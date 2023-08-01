Basketball coach Lethal Shooter with the Cue6 robot.
© Jason Halayko/Red Bull Content Pool
Basketball

籃球AI風：致命射手與機器人射手的高手過招

科技術與籃球結合，綽號致命射手的Chris Matthews，前往日本與世界上最先進的投籃機器人 Cue6 合作。
由 Riley Hunter 編寫
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Chris Matthews

Recognised as basketball’s most sought-after shooting coach, Chris Matthews, aka Lethal Shooter, is one of the sport's leading creative minds.

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Chris Matthews 外號 致命射手，是籃球界的菁英射手之一，也是世界上最好的投籃教練，他最近前往日本與世界上最先進的人工智能（AI）Cue6進行終極合作。
Cue6 是豐田的 AI 籃球機器人，早在 2019 年就創下了人形機器人連續罰球次數命中最多的金氏世界紀錄。它是一個沒有感情或思維能力的機器人，為了準確拍攝，運用多個鏡頭分析投籃軌跡。
Chris Matthews表示，Cue6 超前於時代，同時展示日本令人印象深刻的技術，而且 Cue 不是普通的機器人，它幾乎不會失誤，如果失手，會有自我校準學習。
Chris Matthews, aka Lethal Shooter, shooting some hoops Cue6, the world’s most advanced shooting robot.

Lethal Shooter and Cue6 take aim

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Cue6, the world’s most advanced basketball robot, lines up another shot in Tokyo

Smarter than your average robot

© Alvark Tokyo

Basketball coach Lethal Shooter challenges advanced shooting robot Cue6 on the court in Tokyo.

Face off

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Chris Matthews 與 Cue6 同時進行投籃的藝術的對決，包括下列三個挑戰：
機器可以完全複製投籃的藝術嗎？我們向 Cue6 和豐田其他人形項目開發團隊領導者 Tomohiro Nomi 詢問，並分享更多關於投籃機器人是如何誕生的。

當您聽說有機會跟致命射手對決時，您對 Cue6 的第一反應是什麼？

Tomohiro Nomi: 有人問我，「我們真的在這樣做嗎？」。我當時第一次了解到《致命射手》，我想如果有一天能夠實現那就太好了，所以我真的很感激真的發生了。

Cue6 shooting some hoops in Tokyo, Japan.

Cue6 on court in Tokyo

© Alvark Tokyo

計畫是如何展開的呢?

最早，我們買了樂高積木，嘗試製作像鞦韆一樣擺動的機器人，同時研究了其他機器人，然後，我們用樂高積木製作了一個簡單的機器人，隨後製作了一個只有手臂的機器人，最後是一個完整的機器人，透過模仿進而學習突破。

Chris Matthews, aka Lethal Shooter, shooting hoops with Cue6, the world’s most advanced basketball robot.

Lethal Shooter just shooting some hoops with a robot

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在打造機器人的過程中，有遇到什麼特別的困難嗎？

第一個模型機器人最終並沒有給人留下深刻的印象，但第一個模型機器人最大的困難，是嘗試一些我以前從未做過的事情。當我們創建第一個 Cue 時，時任總裁豐田章男告訴我們，這看起來很有趣，並建議我們將其視為工作的指標，於是自己內部開發了機器人的內部組件，於是就開始製造真正的機器人。當然在每個地方都有各種掙扎，包括硬體、電子元件和軟體，在每次進化都會出現新的技術問題，幸運的是，我們及時克服並在目標日達標。

Basketball robot Cue6 shooting hoops in Tokyo, Japan.

Never oops, only hoops

© Alvark Tokyo

對機器人來說，適應各種場景與環境，仍是個很大的挑戰。也許最快的提升方法，就是向像<致命射手>這樣的偉大教練學習
Tomohiro Nomi

比如像是投籃不進沒得分?

的確，投籃失敗，或者無法完成任務，讓我們在這些基本的問題上，遇到了很大的困難。

這個機器人最遠射程在哪裡呢

目前還沒有具體測試過它，但它可以從對場的三分線進行投籃。

在近距離或是禁區也能得分嗎?

某種程度上，機器人可以在三分線以內得分，儘管團隊還沒有完全測試過。

Cue6 and Lethal Shooter hit the court in Tokyo for this unique basketball challenge.

Cue6 and Lethal Shooter hit the court in Tokyo for this unique challenge

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

隨著模組進化，機器人好像越高越重了，是嗎?

這不是故意讓機器人長高長壯的，但隨著我們想做的事情越來越多，所以機器人逐漸變得更大，但僅僅是因為硬體的重量或內部的電機增加，當然在理想情況下，機器人應該越輕越好，所以越來越重，並不是一件好事。

哪些是您特別關注的地方呢?

