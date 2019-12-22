對於 Luciano Benavides 來說，拉力賽車是非常重要的家庭事務。 以前看著他的哥哥Kevin參加2016年達卡拉力賽事，Benavides也誓言屆時將以自己的方式競逐同一個賽段，並與他的哥哥互相競爭。

雖然他在2018年實現了這個目標，但憑良心說他在達卡的首役本來還可以更好。 剛開始他克服了機械的故障，最後獲得第15名，但在挑戰Salta-Belen賽段時卻不慎轉倒了，還造成三處脊椎骨斷裂，最終本場賽事未能完賽。

值得慶幸的是，一年後，Benavides比以往任何時候都還要更強勢，以第8名的身份實現了他在2019年達卡拉力賽中取得前10名的目標，最後終點線衝線拿下第8名。 在展現他強烈的企圖心與恢復力之後，他希望今年能以此做為基礎，繼續往更佳成績挺進，在表現出非凡的韌性與優質的實力後，不但擁有令人印象深刻的比賽記錄，如果想要與他抗衡是你最愚蠢的決定。

類別

Benavides屆時將效力於摩托車廠隊KTM 450拉力車隊，屆時將馳騁KTM 450 KTM自行生產的廠隊拉力車款。

賽事紀錄

Luciano Benavides擁有了不起的賽事記錄，甚至超越他在2019年達卡拉力賽第8名的表現。他是兩屆阿根廷耐力賽的全國冠軍和Transmontana 耐力賽的冠軍車手，2016年國際6日耐力賽（ISDE）的金牌得主及 2016年Full Gas 耐力比賽的亞軍。很顯然地，這位年輕的Benavides兄弟稱得上是達卡拉力賽的潛力贏家。

最強勁的對手

我們別無選擇必須與家人相連結與比較，哥哥Kevin再次參加達卡拉力賽，希望比去年第5名更進步。 但Luciano將全力以赴做得更好，並爭取登上頒獎台的殊榮。

Luciano Benavides in action at Rally Du Maroc © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

自己的感想

Benavides對達卡網站表示：我必須充分利用擁有機械後勤的優勢。在過去的17場比賽中，KTM一直在達卡佔據主導的地位，這是最佳潛力的保證。

成功的機會