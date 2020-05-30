拉力越野界女王級車手Laia Sanz簡介

簡介：

全部參賽者中，她拿下第9名，在過往36屆的賽事中，她是唯一女性車手有如此耀眼且出眾的表現。她不僅打敗在1981年來自法國的女將Christine Martin 第10名的成績記錄，她還在當年的全賽段中，贏得最績優摩托車賽車手之一的名號。

Laia celebrates crossing the Dakar finish line again © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

背景：

她表示：當我還小，男孩們玩足球時，我是被他們唯一接受的女孩子。

若干年過後，Sanz 決定參加2010年的達卡拉力大賽，再次挑戰男人獨有領域的賽事活動。我的目標是和男人們一樣終場完賽。我對女性世界錦標賽勝出沒什麼興趣。

性別的平等：

她自己說：沒錯，直到最近我還是幾乎一個人呆在這些男人堆當中。 但是現在，女賽車手的比例正在穩定的成長。

還有好長的路要走，但她感覺已經愈來愈適應這樣的環境。我們沒有要向男人們證明什麼，只是剛好，我們大家都一樣愛好挑戰困難的運動，因此，我們大家應該互相尊重。

我們沒有要向男人們證明什麼，只是剛好，我們大家都一樣愛好挑戰困難的運動，因此，我們大家應該互相尊重。 Laia Sanz Pla-Giribert Rally Raid

未來的發展:

Sanz參加每場達卡拉力大賽均能順利完賽，這在本賽事已經是一項了不起的成績。她表示：這也是我自己引以為傲的事情。四屆賽事中，她均能名列前15名，至今她已在女子賽事中，拿下13座世界冠軍的頭銜，及5座女子世界耐力錦標賽世界大冠的殊榮。