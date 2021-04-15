長板與蛇板大不同！哪一種更適合初學者？

市面上有許多不同種類的四輪滑板，不同的滑板可有不同的使用方法，像是在河畔或海邊滑行兜風、在山路下坡衝刺，或是在都市的人群車陣中穿梭等。

以最主要的分類來說，滑板又分為長型滑板和短型滑板，短型滑板是以玩花式技巧為主，長型滑板則大多用來滑行代步為主。

今天我們要介紹的，正是電影白日夢冒險王的男主角為了逃離即將爆發的火山，所使用的交通工具，長板。

Longboarding © Katja Pokorn/Red Bull Content Pool

長板的起源可追溯至1950年代的夏威夷，是模擬一般滑板的作法，將厚製膠合板裁切成比一般滑板還長且寬的板身後並裝上輪架和輪子。

因為喜愛衝浪的人希望能打破限制，在天氣不穩、浪況不盡理想也能享受衝浪快感，所以他們製作了長板並經常帶至山丘上，沿著下坡滑行，那種快感一點也不輸衝浪。

另外，長板也吸引了許多愛好滑雪人士，每當春夏之際沒有雪時，他們依然能在路上盡情地滑行。

標準的滑板長度落在71公分到84公分，普遍長板則會超過91公分，而在寬度上長板也會比技術板來的寬，因此可站立的面積會比技術板來得大，這會對剛接觸長板的新手來說比較容易抓到平衡感。

長板的板身形狀相當多元，除了板身有類似加長版的技術板外，還會依不同類型的玩法而有不同的設計，且有分對稱和非對稱板身。

對稱的板身在做招時的靈活性會相對比較好且可以平均分散輪子的磨損，非對稱的板身則承襲了衝浪精神，造型上有像衝浪板一樣的流線型，適合街滑、走板或是下坡，不過在做招的靈活度上會下降。

Die Longboard Top 3 © Ryan Flynn/Red Bull Content Pool

輪子的設計上長板會比較大且比較軟，不只提高滑行時的速度，也為的是適應各種地形和提高續航力。

當你開始上手長板，正滑及倒滑都已經很順暢的時候，就可以開始嘗試各式各樣的招式，像是單腳滑行、換邊，搖擺加速、跳轉180、180走板以及交叉步等，可以讓你的滑行變得更有型。

不過，近幾年來風潮轉變，有一個結合滑板造型與衝浪運動的蛇板漸漸流行起來，與長板最大的不同是，蛇板只有兩顆輪子。

源自於美國的蛇板，約莫在十年前開始流行，隨即引進台灣、韓國、日本等亞洲國家，特別是深受國小學童的喜愛，甚至逐漸取代了直排輪。

蛇板是由前後兩片踏板組成，中間由一條「扭力桿」連接，當兩片踏板以扭力桿為轉軸旋轉的時候，扭力桿可以將踏板「拉」回水平狀態，幫助站在蛇板上的人維持平衡。

Skateboards © Joe Hammeke / Red Bull Content Pool

蛇板只有兩個輪子，前後板下面各一個輪子，但並沒有鎖死在蛇板背面，是可以自由轉動的，而且轉動的平面和踏板沒有完全平行。

以長板來說，要讓它加速前進，必須把一隻腳放到地面推個幾下，但蛇板就不太一樣了。

必須雙腳分別站上前後兩板，肩寬與扭力桿平行。接著，在後板的腳踩住踏板來回擺動，在前板的腳則順勢移動並維持平衡，蛇板就會往側向前進，它行進的軌跡是弧線，這種「蛇行」的前進方式正是被稱為「蛇板」的原因。

當你可以自在的擺動蛇行後，就可以嘗試更進階的招式，包括A字左右轉、蹲溜、坐溜還有多人接龍等，甚至是花式上板、坐蹲S型及花式甩尾等，隨著招式的進化，蛇板也能進一步換成雙龍板及飄移板。