大肆宣傳-Emil Forsberg全力以赴前進新賽季

萊比錫的街道突然震天價響，冒著煙的輪胎吸引許多路邊行人的目光。 任何騎自行車的人都會突然停下來查看 V10 發動機清晰的聲響。震驚的當地人簡直不敢相信自己的眼睛，是的，這是一輛Oracle Red Bull Racing F1賽車在彎道上呼嘯奔馳。 而坐在駕駛座上的正是 David Coulthard.

15 年來，蘇格蘭車手一直是F1一級方程式賽車的常客，經常與Michael Schumacher等傳奇人物進行纏鬥對決，他在與Red Bull Racing車隊合作的四年間表現出色且亮眼。 現在，這位 13 次比賽冠軍已經來到了德國足協盃衛冕冠軍的家，以了解更多關於高度評價萊比錫隊的相關資訊。

Fußball trifft Formel 1: Emil Forsberg begrüßt David Coulthard in Leipzig. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

盃賽英雄體驗F1的驚險刺激

Coulthard所缺少的只是一位經驗豐富的導遊，那麼誰能比萊比錫效力時間最長的球員之一Emil Forsberg更適合導覽這座城市呢？瑞典人說道:在萊比錫待了七年之後，我非常瞭解那裡是最美麗的地方，他在德國足協盃半決賽中以 2-1 戰勝柏林聯隊的比賽中，以傷停補時制勝者的成績獲得了狂熱的地位。

Call him Vollgas-Fußballer: Emil Forsberg © Joerg MItter / Limex Images Sightseeing mit 720 PS: David Coulthard und Emil Forsberg. © Joerg MItter / Limex Images

Forsberg 穿著訂製的 Red Bull Leipzig 比賽服，在 Red Bull Arena 與 Coulthard 會面，並迅速戴上頭盔開始城市巡禮。 坐上Oracle Red Bull F1 雙人座賽車，薩克森大都市的觀光之旅就此展開。行程上的第一站是前往聯邦行政法院並在 Könneritz 橋上比賽，之後前往 Forsberg 特別為 Coulthard 挑選的目的地。

Coulthard與萊比錫：可謂一見鍾情

這是他第二次造訪這座德國城市，Coulthard已經把萊比錫銘記在心。 他說：這是一座很酷的現代大學城，有很多年輕人。 這座城市有一種特殊的能量，散發著積極的氛圍。我喜歡待在這裡。

David Coulthard geht dem Hype um Leipzig auf den Grund. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool 萊比錫這座城市有一種特殊的能量，散發著積極的氛圍。我喜歡待在這裡。 David Coulthard

在此同時，對賽車運動情有獨鍾的Forsberg顯然很高興能夠參與到與 F1 賽車具有相同功能的駕駛座中，體驗一次千載難逢的經驗。Coulthard表示:最高時速為 320 公里。這是盡可能讓副駕駛接近駕駛F1一級方程式賽車的感覺。

為了迎接新賽季的來臨，Forsberg和他的萊比錫隊友，想要體現對手球隊所害怕的高速足球，並且也是俱樂部史上第一件主要獎杯的基礎。德國足協盃的獲勝者將於 8 月 13 日開始2022/23新賽季德甲主場對陣科隆的首場比賽。