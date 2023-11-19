拉斯維加斯大獎賽萬歲：F1 最偉大的盛事

在一級方程式新的拉斯維加斯大獎賽上，車手們享受了向歡呼車迷們進行的娛樂介紹。 Oracle Red Bull Racing 和 Scuderia AlphaTauri 車隊透露，他們將以特殊的塗裝照亮拉斯維加斯的街道。 拉斯維加斯的霓虹燈也提供了令人瞠目結舌的背景，場景已準備就緒。

Las Vegas Qualifying: Yuki Tsunoda gets ready to race © Getty Images/Red Bull Content Pool Las Vegas Qualifying: A show of strength from Sergio Pérez's fans © Getty Images/Red Bull Content Pool Las Vegas Qualifying: In the AlphaTauri garage © Getty Images Las Vegas Qualifying: Max on the attack © Getty Images/Red Bull Content Pool Las Vegas Qualifying: Yuki Tsunoda races along the straight © Getty Images/Red Bull Content Pool Las Vegas Qualifying: Max Verstappen in action © Getty Images/Red Bull Content Pool Las Vegas Qualifying: Pérez's lucky numbers © Getty Images/Red Bull Content Pool Las Vegas Qualifying: Max Verstappen starts on the front row © Getty Images

01 FP1：拉斯維加斯大獎賽開局不利

賽車撞上賽道，造成損害。 Carlos Sainz 超越了排水溝蓋。 撞壞了 他的Ferrari底部，造成他的引擎故障、能量儲存、控制電子設備，甚至損壞了生存單元。

這一切都由《洛基》明星Sylvester Stallone 在他的賽車史詩影片《車手》（2001）和芝加哥市中心惡名昭彰的汽車追逐中預測到了。

回到維加斯，這次事故意味著訓練的結束，也意味著Sainz的賽車必須徹底重建。 更糟的是，儘管賽事督導承認了錯誤，但Sainz仍然因為安裝了新的動力裝置被迫罰退 10 位。

車隊老闆Fred Vasseur非常憤怒。 「我們車體外殼完全損壞了、引擎、電池。我認為這是難以接受的。這讓我們花費不貲。我們搞砸了Carlos的訓練。我們肯定不會成為FP2 的一部分。我認為今天我們在F1的表現無法忍受。”

Repairs to the track ran long into the night © Getty Images

賽道的維修工作一直持續到深夜，但這確實意味著Ferrari 機械師能夠重建 SF-23，並且兩輛Ferrari 在 FP2 中都回到了賽道。

02 FP2：Max 已經在比賽了

經歷賽道維修的長時間延誤，以及為了安全起見車迷被擋在看台外之後，令人欣慰的是 FP2 比賽時間延長至 90 分鐘。 Max Verstappen一向言簡意賅，很快就將最速成績設定為 1 分 38.209 秒，領先Ferraris車隊和Williams車隊的Alex Albon 。 他甚至在後直道上超越了Charles Leclerc。 Charles在車隊無線電開玩笑地說:「Max 已經開始比賽了」。

JV ties the knot in Las Vegas © Getty Images

The Sphere佔據賽事的中心

迄今為止，該節目的明星是 The Sphere，它不間斷地顯示 F1 的內容、即時排名和廣告。 令人印象深刻的是，F1 不得不阻止 Sphere 在比賽期間顯示紅色、藍色或黃色燈光，以避免分散車手的注意力。

喜結連理

沒有婚禮就不算維加斯，F1 大獎賽在賽道內設立了一個婚禮教堂，由貓王模仿者主持，他主持特別的“奔向祭壇”F1 婚禮套餐。 1997年世界冠軍Jacques Villeneuve名列第一，與心上人Giulia Marra結婚，成為第一位在F1圍場內結婚的人。

03 拉斯維加斯大獎賽眾星雲集的開場大秀

開幕式沒有比這更迷人的了。 Vegas無數場館周圍的名星在夜晚閃亮登場。 凱莉米洛(Kylie Minogue)、基斯厄本(Keith Urban)、約翰傳奇(John Legend)、演員傑瑞德雷托(Jared Leto) 主演的30 秒上火星(30 Seconds To Mars )、超級巨星DJ 史蒂夫·青木(Steve Aoki) 以及資深搖滾歌手Journey 等大牌藝人都上場獻藝。

