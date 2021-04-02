Cypher是breaker們圍成一圈在裡面跳舞的形式。保證你一定可以在這裡看到breaker們聚集在一起跳舞決切磋。伴隨著cypher的是call out決鬥，是一位或多位舞者在舞圈中挑戰另一方。

如果你是breaking的新手，你可能想知道甚麼是cypher call out對決以及如何運作。讓我們來解釋給你聽。

這是你稱呼call-out舞者的方式

Call out本身有很多形式。

可以很簡單的是對著某人說"來對戰吧!"

可以是用麥克風在所有人面前挑戰對方。

可以透過一位breaker指著他想要對決的B-Boy或B-Girl，或是用眾所皆知的breaking姿勢讓大家知道這是一場call out。

或是也可以用尊重的方式跟對方握手或是擊拳來表示call out。不過需要有一個人主動出擊。

A B-Boy showing his footwork in a cypher © Little Shao/Red Bull Content Pool

進行call out對決是有原因的。

解決兩位breaker間的歧異或是衝突。

因為一方希望有禮貌地與他欣賞或是有著類似風格的舞者切磋。

有可能是一方想要利用這個機會與他從未見過的breaker切磋。

有時候會發生因為兩位breaker在同時間進去cypher圈子，並且沒有人要讓空間給對方，因此一方決定要call out對方。

如果breaker很不滿評審的決定時也會call out對方，或是如果他認為自己才是比賽贏家時，也可能call out時當時的對手。

有些breaker想要測試自己的能力而在cypher比賽中call out他人。

Cypher call out對決中可以容納多少人?

基本上是沒有限制在一場cypher call out中能有多少人在裡面對戰。對決通常是一對一，但是也可以是多於一人。一方有時甚至可能超過對方。

A crew battle © Dean Treml/Red Bull Content Pool

通常長度多長?

沒有特定的回和數。只有少數情況是在比賽中的其中一人可能會多他只要比特定的回合數。這可能會是以下的原因之一。

一方可以能已經跳一整天累了，或是還有接下來的賽事要比。

一方可能覺得對方不值得他比上超過三或四回合。

其中一人可能有傷在身不想要傷得更嚴重。不過通常一場cypher call out可能要歷經多場回合才能完成對決。

會如何結束呢?

如果一方覺得已經比夠了並且對決不值得再繼續。他們通常就會跟對手握手的方式結束，或是如果對方不想停止的話就直接走開。

一方可能會太累而決定退出。

如果活動現場需要用到cypher對決使用的場地時就會結束。

如果這是一場尊重彼此的比賽，一方或是雙方覺得切磋已經完成時。

或是可能歷經好一陣子並且觀看比賽的人覺得已經看膩了兩位僵持不下的breaker對決，而不在對決中的他人決定在下一個人的回合開始前下場，讓圈子還給剩下其他的舞者。

要如何決定勝利的一方?

在cypher對決中不會有正式的贏家，因為是沒有評審的狀態。觀賽者可以講說誰贏了或是誰跳得比較好，但是從來不會有一個正式被選出的贏家。

有些cypher對決會跳到有一方放棄或是沒有招了。當這情況發生時，決定放棄的一方通常會被視為輸家，因為他跟不上對手。 但這還算不上什麼正式的事情，即使他們沒有太多的動作或回合，退出的人甚至可能會被認為比對手更好。

Junior and Physicx after their legendary exhibition battle in Paris © Little Shao/Red Bull Content Pool

你可以拒絕call out嗎?

沒有人會被逼著接受一場call-out對決。有許多原因會拒絕比賽。

受傷。

如果他不喜歡call out他的對手。

疲勞。

但大多數的情況一場call-out可能會導致對尬，因為是直接挑戰另一位breaker的技巧和聲譽，這對很多breaker來說是一場值得接受的挑戰。