HYROX 新世代崛起 - Lucy Procter
你在格拉斯哥以 60 分 57 秒創下了新的個人紀錄。可以跟我們說說，你最初是怎麼接觸 HYROX 的嗎？
今年二月剛好是我第一次參加 HYROX 滿兩年，這對我來說是一個很重要的里程碑！在接觸 HYROX 之前，我就是一名跑者。我參加了很多跑會的越野賽，也稍微跑過一些田徑。離開學校後，我人在倫敦，會去上一些健身課，像是 Barry’s Bootcamp 那種類型，主要就是想找點樂子、當作社交活動，也想在倫敦認識一些朋友。
有一天，有人對我說：「你跑步真的很厲害，而且在各種訓練動作和重量訓練上也很有實力。你有聽過 HYROX 嗎？」但我那時完全不知道那是什麼，真的一點概念都沒有！我從沒看過
我當時覺得這看起來超酷，我就想直接去試試看。所以我臨時報名了格拉斯哥站——而且我立刻就覺得，這也太瘋狂了！場館裡的聲浪到現在還是我經歷過最震撼、氣氛最棒的賽事之一。從那一刻起，我就很確定：我想做這個！
兩年前，我根本不知道 HYROX 是什麼！
你一開始參加 HYROX 時，是從公開組還是職業組開始的？
我從公開組開始。格拉斯哥（Glasgow）是我的第一場比賽，同年我也參加了倫敦站。在那裡，我取得了格拉斯哥世界錦標賽的參賽資格。那年是由曼徹斯特（Manchester）主辦，能在主場參賽顯然非常酷。在曼徹斯特的世界錦標賽中，每個人都必須在職業組中競技。
我記得很清楚，因為我當時也有參加雙人組，而且我們也必須使用更重的重量。那就是我第一次體驗職業組——而且我真的完全沒準備好。我覺得，第一次做職業組那些重量時，那種感受真的不是任何事情能提前讓你做好準備的。不管你以前有沒有用更重的重量訓練過——都沒有任何事能真正讓你預先體會，那個動作實際做起來到底有多艱難。
第一次做職業組重量時，那種感受真的不是任何事情能提前讓你做好準備的。
你會懷念以前當跑者的生涯嗎？還是說，那段經歷裡有什麼是你現在在 HYROX 上能派上用場的？
我其實不太懷念田徑場上的比賽，我覺得在田徑場上壓力很大，而且我也不是特別喜歡較短距離的項目。我有時候倒是會懷念越野跑。我認為那是很棒的訓練，對 HYROX 來說也是非常好的基礎。我一直都比較屬於耐力型選手，而這點和 HYROX 非常契合——HYROX 就是最適合我的地方。
我偶爾也會跑公路賽，像是 10 公里或半程馬拉松——尤其是在我的休賽季時。
在這麼年輕的時候辭掉工作，全心投入 HYROX 的職業生涯，對你來說感覺如何？
在 20 歲時，我深知如果要放手一搏，現在就是最好的時機。當時我為了兼顧工作與訓練而身心俱疲，甚至連我的老闆都鼓勵我去追求成為職業運動員的夢想。我的家人和朋友給了我最後的推動力，特別是三個月後世界錦標賽就要登場了。我全力以赴，而這一切也得到了回報——現在我獲得了 Red Bull 及其他優秀品牌的贊助。這一切感覺仍不夠真實，但絕對是夢想成真。
到目前為止，你在 HYROX 中最難忘的時刻是什麼？
對我來說，有兩個關鍵時刻特別難忘。第一個是在世界錦標賽中贏得所屬年齡組的冠軍——這不僅僅是贏得比賽，而是以領先近三分鐘的優勢奪冠。那次我付出了前所未有的努力進行訓練，完全像職業運動員一樣全力以赴。那次勝利讓我看見，只要全心投入，一切皆有可能。
第二個是在尼斯（Nice）的比賽。儘管那裡不是我的主場，但那難以置信的支持與觀眾的能量令人驚嘆。那場比賽給了我信心，讓我相信只要持續努力，就能擠進 Elite 15。那感覺就像是一個轉折點，讓我真正開始將自己視為一名精英競技者。
我並不是那種凌晨五點起床訓練的運動員。
對你來說，典型的一天訓練生活是什麼樣子？
