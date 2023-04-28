Don’t Look Down: Kriss Kyle 透露如何在2,000英尺的高空騎 BMX

夢想將成為現實，Kriss Kyle 最終透過熱氣球載送到2000英尺的高空，並在熱氣球下方的 BMX 場地大秀神技。在開始執行這項計畫時，Kriss Kyle 幾乎不知道將他的幻想變成現實，所需複雜程度、工時和意志力。

Jumping out of a helicopter on a BMX? Completed it © Fred Murray

精彩影片可在頁面上方的播放器中觀看，下方影片講述 Don't Look Down 計畫的故事紀錄片，可更了解 Kriss Kyle 他自己對該項目的看法，並查看場地是如何誕生。

36分鐘 Don't Look Down Can you ride a BMX park in the sky? See how Kriss Kyle's daring idea grew into the ultimate test of BMX skill.

01 不可能的夢想

我在家後面的山林騎登山車，湛藍的天空和純淨的陽光下，一個想法湧上心頭，突然間在腦海裡出現「空中移動BMX場地」的畫面。

我起初以為把場地掛在直升機底下就可以，不過我在杜拜拍攝從直升機跳下騎車的畫面，感覺就像跳進了龍捲風裡。

Kyle's early thoughts on how Don't Look Down could work © Kriss Kyle

於是我的下一個想法是，沒有風能怎麼飛？熱氣球便成為我的選項，回到家後，我手稿畫了一個熱氣球，下面有一個場地和火柴人。

02 透過 Oracle Red Bull Racing

Kriss Kyle指出，我把生命託付給場地建造人員，盡可能把 BMX Park 的功能塞進場地裡，場地建造人員用木頭為我打造了一個符合所有要求的原型，但它的重量達到六噸。

由於初稿場地重量過重，要讓打造好的場地跟熱氣球飛上天空，重量予要進行調整，同時會涉及到航空工程的領域，於是透過 Oracle Red Bull Racing 及其商業部門 Red Bull Advanced Technologies (RBAT)，還有為F1車手 Max Verstappen 設計戰駒及零件的工程師們合作，開始把場地進行輕量化。

The skatepark bowl in miniature form © Eisa Bakos

能夠讓 BMX 和 F1 的世界產生碰撞，Kriss Kyle認為這是千載難逢的機會，正好可以了解如何讓場地變得輕、強、美，這一切對Kriss Kyle而言，簡置太神奇了。

關於場地的小檔案 場地共有22個部份組成。 每個部份重量限制在150 kg以下。 每個部份的寬度不能超過3米，以便在田間建造和拆卸。 材料採用碳纖維製造，厚度會根據不同的部分量身定制，確保整體剛性。 整體重量必須低於2.9噸。 場地使用的碳纖維，與用於 Max Verstappen 的 F1 賽車車身的材料基本相同。 場地的表面處理必須有一定的粗糙度，以方便單車抓握，但又不能太粗糙，否則會導致 Kriss Kyle 因此刮傷。

更多有關 Red Bull Advanced Technologies (RBAT) 參與 Don't Look Down 的詳細信息，請向下滾動瀏覽故事。

03 騎在蹦床上

碳纖維打造的場地重量僅剩 2.6 公噸，現在足以讓熱氣球攜帶上空，但是騎乘的感覺真的很奇怪，因為材質的關係，導致Kriss Kyle第一次騎上去時需要適時，更貼切的說平坦的地方就像一張蹦床，這完全不是 BMX 車手想要的感覺。

而且碳纖維場地的滾動，會比混凝土和木造的場地更快，這對車手來說，也是要適應的地方，在地面上先適應之後，還得再想辦法解決其他難關。

The carbon-fibre bowl was finished in vinyl to add grip © Eisa Bakos "It made a lot of noise – if you landed flat, you knew about it" © Eisa Bakos