我們稍微改變了整體設計。到目前為止，對於 Cue6，我們稍微改變了輪廓，也改變了表面，帶給人一種進化的感覺，比如可移動部件以 3D 方式移動時，機器人可以看到不同的顏色。並且還在設計上有下了一些功夫。

你有參考哪位真實的球員嗎，像是曾聽說從Alex Kirk那邊獲得一些幫忙。

不，我們團隊並沒有參考真實球員，我們曾經要求Alex Kirk提供投籃影片，以嘗試重新創建相同的動作，因為團隊參考人類的動作，效果可能會有所改善。然而，由於物理結構不同，機器人無法像人類一樣移動自如。例如，機器人的膝蓋承受的扭矩太大，無法保持好的姿勢，所以團隊最終為它找到適合自己身體的最佳投籃方式。

機器人除了會投籃，還有其他功能嗎？

機器人的頭部會有地圖，可以四處移動，並不斷掌握自身在地圖上的現在位置。這項技術本質上類似於 AGV 和自動駕駛汽車，電機機芯和電池都是採用賽車運動的規格，並且現在的汽車使用的零配件，也用在機器人的構造內，集團內部有汽車製造和零部件加工設備開發人員，在他們的幫助下，我們整合了很多從汽車製造的知識，讓機器人更進化。

Cue6 的製作花了多長時間？它比以前的型號更長嗎？

我們很早就開始了 Cue6 的開發，花了大約一年半的時間。

然而Cue1和Cue2花了大約半年的時間，隨著難度的增加，所需的時間也隨之增加。

開發的成本大約多少呢?

我不能透露具體金額，但可能沒有你想像的那麼多。

與Cue3的挑戰相比，Cue6的準確度是否全面提升？

我認為肯定有所改進，但我從未直接比較過兩者，換個角度來看，從功能面不斷進化來說，新的機器人還可以運球，讓功能不斷的再增加。

Lethal Shooter and Cue6 shooting hoops on a basketball court in Tokyo, Japan.

Lethal Shooter shows Cue6 how it’s done

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

在挑戰過程中，您是否感覺到機器人有任何弱點或劣勢？

還是有很多事情是機器人做不到的。在每一次挑戰中，我們都欣賞到人類驚人的能力，像是靈活性，就某種意義來說，人類可以做任何事情，但機器人目前只能做某些事情，我覺得這就是機器人和人類最大的區別。我認為團隊可以處理讓機器人在投籃上變得更準，但是當球在轉移或是全場跑動攻守轉換的時候，對於機器人來說，適應各種不同的場景仍是一個很大的挑戰，也許最快的提升方法，就是向像<致命射手>這樣的偉大教練學習。

從哪裡看到機器人的優勢？

優點包括精確性、準確性、重複動作的品質，以及沒有被精神困擾的特點，都是機器人的優勢。但老實說，機器人並沒有太多優勢，像球的彈性、球的狀況、場地狀況、溫度以及與周圍隊友們之間的關係，總是不同的，我再次意識到人類在這些不同的情況下，始終可以做出最佳決定，這是多麼令人難以置信。

有為今天的對決進行哪些準備嗎?

在投籃對決中，有一個使用較小的籃框，有為此進行進備。

拍完《致命射手》後你有什麼感想？

當我在社群媒體上看到Lethal Shooter的影片時，我注意到他有各種各樣的目標，所以我準備能用與平常不同軌蹟的鏡頭，來處理如此獨特的目標。

Chris Matthews, aka Lethal Shooter, teams up with Cue6, the world’s most advanced basketball robot, in Tokyo, Japan.

Lethal Shooter was at a height disadvantage for his challenge with Cue6

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

您對 Cue6 有什麼未來目標嗎？

接下來，我想讓它能夠跑動。

為了達成這個目標，我們必須更換機器人的腿，那麼迄今為止許多東西就必須要重新再來。例如在投籃的時候，Cue 使用胸部鏡頭來確定籃框的位置。由於它的腿是輪子，基本上可以直接面對目標，只要測量正確的距離、角度，就可以考慮如何投擲該距離。但如果機器人變成兩足行走，投籃的方式發生變化，腿的上下移動，不僅要了解水平方向，還要了解垂直方向，因此這部分提出了重大的技術挑戰。這就像創造一個全新的機器人。

你認為有一天投籃機器人可以像《致命射手》一樣，對著名球員進行訓練嗎？

我不這麼認為。即使人工智慧進步並因此變得比人類更強，人類的競爭仍然存在，所以我認為機器人和人類會作為獨立的實體， 並存在於各自的世界中。

最終目標是什麼？

目前還沒有一個明確的方案，但我希望我們可以創造一些有趣的東西。至於Cue，我希望它能向人類學習。我認為如果機器人能夠完成Michael Jordan那樣從罰球線躍起扣籃，那就太酷了，所以我想嘗試一下。還有，我們有這個難得的機會，下次希望我們能和Lethal Shooter聯手，挑戰NBA。

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Recognised as basketball’s most sought-after shooting coach, Chris Matthews, aka Lethal Shooter, is one of the sport's leading creative minds.

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