情。通常，你應該始終先看自己所在的位置。 所以剎車的時候，你應該看頂點，在頂點你應該看出口，在出口你應該看下一個彎道。它看起來很小，但它有很大的不同。

7. 試圖擺脫困境

卡丁車賽道對新車手來說是一個令人生畏的地方，而經驗豐富的車手以看似不可能的高速從你身邊呼嘯而過，會讓情況變得更糟。首先，請記住，他們做這件事的時間比你長得多，沒有理由說有一天你不能通過練習變得和他們一樣好，甚至更好。 在那之前，不要理會從你身邊通過更快的卡丁車。 專注於自己的駕駛，並讓他們自己找到過去的路要安全得多。如果你做自己的事，你會更容易預測，也更容易通過考試。此外，你隨後將能夠找出自己在哪些地方浪費了時間給速度更快的車手，並更快地提高自己的駕駛水平。

Even if an F1 driver's behind you, don't panic! © Red Bull Content Pool

因此，如果你想在卡丁車賽道上開得更快，請記住這些提示…

雙手保持在“四分之一到三”的位置，不要鬆開方向盤 急剎，直到車輪幾乎鎖定，然後平穩地鬆開它們 不要過早轉彎 使用可用的每一厘米賽道 方向盤平穩轉向 始終向前看一個階段——所以如果你在拐角的頂點，你應該看向出口 不要擔心後面有速度更快的車手——堅持你的路線，試著看看他們在哪裡以及為什麼比你快

在我們看來，卡丁車是你能做最棒、最令人振奮的事情之一，而這種興奮和期待正是讓人們再次光顧的原因。 請記住，要成為一名快速的車手，需要更好地駕駛，而不是拼了命地向前衝，所以當你上賽道時盡量控制住你的興奮，逐漸提高你的速度。最重要的是，享受它。 不是每個人都會成為 F1 冠軍，所以享受樂趣遠比成為最好的更重要。