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Fitness Training
不論勝負 Laura Horváth誓守后座
在 WFP 首個賽季旗開得勝後，Laura Horváth 已蓄勢待發，準備在 2026 年踏上競賽場地——但在功能性健身領域，沒有什麼是注定的。
距離 Laura Horváth 首次在國際舞台嶄露頭角，正好已經過了 10 年；而她走過的距離，衡量的從來不只是時間。2015 年，還是青少年的 Horváth 站上 Athens Throwdown 的頒獎台，拿下個人首場比賽勝利。那是這項運動的另一個時代，對這位匈牙利選手來說，也在許多層面上是截然不同的人生。當時，她甚至沒有自己的銀行帳戶，最後是直接帶著 5,000 歐元獎金現金離開。
十年後的今天，這位功能性健身超級運動員早已不再是那個只想帶著一口袋獎金回家的黑馬。隨著她準備迎接即將到來的 2026 World Fitness Project（WFP），Horváth 的身份不只是有力競爭者，更是在2025 年哥本哈根寫下歷史性勝利後的衛冕冠軍。從希臘那場突破性的時刻，到如今成為這項運動中的主宰力量，Horváth 已準備好捍衛王座，並在這個過程中鞏固自己 10 年來的卓越傳奇——但在不斷演變的功能性健身世界裡，勝利從來沒有保證。
觀看 Horváth 的紀錄片《Together We Rise》，了解為何她將聚光燈下的成功，不只歸功於自己不懈的職業精神，也歸功於一個行動、思考與運作都如同單一整體的家庭：
49分鐘
Power in Every Rep: Together We Rise
From family roots to global champion: the story behind Laura Horváth’s rise in elite functional fitness.
01
站上巔峰不容易
正如 Horváth 能夠證明的那樣，當你不再是追趕者的那一刻，競賽壓力也會隨之改變。從她在 Athens Throwdown 拿下人生首勝，到在哥本哈根 WFP 奪冠，那種贏得勝利的感覺，是每一次凌晨 5 點訓練、每一次錯過社交活動後換來的回報。然而，一旦你開始經常站上頒獎台，空氣似乎就會變得稀薄一些，氣氛也會更加沉重。
這正是 Horváth 在即將迎來 WFP 第二個賽季時所面臨的挑戰，而這一次，她是以衛冕冠軍的身份出戰。這項重大轉變不只需要策略或訓練理念上的改變，也需要心態上的調整——這位 29 歲運動員對此感受格外深刻。Horváth 說：「你會從勝利中學習，也會從失敗中學習。我已經學到夠多教訓，也輸過太多次了，我甚至記不得自己有多少次在比賽中拿到第二名或更差的成績，沒能站上頒獎台。」
在這個特別情況下，Horváth 還承受著額外壓力——她不僅贏下 WFP，並三度奪得 Rogue Invitational 冠軍，也在 2023 年拿下 CrossFit Games 冠軍；這一連串令人印象深刻的勝利，讓她成為功能性健身領域家喻戶曉的名字。她說：「我只是想繼續贏下去，但這說起來容易，做起來很難。」
02
心理戰
然而，除了這些冠軍頭銜之外，Horváth 也將另一項重要理解帶進 WFP 第二個賽季：她非常清楚，捍衛榜首位置真正需要付出什麼。WFP 賽季並不是單一賽事，而是在多個巡迴分站中，透過整個賽季累積積分來決定排名。
她逐漸明白，這樣的賽制需要一種特定的心理紀律——能抵抗任何單場成績所帶來的牽引力，不論好壞。她解釋道：「這是一整個賽季，不只是一場比賽。如果某個巡迴分站出了狀況，並不代表整個賽季都會如此發展。事情過去了，就盡量不要太沉溺其中，因為還有下一場比賽需要專注。」她說，這是她從去年學到的，不是從那些高光時刻，而是從低谷之中。
其中最主要的一次低谷，是她在賽季早期某一站僅拿下第九名；若是在單一賽事制的運動中，這樣的結果可能會讓人感覺一切都結束了。在哥哥 Kristóf 的指導下——以及兄妹倆多年來磨合出的理念之中——她重新調整狀態，專注投入接下來的賽段，最終站上最高頒獎台。Kristóf 說：「我們有一條原則，就是不要讓高點變得太高，也不要在低谷停留太久。Laura 最大的優勢，就是她能忠於自己作為一個人、作為一名運動員的本質，永不放棄，並擁有從不動搖的決心。」
如今，這套理念已成為她訓練策略中的核心部分，而 Kristóf 也會密切關注一切。Horváth 說：「沒有什麼事情是線性發展的。不管你期待什麼，結果很可能都會剛好相反，所以你只能順勢應對、迎接挑戰。」
03
嶄新視角
如今，回頭凝視這一切的誘惑——讓過去成就的重量削弱她面對下一步時的銳利——正是 Horváth 努力抗拒的事。她說：「每個人都是從零開始。只是因為去年結果如此，並不代表今年就有保證。」這張全新的白紙既是一種心理練習，也是在賽制結構上的真實事實：沒有積分延續下來，也沒有任何優勢能被存起來。衛冕冠軍與首次取得資格的選手，都將站在同一條起跑線上。
「我一直專注在正確的事情上，並持續努力改善那些部分。幾個月後，我們就會知道這一切是否有所回報。」
這一切都意味著「仍有進步空間」，Horváth 解釋道。「我還有一些想要達成的目標。」她接著表示，這些進步包括擁有更長的休賽期，並針對自己（不得不說並不多的）弱點加以改善。她說：「這項運動的範圍非常廣，我們需要學習許多不同的動作、時間領域與項目。」在備戰 2026 賽季的過程中，Horváth 表示自己一直「專注在正確的事情上，並持續努力改善那些部分。」她最後說：「幾個月後，我們就會知道這一切是否有所回報。」
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