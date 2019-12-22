2020 達卡拉力大賽 - Luciano Benavides 簡介
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2020 達卡拉力大賽即將在2020年1月初重磅登場，在此我們特別專訪了一些即將參與沙烏地阿拉伯這項世界拉力大賽的精英車手。本文中，我們特別專訪了KTM摩托車類組的後起之秀Luciano Benavides。
對於 Luciano Benavides來說，拉力賽車是非常重要的家庭事務。 以前看著他的哥哥Kevin參加2016年達卡拉力賽事，Benavides也誓言屆時將以自己的方式競逐同一個賽段，並與他的哥哥互相競爭。
雖然他在2018年實現了這個目標，但憑良心說他在達卡的首役本來還可以更好。 剛開始他克服了機械的故障，最後獲得第15名，但在挑戰Salta-Belen賽段時卻不慎轉倒了，還造成三處脊椎骨斷裂，最終本場賽事未能完賽。
值得慶幸的是，一年後，Benavides比以往任何時候都還要更強勢，以第8名的身份實現了他在2019年達卡拉力賽中取得前10名的目標，最後終點線衝線拿下第8名。 在展現他強烈的企圖心與恢復力之後，他希望今年能以此做為基礎，繼續往更佳成績挺進，在表現出非凡的韌性與優質的實力後，不但擁有令人印象深刻的比賽記錄，如果想要與他抗衡是你最愚蠢的決定。
類別
Benavides屆時將效力於摩托車廠隊KTM 450拉力車隊，屆時將馳騁KTM 450 KTM自行生產的廠隊拉力車款。
賽事紀錄
Luciano Benavides擁有了不起的賽事記錄，甚至超越他在2019年達卡拉力賽第8名的表現。他是兩屆阿根廷耐力賽的全國冠軍和Transmontana 耐力賽的冠軍車手，2016年國際6日耐力賽（ISDE）的金牌得主及 2016年Full Gas 耐力比賽的亞軍。很顯然地，這位年輕的Benavides兄弟稱得上是達卡拉力賽的潛力贏家。
最強勁的對手
我們別無選擇必須與家人相連結與比較，哥哥Kevin再次參加達卡拉力賽，希望比去年第5名更進步。 但Luciano將全力以赴做得更好，並爭取登上頒獎台的殊榮。
自己的感想
Benavides對達卡網站表示：我必須充分利用擁有機械後勤的優勢。在過去的17場比賽中，KTM一直在達卡佔據主導的地位，這是最佳潛力的保證。
成功的機會
Benavides在去年的比賽中充分展現自己百折不撓的韌性與企圖心，從一場可怕的傷病中恢復過來還拿下前10名。 今年，我們期待他能做得更好，並且加入競逐頒獎台的契機。
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