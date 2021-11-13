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MTB
Laura Stigger 閃耀在南非越野的大地上
Laura Stigger 與隊友Sina Frei贏得在南非舉辦的Absa Cape Epic賽事，兩人的合作無間，征服南非的荒野大地。
Absa Cape Epic 被認為是世界上最艱難的越野登山車賽，除了序幕戰的路線較短，後續七個分站路線距離都在75-100km之間，讓許多人認為 Absa Cape Epic 就是越野登山車的「環法賽」，因此吸引了許多頂級職業選手參與。但是，這不是一場個人賽，這是兩人一組的比賽，而且兩個車手必須在比賽期間一起騎乘。
今年Absa Cape Epic 路線全長共620km，爬升高度共15,350米，由來自奧地利的 Laura Stigger 與來自瑞士的 Sina Frei 奪下女子組冠軍。
Stigger 和 Frei 享受了完美無瑕的 2021年Absa Cape Epic，比賽過程順利且幾乎沒有失誤，在上坡表現強勁，下坡更展現出領先的優雅，透過Stigger的第一手分享，了解 Absa Cape Epic 對她的影響。
劳拉：XCO冉冉升起的新星
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