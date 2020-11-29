潛力新星：Laura Stigger 越級打怪展新生代力量
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
奧地利潛力越野登山車運動員在2020年的UCI World Cup菁英組取得成功，快來了解她對未來表現和目標的看法。
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來自奧地利的 Laura Stigger 在今年World Cup表現不俗，她於捷克站賽事站上頒獎臺，這位現年僅20歲的潛力好手，能在菁英組別取得如此成就，非常不簡單。
Laura Stigger的家鄉為奧地利的因斯布魯克（Innsbruck），此處戶外運動風氣興盛，她也在2018年於家鄉舉辦的世錦賽擁有出色表現。
當她在今年World Cup捷克站取得不錯成績後，我們與她在賽後進行相關訪談，Stigger也大方享她的看法。
第一次參加World Cup菁英組賽事，和這些經驗豐富頂尖好手對決後，又能站上頒獎臺，你的感覺如何呢？
這感覺無法形容。疫情期間對每個人都是艱難時刻，可以在World Cup捷克站登上領獎台，這個事實令我難以置信。
站上頒獎臺時的感覺如何呢?
當天的情緒很強烈，對我是個很瘋狂的時刻。之後我也一直觀看 Red Bull TV 的精彩重播，即使現在仍是如此。
Cross-country highlights – Nové Město
你在捷克站決定「越級打怪」參與菁英組，並非參加U23組，為什麼做這個決定呢？
這是我自主的決定，因為「越級打怪」參加菁英組賽事會讓我進步更快，我同時也相信跟經驗豐富的選手同場競技，會讓我從中學習更多，並可因此改善自身的缺點。
觀察你在比賽中騎乘的單車略有不同，可以分享給車友們嗎？
我算是捷克站少數用硬尾車的選手，許多人也問我為什麼。我只是單純覺得騎硬尾車讓我感覺良好，加上捷克站的路線水準極高，我相信當下自已的感受，對我來說就是感覺的問題，也許下次比賽，會看到我騎雙避震的車出賽。
你如何針對不同賽道，去設定戰駒呢？
戰駒的設定取決於路線和天氣。我對我的機械師非常信任，對賽道特性及路線也都所了解，他也會為我精心調整設置。
你的車架辨識度極高，是藏有什麼秘密嗎？
我的身高約1米67，所以騎的車架尺寸較小，透過測量大約是在M或S之間，於是我決定選擇小尺寸的車架，這會讓我覺得更舒適。此外，在車架上管會貼有“ Olm Volle”，這意味著我在任何時候都要“始終保持全速”。
檢視Stigger的戰駒
|車架
|Specialized S-Works Epic 2021
|前叉
|RockShox SID SL Ultimate Brain
|輪圈
|Roval Control SL
|煞車
|SRAM Level Ultimate
|傳動系統
|SRAM XX1 Eagle AXS
|輪胎
|Specialized S-Works Fast Trak
|踏板
|XPedo
|座管
|RockShox Reverb AXS
|座墊
|S-WORKS Power with MIMIC technology
|整車重量
|9.3 kg
|自行車訓練器材
|WAHOO
比賽時，你使用電子訓練器材追踪狀況，這對你有多重要？
比賽中，我幾乎從未嘗試過看它。如果我知道的當時的心律為200，那麼我可能會因此改變節奏或掉下來！但是電子訓練器材對評估很重要，因此可以查看表現，以及在哪些可以再加強。每次比賽後，我會和我的教練一起合作分析，確保可以讓未來的表現更好。
喜歡在什麼環境下比賽呢？
我喜歡在潮濕的環境出賽，這會充份考驗技術，因此奧地利的Leogang非常適合我。在長距離的賽事，我也喜歡天空湛藍的氣候。
休季期間怎麼渡過呢?
在冬季我會去越野滑雪，或是滑雪旅行，尤其在奧地利非常適合滑雪。在每年的2月到10月為自行車賽季，兩者給我帶來很大的平衡。
你在2021年的目標是什麼？
我想去去參加奧運會！這是一個夢想、巨大的目標。當然，我希望明年的World Cup賽事一切正常，想在此擁有出色表現，為想重回到捷克站的賽道。
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