04 肩上重擔

團隊對Kriss Kyle表示，騎乘時必須你佩戴緊急降落傘，如果沒有降落傘，從 2,000 英尺（610 米）的高度墜落，是件非常危險的事，原本Kriss Kyle以為降落傘的重量是幾罐Red Bull飲料，但佩戴上去後才發現，降落傘的重量遠超過Kriss Kyle體重的 20%。

試圖騎乘時佩戴降落傘是個巨大的障礙，因為在施力必須較以往來得更用力，而且重量是完全落在車手的背上，在進行技巧、翻轉和旋轉時，需要更加用力地拉動才能完成動作。

Kyle getting used to riding with a parachute © Eisa Bakos

Kriss Kyle指出，我先在熟悉的 Unit 23 公園的場地進行練習，甚至尋問是否真的要佩戴降落傘一起同「騎」，因為我非常擔心降落傘會影響我的騎乘表現。然而接受它並成為一個不可排除的困難，是我們最後的共識。

05 重大挫折

第一次將場地懸掛在空中時，場地像是不受控制般的以各種方式移動，有時傾斜、有時它左右搖擺，車手需要了解這個場地與一般習慣的場地截然不同，會讓你難以適應。

Kriss Kyle直言，第一天的試騎讓我精疲力盡，光是場地的移動就讓我感到噁心，這對我開始出現「天哪，這計畫真的可行嗎，尤其是在 2,000 英尺的高度。」所幸經過一段時間練習後，我開始有點習慣了。

At some point Kyle thought the project "might not be possible' © Eisa Bakos

Kriss Kyle 補充表示，隧道盡頭肯定會有光，是時候把場地跟熱氣球結合一起了。

06 差不多升空

在把熱氣球升空及場地帶向2000英尺高空，先把器材放在機庫裡，讓熱氣球約飛行高度在6英尺，同時場地與熱氣球連結在一起，然後進行相關練習，這算是有史以來最好的練習感覺，後來團隊開始向熱氣球的氣罐中註入氮氣，讓它上升的速度更快一點。

Kriss Kyle表示，此時場地在練習時仍會移動，但掛在熱氣球下的移動程度，比用起重機把場地升高懸空來得理想，於是我開始覺得，我什麼時候要正式進行呢？

Testing with the hot air balloon attached © Eisa Bakos

在那之後，團隊成員等待天氣許可，就即將正式展開。

熱氣球小檔案 最大直徑：33.5米 體積：16,990 立方米（600,000 立方英尺） 重量：4,626kg，包含熱氣球、籃子、燃燒器、碗、燃料和乘客的重量） 此為目前在英國看到最大的熱氣球 從拖車裡拿出熱氣球並帶著場地起飛，需花費兩個小時。 燃料足夠飛行兩個小時。 氣球的封套由尼龍製成 起飛天氣要求嚴格：需要無雨，最大風速起飛3節，降落5節。

07 乘坐夢想

經過 11 個月的等待和多次取消嘗試後，條件合適的那一天終於到來了。

Time to go to work © Sam Dugon

Kriss Kyle 回憶指出，在 2,000 英尺（610 米）的高空是如此的平靜，我環顧四周心想，BMX把我帶到了這裡…非常特別，但騎乘的環境是恐怖，高空中的溫度是攝氏零下負12度，場地以前所未有的方式移動，降落傘完全耗盡了我的能量。

Kriss Kyle認為，幾個基本動作完成，對我來說非常簡單，不過我心中有個動作清單，像是fakie front flip 等高難度動作，然而背上背負的重量增加，讓我原先在地面可輕易做的的高難度技巧，在高空變得幾乎不可能。

The perfect day for a hot balloon ride... with a difference © Eisa Bakos A look to see what's down below © Eisa Bakos Time to ride in the air, and realise a dream © Eisa Bakos

