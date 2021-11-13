Laura Stigger 閃耀在南非越野的大地上

Absa Cape Epic 被認為是世界上最艱難的越野登山車賽，除了序幕戰的路線較短，後續七個分站路線距離都在75-100km之間，讓許多人認為 Absa Cape Epic 就是越野登山車的「環法賽」，因此吸引了許多頂級職業選手參與。但是，這不是一場個人賽，這是兩人一組的比賽，而且兩個車手必須在比賽期間一起騎乘。