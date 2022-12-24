Laia Sanz and Carlos Sainz at Rally Andalucía in Villamartín, Spain, on May 15 2021.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rally Raid

Laia Sanz 談 Carlos Sainz 如何提升她的房車職涯技能

隨著 2023 年達卡拉力賽將近，我們在此進一步了解Laia Sanz房車職涯如何受到傳奇同胞 Carlos Sainz 的影響。
由 Pablo Bueno 編寫
5 min read發佈於

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Dakar Rally 2023

The 2023 Dakar Rally promises to be another epic rally-raid adventure over the Saudi Arabian sand dunes

Saudi Arabia

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is used to competing at the world's biggest events and is the only female to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

SpainSpain

Carlos Sainz

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a two-time WRC World Champion and one of Spain's greatest ever off-road racers.

SpainSpain
第 45 屆達卡拉力賽的倒數計時剛剛開始。一項新的挑戰，第四次在沙烏地阿拉伯舉行，車隊和車手都對這次挑戰持謹慎的態度。據賽事總監David Castera表示，這將是自賽事移師阿拉伯半島以來規格要求最高的一次。
今天，在其優秀的主角中，我們重點關注兩位西班牙拉力賽傳奇人物 Carlos SainzLaia Sanz.。 儘管他們的職業生涯始於不同的賽車專業，但命運引領他們在幾年前相遇並產生了一項新的錦標賽：Extreme E。這項比賽因成為賽車界第一個結合氣候變化、可持續流動性和性別平等概念脫穎而出的賽事。
我知道在Carlos的旁邊，可以學到很多東西……我上了一堂真正的大師課
Laia Sanz
Laia Sanz and Carlos Sainz (SPA) perform at the Extreme E in Kangerlussuaq, Greenland, on August 29, 2021.
Laia Sanz's masterclass in Extreme E
© Zak Mauger/Extreme E/Red Bull Content Pool
那時，Sanz幾乎在房車白手起家，而與Sainz的合作開啟她新職涯的事實是她不容錯過的機會。我非常激動與興奮，對我來說這是重要的一步；汽車一直很吸引我，我知道在Carlos旁邊我可以學到很多東西。在我們一起參加 Extreme E 比賽的兩年時間裡，我上了一堂真正的大師課。 想像一下與賽車傳奇車手一起開始我的職涯新時代。我的學習突飛猛進，而且我學得很好。
這不像是從當地錦標賽開始的。Sanz 以優異的表現贏得了成功，並從中吸取了經驗，與世界級車手一起競爭。“我在汽車方面的經驗幾乎為零，我看到自己與 [九屆 世界拉力大賽（WRC） 冠軍Sébastien Loeb、[四屆達卡冠軍Nasser Al Attiyah、Hansens [前世界越野拉力（ RX） 冠軍Timmy Hansen 和他的兄弟 Kevin] 和 [五座世界越野拉力冠軍Johan Kristoffersson一起比賽！這是壓倒性的，也許不是最好的學習條件，但我信任 Carlos，我別無選擇，只能向前邁出一步”。
Laia Sanz fan at the finish line of Rally Andalucia in Villamartín, Spain on May 16, 2021
¡Vamos Laia!
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Sanz 在短短幾個月內進步驚人。本賽季，是她參加 Extreme E 的第二年，她和Sainz儘管成績起起伏伏，但最後還是成功登上了頒獎台。 “我很高興，因為今年我是最快的女性之一，本賽季我們登上了頒獎台。感謝Carlos，我能夠迅速進步，最棒的是，我仍然還有很長的路要走去學習並精進技能。”
Sanz可謂是史上最好的女性賽車運動員，Sainz一直是她在拉力賽中邁出汽車類組第一步的重要角色之一。 然而，來自 Corbera de Llobregat 的加泰隆尼亞車手強調，她所學到的所有東西中，了解汽車工作原理的必要性至關重要。“Carlos知道如何設定汽車的關鍵部分。他專心於確保一切都完美，知道如何管理，這對我來說非常重要。去年我有些迷茫，我受夠了只做駕駛的工作，但現在我在方向盤後方變得更加敏銳，我了解汽車的性能，我知道我必須做些什麼來設定它。”
一有機會，Sanz 就會稱讚 Sainz 的辛勤努力。 “令人難以置信的是，在他這個年紀，他仍然如此痴迷於追求完美。克服挑戰是他的基因，毫無疑問，這已經影響了我”。
他痴迷於確保一切都是完美的，知道如何管理，這對我來說非常好。
Laia Sanz

一部不容錯過的紀錄片

最近發布的職涯回顧展 Sainz: 為競賽而生，已證明對 Sanz 來說至關重要。 這個由六部分組成的系列影片，詳細介紹了這位孜孜不倦拉力傳奇人物在 40 年賽車運動頂級賽事中的職涯經歷。
Sanz 解釋道：雖然我的生活與摩托的世界聯繫在一起，但Carlos的職業生涯一直讓我很感興趣。我們一起工作不僅僅是現在。我一直對拉力賽充滿熱情，Carlos一直是我欽佩的車手。
事實證明，她最喜歡這個系列的部分是“El Matador”參加拉力賽。 “是的，這是我最喜歡的紀錄片部分，”Sanz說。 “我認為這是世界拉力錦標賽的黃金時代，看到他與 [Colin] McRae、[Juha] Kankkunen、[Didier] Auriol 或 [Tommi] Makinen 等著名車手的比賽讓我大開眼界，並對Carlos的非凡表現更加敬重。
Carlos Sainz and Laia Sanz finish the Andalucía Rally in Villamartín, Spain, on May 16, 2021.
Mutual respect
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
在紀錄片中，Sanz還強調了Carlos在其職業生涯中贏得的尊重與欽佩。 他是每個人都非常尊敬的人物，無一例外。他最近被選為史上最好的拉力賽車手，這不僅僅是因為他贏得的冠軍數量。40 多年來一直在最高水平的比賽中表現出對競爭對手的尊重，並獲得他們所有人的欽佩”。
當被問及她是否在 60 歲時會像Sainz那樣參加比賽時，她明確表示：如果我有機會參加比賽，我很樂意參加。只要我的身體能夠承受並受到尊重，如果我有 車子可以駕駛，我想繼續比賽。我必須承認，有時我真的厭倦了旅行，但當我長時間呆在家裡時，我會想念賽車。我還年輕，但我一直賽車超過 20 年，所以我也是一個有意願和雄心去迎接新挑戰的老手。
唯一可以避免錯誤的就是學習
Laia Sanz
Laia Sanz and Daniel Oliveras Carreras in the Mini All 4 Racing of the X-Raid Team during the 2021 Andalucia Rally around Villamartín, Spain, from May 12 to 16, 2021.
Laia Sanz's new horizons
© Frederic Le Floch/DPPI/Red Bull Content Pool
在紀錄片中，我們還看到了緊張和沮喪的時刻，你必須控制這些才能實現你的目標。 “你唯一可以從錯誤中吸取教訓的是學習。我承認當事情進展不順利時我會非常生氣，但我也有能力將一切一筆勾銷。我試著專注於下一個挑戰而不去看過去”。 而且，根據 Sanz 的說法，在達卡拉力賽中擁有這種心態對於到達終點線至關重要。 “知道如何管理失敗非常重要。這是一場淘汰賽，你最大的競爭對手其實就是自己。幸運的是，我很早就學會了這一點，我知道如何管理它。我想這就是我完成達卡所有比賽的原因，並設法領先於實際上比我快的車手。
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