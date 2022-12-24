Laia Sanz 談 Carlos Sainz 如何提升她的房車職涯技能

第 45 屆達卡拉力賽的倒數計時剛剛開始。一項新的挑戰，第四次在沙烏地阿拉伯舉行，車隊和車手都對這次挑戰持謹慎的態度。據賽事總監David Castera表示，這將是自賽事移師阿拉伯半島以來規格要求最高的一次。

Laia Sanz's masterclass in Extreme E © Zak Mauger/Extreme E/Red Bull Content Pool

那時，Sanz幾乎在房車白手起家，而與Sainz的合作開啟她新職涯的事實是她不容錯過的機會。我非常激動與興奮，對我來說這是重要的一步；汽車一直很吸引我，我知道在Carlos旁邊我可以學到很多東西。在我們一起參加 Extreme E 比賽的兩年時間裡，我上了一堂真正的大師課。 想像一下與賽車傳奇車手一起開始我的職涯新時代。我的學習突飛猛進，而且我學得很好。

這不像是從當地錦標賽開始的。Sanz 以優異的表現贏得了成功，並從中吸取了經驗，與世界級車手一起競爭。“我在汽車方面的經驗幾乎為零，我看到自己與 [九屆 世界拉力大賽（WRC） 冠軍Sébastien Loeb、[四屆達卡冠軍Nasser Al Attiyah、Hansens [前世界越野拉力（ RX） 冠軍Timmy Hansen 和他的兄弟 Kevin] 和 [五座世界越野拉力冠軍Johan Kristoffersson一起比賽！這是壓倒性的，也許不是最好的學習條件，但我信任 Carlos，我別無選擇，只能向前邁出一步”。

¡Vamos Laia! © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Sanz 在短短幾個月內進步驚人。本賽季，是她參加 Extreme E 的第二年，她和Sainz儘管成績起起伏伏，但最後還是成功登上了頒獎台。 “我很高興，因為今年我是最快的女性之一，本賽季我們登上了頒獎台。感謝Carlos，我能夠迅速進步，最棒的是，我仍然還有很長的路要走去學習並精進技能。”

Sanz可謂是史上最好的女性賽車運動員，Sainz一直是她在拉力賽中邁出汽車類組第一步的重要角色之一。 然而，來自 Corbera de Llobregat 的加泰隆尼亞車手強調，她所學到的所有東西中，了解汽車工作原理的必要性至關重要。“Carlos知道如何設定汽車的關鍵部分。他專心於確保一切都完美，知道如何管理，這對我來說非常重要。去年我有些迷茫，我受夠了只做駕駛的工作，但現在我在方向盤後方變得更加敏銳，我了解汽車的性能，我知道我必須做些什麼來設定它。”

一有機會，Sanz 就會稱讚 Sainz 的辛勤努力。 “令人難以置信的是，在他這個年紀，他仍然如此痴迷於追求完美。克服挑戰是他的基因，毫無疑問，這已經影響了我”。

一部不容錯過的紀錄片

最近發布的職涯回顧展 Sainz: 為競賽而生 ，已證明對 Sanz 來說至關重要。 這個由六部分組成的系列影片，詳細介紹了這位孜孜不倦拉力傳奇人物在 40 年賽車運動頂級賽事中的職涯經歷。

Sanz 解釋道：雖然我的生活與摩托的世界聯繫在一起，但Carlos的職業生涯一直讓我很感興趣。我們一起工作不僅僅是現在。我一直對拉力賽充滿熱情，Carlos一直是我欽佩的車手。

事實證明，她最喜歡這個系列的部分是“El Matador”參加拉力賽。 “是的，這是我最喜歡的紀錄片部分，”Sanz說。 “我認為這是世界拉力錦標賽的黃金時代，看到他與 [Colin] McRae、[Juha] Kankkunen、[Didier] Auriol 或 [Tommi] Makinen 等著名車手的比賽讓我大開眼界，並對Carlos的非凡表現更加敬重。

Mutual respect © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

在紀錄片中，Sanz還強調了Carlos在其職業生涯中贏得的尊重與欽佩。 他是每個人都非常尊敬的人物，無一例外。他最近被選為史上最好的拉力賽車手，這不僅僅是因為他贏得的冠軍數量。40 多年來一直在最高水平的比賽中表現出對競爭對手的尊重，並獲得他們所有人的欽佩”。

當被問及她是否在 60 歲時會像Sainz那樣參加比賽時，她明確表示：如果我有機會參加比賽，我很樂意參加。只要我的身體能夠承受並受到尊重，如果我有 車子可以駕駛，我想繼續比賽。我必須承認，有時我真的厭倦了旅行，但當我長時間呆在家裡時，我會想念賽車。我還年輕，但我一直賽車超過 20 年，所以我也是一個有意願和雄心去迎接新挑戰的老手。

唯一可以避免錯誤的就是學習 Laia Sanz

Laia Sanz's new horizons © Frederic Le Floch/DPPI/Red Bull Content Pool

在紀錄片中，我們還看到了緊張和沮喪的時刻，你必須控制這些才能實現你的目標。 “你唯一可以從錯誤中吸取教訓的是學習。我承認當事情進展不順利時我會非常生氣，但我也有能力將一切一筆勾銷。我試著專注於下一個挑戰而不去看過去”。 而且，根據 Sanz 的說法，在達卡拉力賽中擁有這種心態對於到達終點線至關重要。 “知道如何管理失敗非常重要。這是一場淘汰賽，你最大的競爭對手其實就是自己。幸運的是，我很早就學會了這一點，我知道如何管理它。我想這就是我完成達卡所有比賽的原因，並設法領先於實際上比我快的車手。