越野摩托車車手liam-stefan-everts專訪

Everts的姓氏在越野摩托車界具有一定的影響力。Harry Everts曾獲4座世界冠軍，而兒子Stefan也在4個不同領域分別獲得10座世界冠軍的殊榮。

現在，這個比利時家族的第三代傳人，現年16歲的Liam，已開始在這一領域上，尋求並樹立自己的風格與印記，並繼續在這項運動中為家族贏得更輝煌的成就。

在此，讓我們聽聽父子倆踏著先人的足跡，並勇敢追逐世界冠軍的專訪內容。

Liam and Stefan Everts © Gino Maes/Red Bull Content Pool

帶著Everts的名字是很特別的。你如何應付這種無形的壓力？

Liam: 確實，我的姓氏當然會帶來一些壓力。但一旦我開始比賽，一切就消失在泡沫之中，我只專注在自己、我的摩托車和賽道。不過，這個姓氏對我來說仍然很特別。

Stefan: 我對此有著複雜的情緒。一方面，我為Liam的表現感到驕傲，不僅追隨我的腳步，還跟隨他祖父的足跡，讓Everts的名字在摩托車越野賽中得以延續。但是，另一方面，我也非常了解這項運動會帶來的風險。相信我，我確實會擔心，我不希望他在這項運動中受到太嚴重的摔傷。

你的父親是一位嚴格的教練嗎？

Liam: 爸爸是我最崇拜的人，但他仍然是我的父親。在需要的時候他會很嚴格。 當我做錯事時，他會站在我的立場著想。然後，我自己必須從這些負面的情況中吸取教訓，並在下一次預防再犯錯。

Stefan: 我會指導Liam做的所有事情，並儘量避免冒險。從他騎摩托車的第１天開始，我就一直將安全放在首位。我總是給他最誠實的意見，我們共同努力解決他的弱點，並避免過快。我不想對他施加任何額外的壓力，因為這項運動壓力已經夠大了。我知道那種感覺。我父親也是位家喻戶曉的車手。他和我也是非常平心靜氣的處理這方面的事情。 結果，讓我在表現上，長期持續穩定中進步。

If there's such a thing as a motocross gene, the Everts family have it © Gino Maes/Red Bull Content Pool

Liam有能力打敗你的10座世界冠軍嗎， Stefan?

Stefan: 如果他能成為世界冠軍，那太好了。三代人……這是前所未有的！ 我真的希望如此。如果，與他的祖父相提並論，那將是一項了不起的成就。

2021的目標為何?

Liam: 目標已確定，但並非易事，因為許多車手正從MX2回到EMX250。看來會愈趨艱難。但是，我非常確定，耐心和辛勤的努力將讓我們實現願望。一切都在那裡。我們將一點一滴逐夢踏實。

Stefan: 很顯然地，我們有許多工作要做。Liam仍需累積更多的經驗，並學會在他的名字帶來的壓力下表現更好。但熱情、努力與紀律是相輔相成的。他也有同感，而且在他的DNA內已深具應有的天分與洞察力。

Liam is taking on the challenge of the EMX250 class © Gino Maes/Red Bull Content Pool

今年你參與更高級別EMX250，對你是一項挑戰嗎?

Liam: 是的。本賽季參與更高的級別。但動機就在那裡，在我們開始之前，僅需再沉潛一會兒。這意味著現在要努力訓練並在比賽中全力以赴！

Stefan: 不要期望過高，這很重要，因為這只會讓你失望更大。我們要很實際的看待這件事，並將目標放在前5名中。 而且，誰知道呢?有時會發生一些不可預料的事情。這將是一場艱難的旅程！

你的訓練非常努力。你的手臂已經完全痊癒了嗎？

Liam: 我花很多時間在比利時和荷蘭，讓我的摩托車手感盡可能感到舒服，以提高我在起跑線前的速度。我的手臂已完全康復。也不再困擾我了；但小金屬板還在，我們決定賽季結束後再將它取出。

Stefan: 我們在許多方面都獲得長足的進展。Liam已逐漸長大，並且在過去的一年中，他在身心方面都邁出了巨大的一步。談到我們的計劃？仍然要有耐心，讓所有事情都在適當的時候出現。在其職業生涯的發展階段受到嚴重傷害，這是必經過程。而且，最近的摔傷並非他的錯，而是摩托車的技術問題。 身為一位車手，現實是一項非常重要的課題。 因為在過去幾年中，他也經歷了許多的訓練與挑戰。