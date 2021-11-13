Laura Stigger racing at Absa Cape Epic
© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool
MTB

Laura Stigger 閃耀在南非越野的大地上

Laura Stigger 與隊友Sina Frei贏得在南非舉辦的Absa Cape Epic賽事，兩人的合作無間，征服南非的荒野大地。
由 Jazz Kuschke 編寫
3 min read發佈於
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Absa Cape Epic 被認為是世界上最艱難的越野登山車賽，除了序幕戰的路線較短，後續七個分站路線距離都在75-100km之間，讓許多人認為 Absa Cape Epic 就是越野登山車的「環法賽」，因此吸引了許多頂級職業選手參與。但是，這不是一場個人賽，這是兩人一組的比賽，而且兩個車手必須在比賽期間一起騎乘。
今年Absa Cape Epic 路線全長共620km，爬升高度共15,350米，由來自奧地利的 Laura Stigger 與來自瑞士的 Sina Frei 奪下女子組冠軍。
Laura Stigger und Sina Frei am Ende des Absa Cape Epic 2021 in Südafrika.
Laura Stigger und Sina Frei am "Champs-Élysées des Mountainbikings".
© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool
Stigger 和 Frei 享受了完美無瑕的 2021年Absa Cape Epic，比賽過程順利且幾乎沒有失誤，在上坡表現強勁，下坡更展現出領先的優雅，透過Stigger的第一手分享，了解 Absa Cape Epic 對她的影響。

這場比賽讓妳學到了什麼？

Laura Stigger: 這是非常快速的八天賽事。你永遠不能放棄，因為很多事情都可能發生。我成長了很多，也和隊友間的情誼更加深厚。能完賽就是一件了不起的事，後勤團隊的全力支持，讓我們可以全心全意準備比賽。

Sina Frei und Laura Stigger in Action beim Absa Cape Epic 2021.
Zusammenarbeiten, um das Ziel zu erreichen.
© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

比賽前，車隊技師為你進行了一些維修培訓。他們有沒有教過你以前不知道的東西？

Laura Stigger: 這絕對有幫助。尤其是在比賽過程中，若是遇到機械故障，不僅要跟時間賽跑，而且要儘快解決問題，所以賽前技師的特訓，對我們非常有幫助。

在這個比賽中，一個好夥伴有多重要？

Laura Stigger: 我很幸運能與Sina合作，她是一位很棒而且很有耐心的車手，尤其是當我弄丟了隱形眼鏡時，我們兩人互相幫助，讓團隊凝聚得更好。比賽中她始終保持冷靜，也讓我按照我的節奏盡可能快速完賽。

Laura Stigger und Sina Frei feiern ihren Triumph bei Absa Cape Epic 2021.
Siegreiches Grinsen nach dem Rennen.
© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

後勤人員在這樣的比賽中有多重要？

Laura Stigger: 我們的後勤團隊太不可思議了，為我們打理戰駒及零配件的大小事，讓戰駒始終保持在最佳狀態，而且每個人都樂在其中，當大家都感到開心時，氣氛整個就很輕鬆有趣。

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下次再度來參賽時，你會有什麼不同的做法？

Laura Stigger: 以奪冠的方式結束，這是最棒的結局，我們一群人渡過了美妙的八天，所以我不會改變任何東西。

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