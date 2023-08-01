籃球AI風：致命射手與機器人射手的高手過招

還是有很多事情是機器人做不到的。在每一次挑戰中，我們都欣賞到人類驚人的能力，像是靈活性，就某種意義來說，人類可以做任何事情，但機器人目前只能做某些事情，我覺得這就是機器人和人類最大的區別。我認為團隊可以處理讓機器人在投籃上變得更準，但是當球在轉移或是全場跑動攻守轉換的時候，對於機器人來說，適應各種不同的場景仍是一個很大的挑戰，也許最快的提升方法，就是向像<致命射手>這樣的偉大教練學習。