Welcome to Fabulous Las Vegas champ! © Getty Images/Red Bull Content Pool Singer/songwriter John Legend © Getty Images DJ Steve Aoki © Getty Images Padam Padam: It's Kylie Minogue © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen and Sergio Pérez greet the crowd © Getty Images Country star Keith Urban © Getty Images The Blue Man Group © Getty Images Jared Leto with his band 30 Seconds to Mars © Getty Images Yuki Tsunoda and Daniel Ricciardo say hello © Getty Images/Red Bull Content Pool The Princess of Pop, Kylie Minogue © Getty Images It's Vegas baby: Yuki Tsunoda hangs with the King(s) and the Blue Man group © Getty Images Christian Horner gets in on the act © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 拉斯維加斯大獎賽賽道初具規模

隨著一級方程式新賽道的成形，整個拉斯維加斯燈火通明，並且備受矚目。 大獎賽賽道以著名的拉斯維加斯大道為中心，帶領車手遊覽這座城市的壯麗景點。

The Las Vegas Grand Prix circuit © Getty Images/Red Bull Content Pool The track passes many of Vegas's iconic sites © Getty Images/Red Bull Content Pool As you'd expect, there's a lot of lights around the circuit © Getty Images/Red Bull Content Pool The Strip becomes the new main straight for F1 racers © Getty Images/Red Bull Content Pool This way to Vegas! © Getty Images/Red Bull Content Pool Las Vegas Grand Prix is going to be packed out © Getty Images/Red Bull Content Pool The Strip is a massive straight for the cars to hit top speed © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 揭開霓虹牛的面紗

1分鐘 Make Your Mark - Las Vegas Edition Rolling The Dice On A Vegas Makeover

當霓虹牛 (Neon Bull) 登上舞台中央時，可謂潛力無限，RB19賽車受維加斯啟發的紫色被吊到天花板上進行盛大的展示。 車身內置粉紅色和黃色霓虹燈，底盤點亮，當它在泛光燈下穿過拉斯維加斯大道時，看起來令人驚嘆。 這是Oracle Red Bull 車隊在「Make Your Mark」活動中本季第三款由車迷設計的塗裝。 來自英國的 Lindsay Palmer 的設計，從數千個參賽作品中脫穎而出，贏得最後大獎。

The Neon Bull lights up Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool The Neon Bull is the 3rd fan-designed car of 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool The Neon Bull is going to literally light up the circuit © Getty Images/Red Bull Content Pool The livery was designed by Lindsay Palmer of the UK © Getty Images/Red Bull Content Pool Ace of spades wheels for Vegas... obviously © Getty Images/Red Bull Content Pool

為偉大時刻做好準備：F1

與Scott Speed 一起期待首屆拉斯維加斯大獎賽，以及1982 年F1 上一次造訪罪惡之城的凱撒宮大獎賽。此外，他還與Daniel Ricciardo進行了交流，後者以出色的表現重返錦標賽事。

06 服裝給人留下深刻印象

Yuki Tsunoda 和他的 AlphaTauri AT04 煥然一新，Scuderia 推出了靈感源自 AlphaTauri x Brendan Monroe Las Vegas 膠囊系列的車身。 Monroe 是一位來自加州的藝術家和壁畫家，他為 AlphaTauri 汽車帶來了精緻的街頭風格。 與此同時，Tsunoda、 Daniel Ricciardo 和 Liam Lawson 從新系列中挑選了自己的服裝。

New look for the AlphaTauri AT04 © Getty Images/Red Bull Content Pool Model professionals: Yuki Tsunoda and Daniel Ricciardo © Getty Images/Red Bull Content Pool The AlphaTauri AT04 is all dressed up for Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

07 Daniel Ricciardo 發現Bono是他的粉絲

Daniel Ricciardo in Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo 一直很忙。 身為美國這​​項運動中最受認可的車手之一，這位澳洲人在深夜電視節目《Jimmy Kimmel Live》中拉開了本週的序幕，他在節目中談到了20 名F1 車手之間的友誼，以及如何被Bono 點名。與 U2 一起住在 The Sphere 中——這是一個“非凡和難以置信的時刻”。

拉斯維加斯本地人吉米金梅爾(Jimmy Kimmel) 表示，他家鄉的炒作正在升溫：「拉斯維加斯的人們對此感到非常興奮。拉斯維加斯發生了很多瘋狂的事情，但他們對這件事特別有感。”

他開玩笑說：“你必須小心，因為，你知道，在拉斯維加斯大道上，有人拿著瑪格麗特酒和代基里酒逛大街，它們的身高大約有4.5英尺！”

08 The Sphere 佔據賽事中心

The Sphere in Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

事實證明，The Sphere 本身已成為大獎賽令人驚嘆的核心，在其一系列數位螢幕上顯示視頻，並以 F1 史上最壯觀的方式介紹車手的陣容。