拉力越野界女王級車手Laia Sanz簡介
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
2015年，當這位西班牙籍女車手在世界級最艱難的拉力賽事，終場衝線拿下第9名佳績後，就此，不僅鞏固她在達卡拉力大賽的地位，更成為一位傳奇性的車手。
簡介：
2015年1月17日，Laia Sanz 連續參賽達卡拉力大賽第5年後，她終場衝線完賽。她拿下女子類組的冠軍寶座，就如她之前的表現一樣出色且優異。但那一年，她在其職涯里程碑上又更上了一層樓。
全部參賽者中，她拿下第9名，在過往36屆的賽事中，她是唯一女性車手有如此耀眼且出眾的表現。她不僅打敗在1981年來自法國的女將Christine Martin 第10名的成績記錄，她還在當年的全賽段中，贏得最績優摩托車賽車手之一的名號。
背景：
她表示：當我還小，男孩們玩足球時，我是被他們唯一接受的女孩子。
若干年過後，Sanz 決定參加2010年的達卡拉力大賽，再次挑戰男人獨有領域的賽事活動。我的目標是和男人們一樣終場完賽。我對女性世界錦標賽勝出沒什麼興趣。
性別的平等：
她自己說：沒錯，直到最近我還是幾乎一個人呆在這些男人堆當中。 但是現在，女賽車手的比例正在穩定的成長。
還有好長的路要走，但她感覺已經愈來愈適應這樣的環境。我們沒有要向男人們證明什麼，只是剛好，我們大家都一樣愛好挑戰困難的運動，因此，我們大家應該互相尊重。
我們沒有要向男人們證明什麼，只是剛好，我們大家都一樣愛好挑戰困難的運動，因此，我們大家應該互相尊重。
未來的發展:
Sanz參加每場達卡拉力大賽均能順利完賽，這在本賽事已經是一項了不起的成績。她表示：這也是我自己引以為傲的事情。四屆賽事中，她均能名列前15名，至今她已在女子賽事中，拿下13座世界冠軍的頭銜，及5座女子世界耐力錦標賽世界大冠的殊榮。
現年32歲，她的名下比其他的競爭者，已有太多摩托車世界冠軍的頭銜。2021的達卡拉力大賽，她是否能夠超越自我，再創佳績呢?且讓我們拭目以待吧!
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