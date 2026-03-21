HYROX 新世代崛起 - Lucy Procter

Lucy Procter: 今年二月剛好是我第一次參加 HYROX 滿兩年，這對我來說是一個很重要的里程碑！在接觸 HYROX 之前，我就是一名跑者。我參加了很多跑會的越野賽，也稍微跑過一些田徑。離開學校後，我人在倫敦，會去上一些健身課，像是 Barry’s Bootcamp 那種類型，主要就是想找點樂子、當作社交活動，也想在倫敦認識一些朋友。

有一天，有人對我說：「你跑步真的很厲害，而且在各種訓練動作和重量訓練上也很有實力。你有聽過 HYROX 嗎？」但我那時完全不知道那是什麼，真的一點概念都沒有！我從沒看過

我當時覺得這看起來超酷，我就想直接去試試看。所以我臨時報名了格拉斯哥站——而且我立刻就覺得，這也太瘋狂了！場館裡的聲浪到現在還是我經歷過最震撼、氣氛最棒的賽事之一。從那一刻起，我就很確定：我想做這個！