另外，太陽一度處於非常糟糕的位置，尤其是當我進行前空翻時，垂直牆處在陰影中，讓我看不到它，所以就像以 180 度的角度進入黑暗。

無人機攝影師對我說：不知道會怎麼騎乘，因為場地在上下移動的距離大約四英尺，但我在 2,000 英尺高空中的騎行夢想，變成了現實。

Kriss Kyle感概指出，等待 11 個月的過程，是我生命中最艱難的一段時光。我不得不因此待命 11 個月，期間錯過了很多次旅行，但這是我一生唯一圍繞的事情。

繼續閱讀有關 Red Bull Racing 參與 Don't Look Down 的更多詳細信息

08 Don't Look Down BMX bowl 的背後故事

將 BMX 與航空學相結合，對Kriss Kyle 來說並不是全新的體驗， 這位 31 歲的蘇格蘭明星，之前曾在杜拜拍攝影片從直升機上與單車一起跳下來到停機坪的經歷。Kriss kyle也知道在天空中，騎乘需要一種更溫和、無下壓力的方式。然而在計畫初期，英國最大可用的熱氣球，也無法把以鋼及木打造的傳統場地載到高空。

所以 Kriss Kyle的團隊找 Red Bull Advanced Technologies (RBAT) 一起合作，希望把場地變輕且讓它能夠飛到2000英尺的高空。

Relaxing in the surroundings of Red Bull Advanced Technologies HQ © Eisa Bakos

夠輕足以升起，夠堅固足以騎乘衝擊

Kriss Kyle 於 2021 年 2 月首次接觸 RBAT。憑藉他與長期合作的坡道建造師 George Eccleston 共同創建的場地 CAD 模型開始，與RBAT工程師們互動，需要一個可騎乘，又足夠輕量，同時可被熱氣球升上高空場地。

From left: Kriss, Rob and Andy combined to create the carbon-fibre bowl © Eisa Bakos

重量是首要因素，減輕重量是一項艱鉅的挑戰，RBAT 的技術總監 Rob Gray 解釋道，木製和鋼製場地的結構重量約為 8 噸，要讓計畫成功，場地及相關的金屬製品（護欄、螺栓），總重量需要低於 2.9 噸。

RBAT 的技術總監 Rob Gray 補充說明，Kriss Kyle 團隊希望我們設計一個夠輕的場地，而且需要夠堅固，而且需要有安全的護欄，另外場地在著陸時不能讓它成為碎片。

Technology refined in Formula One was used to create a light enough bowl © Eisa Bakos

為了滿足獨特需求，RBAT 團隊使用碳纖維打造結構，其中每個部分的厚度，都經過量身定制，以提供整體強度，同時將重量保持在設定範圍內。

結果打造出重量為 1.5 噸的場地，以及限重 300 公斤的整體結構。

拼湊拼圖

另外也給 RBAT 新挑戰，場地的每個部分都必須夠窄，因為熱氣球可能會從設定的位置起飛，但著陸位置很難控制。

The bowl needed to be able to be put together and taken apart on the move © Eisa Bakos

RBAT 研發公關 Andy Damerum 指出就像大多數氣球一樣，會空過農民的匣道，所以寬度不能超過 3 米。

這意味著場地必須用組裝的方式，每個部分都需要額外的硬件固定在一起，由於每件的最大重量為 150 kg，這種微妙的平衡又讓工程變得更加困難，而且還有些零件需要攜帶並在現場組裝，Damerum 補充道

最終 22 塊的碳纖維零件組裝件，其重量不超過 100 kg。

The bowl is made out of 22 different sections © Eisa Bakos Each join required additional metalwork, which increased the weight © Eisa Bakos

世界冠軍的碳纖維

場地使用的碳纖維與 F1賽車的車手材料相同，RBAT 的技術總監 Rob Gray 指出賽車全身使用不同類型的碳纖維，避震器的支架跟車身使用的就完全不同，而此場地使用跟車身相同等級的碳纖維。

不過，騎乘的表面需要有一定的粗糙度，這樣自行車胎才能產生抓地力，因為場地的抓地力不佳很容易發生摔車，就會讓車手出現擦傷，甚至讓表皮會被剝掉，Rob Gray補充表示。