《致命射手》如何成為最受歡迎的投籃教練

53分鐘 Life & Basketball: The Rise of Lethal Shooter Head behind the scenes to meet one of basketball's most incredible men – Chris Matthews, aka Lethal Shooter.

Chris Matthews 確實能為籃球帶來些東西，因為NBA 在2013-14 賽季球風轉變，大量的三分球讓籃球產生進化，浪花兄弟Steph Curry and Klay Thompson 在場上做事情，正好是 Chris Matthews 的最佳技能。

在過去的10年裡，NBA 的三分球出手次數增加，2012年三分球出手佔所有投籃出手的24%，2022年比例已增長至40%。

致命射手表示，所以我開始拍影片，並且在社群媒體上展示自身的投籃藝術有多麼出色，從而獲得與Curry和Thompson相同的浪潮。

在發佈的第一則投籃影片後，底下有人留言說「你的姿勢很好」、「你的基礎很好」、「你的跳投很漂亮。誰教你如何投籃？你能教我如何投籃嗎？」，獲得如此良好回應後，於是拍更多的影片，於從粉絲人數從2萬變成6萬，然後上升到20萬。

致命射手在 2016 年左右開始發佈投籃影片，他並指出人們開始注意到我投籃能力，若是加入NBA會有怎樣的成績。於是曾經來臺灣打職籃的魔獸Dwight Howard注意到我，當時他要轉隊到亞特蘭大老鷹，由於球風轉變的關係，讓投射能力較差的魔獸快在NBA找不到生存空間。

致命射手表示，魔獸給了我兩天的試訓期，於是行前我連續看了三個星期關於德懷特的影片，這對我來說，是向全世界展示自我的最佳時刻，因為魔獸是個著名的NBA球星，於是我開始幫助魔獸，在試訓的第二天後，魔獸身邊的人詢問我，邀請你整個夏天在此一同訓練，需要花多少錢呢？

致命射手指出，我覺得與生俱來的特點就是為了幫助別人，天生就是一名訓練師，也是一位激勵者，我覺得幫助了別人，會讓我的人生變得完整。