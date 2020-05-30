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拉力越野界女王級車手Laia Sanz簡介

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
由 Geoffroy Bresson 編寫
2015年，當這位西班牙籍女車手在世界級最艱難的拉力賽事，終場衝線拿下第9名佳績後，就此，不僅鞏固她在達卡拉力大賽的地位，更成為一位傳奇性的車手。

簡介：

2015年1月17日，Laia Sanz 連續參賽達卡拉力大賽第5年後，她終場衝線完賽。她拿下女子類組的冠軍寶座，就如她之前的表現一樣出色且優異。但那一年，她在其職涯里程碑上又更上了一層樓。
全部參賽者中，她拿下第9名，在過往36屆的賽事中，她是唯一女性車手有如此耀眼且出眾的表現。她不僅打敗在1981年來自法國的女將Christine Martin 第10名的成績記錄，她還在當年的全賽段中，贏得最績優摩托車賽車手之一的名號。
Laia Sanz of KTM Factory Racing Team after the last stage of the Dakar Rally 2018 from Cordoba to Cordoba, Argentina on January 20, 2018.
Laia celebrates crossing the Dakar finish line again
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

背景：

她表示：當我還小，男孩們玩足球時，我是被他們唯一接受的女孩子。
若干年過後，Sanz 決定參加2010年的達卡拉力大賽，再次挑戰男人獨有領域的賽事活動。我的目標是和男人們一樣終場完賽。我對女性世界錦標賽勝出沒什麼興趣。

性別的平等：

她自己說：沒錯，直到最近我還是幾乎一個人呆在這些男人堆當中。 但是現在，女賽車手的比例正在穩定的成長。
還有好長的路要走，但她感覺已經愈來愈適應這樣的環境。我們沒有要向男人們證明什麼，只是剛好，我們大家都一樣愛好挑戰困難的運動，因此，我們大家應該互相尊重。
我們沒有要向男人們證明什麼，只是剛好，我們大家都一樣愛好挑戰困難的運動，因此，我們大家應該互相尊重。
Laia Sanz poses for a portrait during her training session in Catalonia, Spain, on December 12, 2017
Laia Sanz Pla-Giribert
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未來的發展:

Sanz參加每場達卡拉力大賽均能順利完賽，這在本賽事已經是一項了不起的成績。她表示：這也是我自己引以為傲的事情。四屆賽事中，她均能名列前15名，至今她已在女子賽事中，拿下13座世界冠軍的頭銜，及5座女子世界耐力錦標賽世界大冠的殊榮。
現年32歲，她的名下比其他的競爭者，已有太多摩托車世界冠軍的頭銜。2021的達卡拉力大賽，她是否能夠超越自我，再創佳績呢?且讓我們拭目以待吧!
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