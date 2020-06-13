Laia Sanz最感激勵人心的 5部運動影片
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最令西班牙越野女戰士Laia Sanz備感鼓舞士氣的影片或紀錄片為何呢?本文中，讓我們聽聽她的感想。
1. Toby Price: 付出代價
因為 Toby Price 是我的隊友，有著與生俱來的天賦並且是我的好朋友…我們在一起總是充滿了歡笑，他是一個好人。
我們在賽車和訓練上一起度過許多時光，所以我可以很肯定地說，他是一位既特殊的人，也是一位非常獨特的車手。人們通常不喜歡在這些比賽中付出最大的努力並經歷如此痛苦的考驗，但我認為這部紀錄片，恰好反映了我們所經歷是怎樣的世界，以及我們所面臨的嚴峻挑戰。
Paying the Price
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人們通常不喜歡在這些比賽中付出最大的努力並經歷如此痛苦的考驗。
2. 一線生機: Jessy Nelson 的故事
我非常喜歡Jessy Nelson處理問題時的正面態度。 對我來說，這確實反映了我們許多人對比賽和賽車運動的熱情：我們有能力克服任何困難。我發覺這真是非常非常美麗的事情。
一线生机
我非常喜歡Jessy Nelson處理問題時的正面態度。
3. 極限越野摩托車英雄出少年-Jorge Prado
我發現Jorge Prado的表現讓人驚為天人，他太有才華了，是一位頂尖級的車手。不僅如此，這還關乎整個家庭所做的犧牲與努力，在兒子還很小的時候就把所有的資源都押在兒子身上，並和他一起到國外生活。看得出來他們對他有100％的信心。我特別喜歡家庭的幫助，這對我們所有的職業車手都具有重要的意義，因為沒有這樣的幫助，我們許多人永遠都無法達到自己所處的位置。這是一部很好的紀錄片。
越野英雄出少年-Jorge Prado
我特別喜歡家庭的幫助，這對我們所有的職業車手都具有重要的意義，因為沒有這樣的幫助，我們許多人永遠都無法達到自己所處的位置。
4.沉默的武士-Dani Pedrosa
我一直非常喜歡Dani Pedrosa ，這是我見過他最開放、最放鬆的一次。 Dani的職涯表現令人難以置信，能夠以第1人稱方式講述他的生活以及所面臨的挑戰，這是非常獨特的方式。他並能準確地了解到，在這個嚴苛世界中的感覺，相信任何粉絲都能夠理解，並能真正傳達他個人內心的感覺。
沉默的武士
Dani的職涯表現令人難以置信，能夠以第1人稱方式講述他的生活以及所面臨的挑戰，這是非常獨特的方式。
5. Lindsey Vonn: 登峰造極
憑藉自己堅強的毅力與決心，面對並克服自己在運動職涯中所遭受所有的苦痛與傷害， Lindsey Vonn 堪稱是有史以來最偉大的運動員之一。 她面對決心的層級是非常殘酷的。 看到她如何克服最糟的時期，並再次獲得如此巨大的成功，這對我們所有人都是一個極棒的例子。
Lindsey Vonn: 登峰造极
憑藉自己堅強的毅力與決心….Lindsey Vonn堪稱是有史以來最偉大的運動員之一。
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