籃球AI風：致命射手與機器人射手的高手過招

- NBA 3分球距離的底線投籃
- 弧頂位置及中場LOGO SHOT的距離。
- 更小的籃框(13英呎)。
當您聽說有機會跟致命射手對決時，您對 Cue6 的第一反應是什麼？
有人問我，「我們真的在這樣做嗎？」。我當時第一次了解到《致命射手》，我想如果有一天能夠實現那就太好了，所以我真的很感激真的發生了。
計畫是如何展開的呢?
最早，我們買了樂高積木，嘗試製作像鞦韆一樣擺動的機器人，同時研究了其他機器人，然後，我們用樂高積木製作了一個簡單的機器人，隨後製作了一個只有手臂的機器人，最後是一個完整的機器人，透過模仿進而學習突破。
在打造機器人的過程中，有遇到什麼特別的困難嗎？
第一個模型機器人最終並沒有給人留下深刻的印象，但第一個模型機器人最大的困難，是嘗試一些我以前從未做過的事情。當我們創建第一個 Cue 時，時任總裁豐田章男告訴我們，這看起來很有趣，並建議我們將其視為工作的指標，於是自己內部開發了機器人的內部組件，於是就開始製造真正的機器人。當然在每個地方都有各種掙扎，包括硬體、電子元件和軟體，在每次進化都會出現新的技術問題，幸運的是，我們及時克服並在目標日達標。
對機器人來說，適應各種場景與環境，仍是個很大的挑戰。也許最快的提升方法，就是向像<致命射手>這樣的偉大教練學習
比如像是投籃不進沒得分?
的確，投籃失敗，或者無法完成任務，讓我們在這些基本的問題上，遇到了很大的困難。
這個機器人最遠射程在哪裡呢
目前還沒有具體測試過它，但它可以從對場的三分線進行投籃。
在近距離或是禁區也能得分嗎?
某種程度上，機器人可以在三分線以內得分，儘管團隊還沒有完全測試過。
隨著模組進化，機器人好像越高越重了，是嗎?
這不是故意讓機器人長高長壯的，但隨著我們想做的事情越來越多，所以機器人逐漸變得更大，但僅僅是因為硬體的重量或內部的電機增加，當然在理想情況下，機器人應該越輕越好，所以越來越重，並不是一件好事。
哪些是您特別關注的地方呢?
我們稍微改變了整體設計。到目前為止，對於 Cue6，我們稍微改變了輪廓，也改變了表面，帶給人一種進化的感覺，比如可移動部件以 3D 方式移動時，機器人可以看到不同的顏色。並且還在設計上有下了一些功夫。
你有參考哪位真實的球員嗎，像是曾聽說從Alex Kirk那邊獲得一些幫忙。
不，我們團隊並沒有參考真實球員，我們曾經要求Alex Kirk提供投籃影片，以嘗試重新創建相同的動作，因為團隊參考人類的動作，效果可能會有所改善。然而，由於物理結構不同，機器人無法像人類一樣移動自如。例如，機器人的膝蓋承受的扭矩太大，無法保持好的姿勢，所以團隊最終為它找到適合自己身體的最佳投籃方式。
機器人除了會投籃，還有其他功能嗎？
機器人的頭部會有地圖，可以四處移動，並不斷掌握自身在地圖上的現在位置。這項技術本質上類似於 AGV 和自動駕駛汽車，電機機芯和電池都是採用賽車運動的規格，並且現在的汽車使用的零配件，也用在機器人的構造內，集團內部有汽車製造和零部件加工設備開發人員，在他們的幫助下，我們整合了很多從汽車製造的知識，讓機器人更進化。
Cue6 的製作花了多長時間？它比以前的型號更長嗎？
我們很早就開始了 Cue6 的開發，花了大約一年半的時間。
然而Cue1和Cue2花了大約半年的時間，隨著難度的增加，所需的時間也隨之增加。
開發的成本大約多少呢?
我不能透露具體金額，但可能沒有你想像的那麼多。
與Cue3的挑戰相比，Cue6的準確度是否全面提升？
我認為肯定有所改進，但我從未直接比較過兩者，換個角度來看，從功能面不斷進化來說，新的機器人還可以運球，讓功能不斷的再增加。
在挑戰過程中，您是否感覺到機器人有任何弱點或劣勢？
還是有很多事情是機器人做不到的。在每一次挑戰中，我們都欣賞到人類驚人的能力，像是靈活性，就某種意義來說，人類可以做任何事情，但機器人目前只能做某些事情，我覺得這就是機器人和人類最大的區別。我認為團隊可以處理讓機器人在投籃上變得更準，但是當球在轉移或是全場跑動攻守轉換的時候，對於機器人來說，適應各種不同的場景仍是一個很大的挑戰，也許最快的提升方法，就是向像<致命射手>這樣的偉大教練學習。
從哪裡看到機器人的優勢？
優點包括精確性、準確性、重複動作的品質，以及沒有被精神困擾的特點，都是機器人的優勢。但老實說，機器人並沒有太多優勢，像球的彈性、球的狀況、場地狀況、溫度以及與周圍隊友們之間的關係，總是不同的，我再次意識到人類在這些不同的情況下，始終可以做出最佳決定，這是多麼令人難以置信。
有為今天的對決進行哪些準備嗎?
在投籃對決中，有一個使用較小的籃框，有為此進行進備。
拍完《致命射手》後你有什麼感想？
當我在社群媒體上看到Lethal Shooter的影片時，我注意到他有各種各樣的目標，所以我準備能用與平常不同軌蹟的鏡頭，來處理如此獨特的目標。
您對 Cue6 有什麼未來目標嗎？
接下來，我想讓它能夠跑動。
為了達成這個目標，我們必須更換機器人的腿，那麼迄今為止許多東西就必須要重新再來。例如在投籃的時候，Cue 使用胸部鏡頭來確定籃框的位置。由於它的腿是輪子，基本上可以直接面對目標，只要測量正確的距離、角度，就可以考慮如何投擲該距離。但如果機器人變成兩足行走，投籃的方式發生變化，腿的上下移動，不僅要了解水平方向，還要了解垂直方向，因此這部分提出了重大的技術挑戰。這就像創造一個全新的機器人。
你認為有一天投籃機器人可以像《致命射手》一樣，對著名球員進行訓練嗎？
我不這麼認為。即使人工智慧進步並因此變得比人類更強，人類的競爭仍然存在，所以我認為機器人和人類會作為獨立的實體， 並存在於各自的世界中。
最終目標是什麼？
目前還沒有一個明確的方案，但我希望我們可以創造一些有趣的東西。至於Cue，我希望它能向人類學習。我認為如果機器人能夠完成Michael Jordan那樣從罰球線躍起扣籃，那就太酷了，所以我想嘗試一下。還有，我們有這個難得的機會，下次希望我們能和Lethal Shooter聯手，挑戰NBA。