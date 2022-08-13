F1
大肆宣傳-Emil Forsberg全力以赴前進新賽季
Red Bull 萊比錫中場球員 Emil Forsberg 與前 F1 王牌車手 David Coulthard 一起同乘Oracle Red Bull Racing F1賽車巡禮萊比錫最著名的景點。
萊比錫的街道突然震天價響，冒著煙的輪胎吸引許多路邊行人的目光。 任何騎自行車的人都會突然停下來查看 V10 發動機清晰的聲響。震驚的當地人簡直不敢相信自己的眼睛，是的，這是一輛Oracle Red Bull Racing F1賽車在彎道上呼嘯奔馳。 而坐在駕駛座上的正是David Coulthard.
15 年來，蘇格蘭車手一直是F1一級方程式賽車的常客，經常與Michael Schumacher等傳奇人物進行纏鬥對決，他在與Red Bull Racing車隊合作的四年間表現出色且亮眼。 現在，這位 13 次比賽冠軍已經來到了德國足協盃衛冕冠軍的家，以了解更多關於高度評價萊比錫隊的相關資訊。
盃賽英雄體驗F1的驚險刺激
Coulthard所缺少的只是一位經驗豐富的導遊，那麼誰能比萊比錫效力時間最長的球員之一Emil Forsberg更適合導覽這座城市呢？瑞典人說道:在萊比錫待了七年之後，我非常瞭解那裡是最美麗的地方，他在德國足協盃半決賽中以 2-1 戰勝柏林聯隊的比賽中，以傷停補時制勝者的成績獲得了狂熱的地位。
Forsberg 穿著訂製的 Red Bull Leipzig 比賽服，在 Red Bull Arena 與 Coulthard 會面，並迅速戴上頭盔開始城市巡禮。 坐上Oracle Red Bull F1 雙人座賽車，薩克森大都市的觀光之旅就此展開。行程上的第一站是前往聯邦行政法院並在 Könneritz 橋上比賽，之後前往 Forsberg 特別為 Coulthard 挑選的目的地。
Coulthard與萊比錫：可謂一見鍾情
這是他第二次造訪這座德國城市，Coulthard已經把萊比錫銘記在心。 他說：這是一座很酷的現代大學城，有很多年輕人。 這座城市有一種特殊的能量，散發著積極的氛圍。我喜歡待在這裡。
萊比錫這座城市有一種特殊的能量，散發著積極的氛圍。我喜歡待在這裡。
在此同時，對賽車運動情有獨鍾的Forsberg顯然很高興能夠參與到與 F1 賽車具有相同功能的駕駛座中，體驗一次千載難逢的經驗。Coulthard表示:最高時速為 320 公里。這是盡可能讓副駕駛接近駕駛F1一級方程式賽車的感覺。
為了迎接新賽季的來臨，Forsberg和他的萊比錫隊友，想要體現對手球隊所害怕的高速足球，並且也是俱樂部史上第一件主要獎杯的基礎。德國足協盃的獲勝者將於 8 月 13 日開始2022/23新賽季德甲主場對陣科隆的首場比賽。
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