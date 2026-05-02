不論勝負 Laura Horváth誓守后座

十年後的今天，這位功能性健身超級運動員早已不再是那個只想帶著一口袋獎金回家的黑馬。隨著她準備迎接即將到來的 2026 World Fitness Project（WFP），Horváth 的身份不只是有力競爭者，更是在

。從希臘那場突破性的時刻，到如今成為這項運動中的主宰力量，Horváth 已準備好捍衛王座，並在這個過程中鞏固自己 10 年來的卓越傳奇——但在不斷演變的功能性健身世界裡，勝利從來沒有保證。