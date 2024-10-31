翼裝飛行留空翱翔 - Peter Salzmann 創世界紀錄

奧地利翼裝飛行員 Peter Salzmann 剛剛在人類飛行史上留下了自己的名字，創下了一項打破紀錄的飛行壯舉，有望重新定義空中冒險的極限。

2024年10月24日星期四，Peter Salzmann 從瑞士少女峰一處海拔4,063米、覆蓋著白雪的崖邊躍下，身穿突破性的翼裝襟翼。躍出後不久，他達到了200公里的最高時速，在無動力推進的情況下飛行了將近六分鐘，飛行距離達到驚人的12.5公里，然後打開降落傘，平安降落在勞特布龍嫩和因特拉肯之間的地面上。

此次跳躍創下新的世界紀錄：最久的定點跳傘飛行時間為5分56秒，最長的定點跳傘飛行距離為12.5公里（7.77英里）。此外，從起跳到著陸的高度差達到3,402米（11,161英尺），同時創下了定點跳傘最大高度差的新紀錄。

這項前所未見的技術是Salzmann與翼裝襟翼開發者安德烈亞斯·波德利普尼克（Andreas Podlipnik）歷時三年共同研發的成果，並得到Red Bull 先進技術團隊的支持，該團隊運用其在一級方程式和空氣動力學方面的專業知識。

Peter Salzmann and his record-breaking foil wingsuit © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

追夢之旅：Peter Salzmann以創紀錄的飛行書寫翼裝飛行歷史

Salzmann不僅創造了歷史，還實現了自己長久以來的夢想——能夠長時間保持在空中，真正如鳥兒一般融入氣流翱翔。

這是一項非凡且令人振奮的壯舉，也是Salzmann自孩童時代接觸極限運動以來一直努力追求的目標。

「我一直很喜歡成龍，也一直想成為一名特技演員，」Salzmann說。「我和朋友從小就練習各種特技。不只是跳躍，還有協調動作、平衡，任何能夠挑戰身體極限的東西。」

Peter Salzmann made history with his wingsuit foil flight in Lauterbrunnen © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

當時，這或許看起來只是個童年的夢想。Salzmann認識的人中沒有人玩滑翔傘、開飛機或跳傘。但他一直在進步，不斷提升跳躍高度，從20米到25米再到30米，甚至做一些特技，比如從移動的車上跳下，或被車拖著走。他內心深處對自由落體的感覺上癮，20歲時開始跳傘，18個月後進行定點跳傘。「我當時覺得，‘這就是我要的，’」他回憶道。

現在37歲的Salzmann是一位著名的翼裝飛行員，他從不在地面上停留太久，總是準備迎接下一次冒險。「當我在地面的時候，我渴望著那些我無法做到的事情，」Salzmann談到他對空中飛行的渴望。「每個人都有自己的熱情，對我來說，飛行就是我的熱情。」

對於不太了解的人來說，翼裝是一種支撐性跳躍服裝，旨在提高運動員在自由落體中的表現和控制能力。翼裝在手和腳之間設有翼，並且在腿部之間有一個大的翼面積，當其充氣時會形成一個翼型，有助於穿戴者向前飛行並實現水平距離的移動。

Salzmann on the long hike to the top of his record flight © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 每個人都有自己的愛好，對我來說，飛行就是我的熱情。 彼得·薩爾茲曼 - Peter Salzmann

在跳躍之前，Salzmann表示他非常專注，沒有太多時間去思考。「你專注於當下，心裡沒有回頭的念頭，」他說。心理準備——包括從各個角度進行的思考和大量的視覺化技巧——甚至在他前往跳躍地點之前就已經開始了。「如果在腦海中一切都順利，那麼一切就已經準備好了，」他說。

這是一項危險的運動。在考慮跳躍時，Salzmann可能會有那麼一瞬間想著「等一下，今天也許不太適合，我還是先不跳了。」他解釋道：「對於一個困難的跳躍，我會測量數據，但在準備跳出的時候，即使數據良好，我還是會聆聽自己的直覺。如果你的直覺告訴你今天不合適，那麼你必須有足夠的勇氣不去做，然後回到地面上。」

錯誤地評估情況可能會以悲劇收場。在定點跳傘和翼裝飛行社群中，曾發生過許多死亡事件。Salzmann回憶起有一次當時條件並不好，但一位年輕的運動員想「展現酷炫，從高處跳下去，因為那裡有一位年長且經驗豐富的跳傘者。」Salzmann和他的朋友們試圖說服他下來，但他仍然跳了下去，最終失去了生命。

「那對我來說是一個非常重要的事件，」Salzmann說。「我們不得不目睹他 [遭遇致命事故]。我相信，通過這樣的事件，你能夠經歷並從中學習，讓自己變得更加敏感，並培養出自己的直覺。」

The ground-breaking foil wingsuit has redefined human flight © Joerg Mitter/ Red Bull Content Pool Salzmann soared over spectacular Alpine peaks in incredible style © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

儘管存在風險，他表示腎上腺素的影響已不再那麼大。「你所擁有的是最強烈的專注，」他說。「你專注到可以從外部看到自己，想像著自己在飛翔。」

「從生理上來說，你的全身肌肉都處於緊繃狀態，但恐懼並不會起作用。我總是說，如果我感到害怕，這其實是一種警告信號。它會阻止我做出愚蠢的行為。」

他事先做好調查，透過網路搜尋潛在跳躍地點的照片和視頻，並在接近跳點之前進行模擬。在翼裝襟翼項目中，Salzmann研究了多個潛在的跳躍點，最終選擇了位於少女峰北側海拔4,063米（13,330英尺）的崖邊，這裡是瑞士因特拉肯地區的最高峰。

「最後，我在心裡再次回顧這次跳躍，集中注意力，走向邊緣。專注的程度是如此強烈，如果出現任何懷疑，比如我是否正確地打包了降落傘，這會完全讓我失去專注。不只是有一點，而是完全失去。但這不會發生，因為你相信自己和自己的裝備，所以你能保持專注。」

此外，他每天還進行10到20分鐘的身體鍛鍊，主要是核心訓練，並結合瑜伽。

Meticulous planning and development went into the new foil design © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

翼裝飛行的創新「不僅僅是關於紀錄」

Salzmann表示，主要是他的創新能力使這項運動保持新鮮感，並給予他成功的感覺：「我想推進事物，進一步發展，而不是對當前的發展狀態感到滿足。」

進入翼裝襟翼項目，Salzmann與設計師Podlipnik直接合作，創造出一款能夠飛行更長距離的電動翼裝。「這真是太棒了，」Salzmann說。「它非常輕，動力強勁，並且可以用手控制油門。我們像鳥一樣安靜且輕盈；我幾乎無聲地滑過空中。」

Salzmann表示，這款新的翼裝襟翼讓他能夠飛越全新的航線和山脈。「我們想要飛得比之前更遠，」他說。「我並不真的關心紀錄，我更關注創新，探索新的飛行設備。能有一個標題像是：‘Red Bull與Peter Salzmann開發出新的創新飛行設備，極大提升了飛行表現，那將是非常棒的。」

The various stages of the foil's development © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

兩項任務都已完成

至於未來，Salzmann表示「很難想像不再做這項運動」，但他可以想像自己在80歲時仍會玩滑翔傘，即使不再飛行翼裝。當然，還有喜馬拉雅山等地的高山跳躍，這需要數天的徒步行走、適應高海拔和在6,000米的高度過夜。他表示：「那是我非常大的目標和熱情」。

最終，Salzmann表示，成功是：「當你真正實現心中的目標，並以良好的感覺和安全的方式完成。」

換句話說，這正是Salzmann每次從高處跳躍時所達成的真正定義。

Mission accomplished, but this is just the start a new era of flight © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

翼裝襟翼：回答最重要的問題

什麼是翼裝，它們是如何運作的？

翼裝由防撕裂尼龍製成，並具有三個翼面：兩個位於手臂和軀幹之間，還有一個位於腿部之間。它們的運作原理是通過產生升力來減緩穿戴者的下降速度，並允許水平滑翔。翼裝的形狀和設計增大了表面積，捕捉空氣以產生升力，並實現受控飛行。翼裝飛行員可以通過改變翼裝的角度和形狀來控制飛行的方向和速度。

什麼是翼裝襟翼，它是如何製作的？

Peter Salzmann shows off his radical new foil wingsuit © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

誰開發了翼裝襟翼？

這項前所未見的翼裝襟翼技術是由 Peter Salzmann和翼裝襟翼開發者Andreas Podlipnik共同開發的，並得到了 Red Bull 先進技術團隊的支持。 Red Bull 先進技術團隊憑藉在F1和空氣動力學方面的專業知識，幫助找到最有效的翼型配置、襟翼輪廓、幾何形狀、與身體的距離以及其他參數，發揮其最大化性能。

The foil in full flight as Peter Salzmann soars high over the Swiss Alps © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Peter Salzmann是誰？

Peter Salzmann是一位世界級的翼裝飛行員，不僅以在全球各地進行的驚人飛行而聞名，還因其作為空中攝影師的技能和利用科技擴展人類飛行極限的熱情而受到關注。

他的旅程始於童年，從父母的陽台跳下到墊子上，隨後在20歲時發展為跳傘和定點跳躍。從早期在克羅地亞的一座110米高的橋上跳躍，到在義大利的1000米岩壁上飛行，Salzmann 迅速累積了全球500多次跳躍。隨著他的重心轉向翼裝飛行，他現在致力於這項運動的快速發展，結合氣象模式、空氣動力學和地理知識來探索新的飛行路徑。