對我來說，典型的一天大約從早上 7 點或 8 點開始——我優先考慮睡眠，所以我不是那種凌晨 5 點就起床訓練的運動員。吃完一頓豐盛的早餐後，我會在 9 點去健身房，這很棒，因為大多數朝九晚五上班的人都已經離開了。我一天中強度最大的訓練會在上午進行，通常專注於跑步——可能是輕鬆跑、間歇跑或門檻跑訓練。
中午通常會用來做恢復、處理行政工作、媒體相關行程，或是在有需要時偷空小睡一下。接著大約下午 3 點或 4 點左右，我會開始第二次訓練，內容可能是重量訓練、針對關卡的專項訓練（像是滑雪機），或是騎腳踏車、划船機這類較輕鬆的課表。這一階段通常屬於較低強度，或以恢復為主。
晚上則是放鬆時間——吃一頓豐盛的晚餐、休息，並確保有充足的睡眠，為第二天做好準備。這一切的核心在於持之以恆，並在強度訓練與適當恢復之間取得平衡。
跑步與重量訓練在你的訓練中各佔多少比例？
跑步約佔我每週訓練時數的 40% 到 50%，但那僅指純粹的跑步。由於 HYROX 是一項耐力運動，有氧訓練是關鍵，但過多跑步可能導致疲勞或受傷。當效益開始遞減時，我不會過度增加里程，而是透過單車等其他有氧活動來保持平衡。
我學到一個很實用的訣竅是，如果除了某個跑量之外，我還需要做更多有氧訓練，我就會改騎腳踏車。比如說，我可能先跑 40 分鐘到 1 小時，接著再用腳踏車延續訓練。這樣能維持我的耐力表現，同時又不會讓關節承受過多負擔。
我的很多訓練重點都放在 zone 2 訓練，而不是高強度課表。剛開始的時候，我曾犯過一個錯誤，就是幾乎每隔一天就做高強度的疲勞狀態跑步訓練，結果導致極度疲勞。現在我已經明白，更聰明、更平衡的方式，才會帶來更好的長期成效。
你有沒有最喜歡、而且最能提升你體能的 HYROX 訓練內容？
我很喜歡我的乳酸閾值跑步訓練——它們對提升我的體能有非常大的幫助。現在 HYROX 這項運動本質上非常偏重跑步，而擁有強大的跑步能力，真的可以替你省下很多時間。比如在最近一場比賽中，我在滑雪機結束後還排在第 14 名，但接下來那一段跑步我追回了 12 秒，一口氣升到第 6 名，最後在雪橇推行結束時已經來到第 4 名。這就是跑步影響力有多大的最好例子。
我最喜歡的課表之一，是把節奏跑、EMOM（Every Minute on the Minute，每分鐘開始一組）訓練，還有關卡訓練結合在一起。其實我今天早上才做了一堂很棒的這類課表——那是我比完賽後回歸的第一堂高強度訓練。這種訓練雖然很硬，但也很好玩，訓練量很大，而且即使大約要做兩個小時，也會因為內容很多元、讓人一直保持投入，而感覺時間一下子就過了。
在 HYROX 比賽中，你如何掌控自己的配速？
配速在 HYROX 中絕對至關重要。第一個 1 公里通常都會跑得很快，所以我會把滑雪機當成一個讓自己重新穩定下來、為接下來整場比賽做準備的機會。在我上一場比賽中，我刻意把滑雪機划得慢一些，這讓我的名次從第 4 掉到第 14，但我知道自己之後還能把位置追回來。話雖如此，如果想在菁英賽中站上頒獎台，我還是得想辦法在不增加出力的情況下，讓自己的滑雪機和划船配速維持得更高。
這是一種很微妙的平衡——你不能一開始就全力衝刺，還期待自己能一路撐住。我的心率幾乎整場比賽都維持在 zone 4，而這種情況只有在比賽中才會發生。我也意識到，自己之前為了藥球保留了太多體力，結果到了那個項目時反而感覺非常有餘裕。這讓我明白，其實我可以在更前面的階段再多推一點。說到底，關鍵就在於如何在比賽不同階段管理出力，才能把整體表現最大化。
你會給第一次參加 HYROX 的人什麼建議？
對第一次參加 HYROX 的選手來說，聰明配速是最重要的事情之一。當新手問我前三個建議時，我的第一個答案永遠都是：一開始不要衝太快。比賽剛開始時真的很容易忍不住全力往前，但你能做的最好選擇，就是讓滑雪機保持在輕鬆的節奏。
我大概花了將近 10 場比賽，才真正學會這件事。贏下 滑雪機並不代表你就會贏得整場比賽——除非你在這個項目上真的特別強。在大多數分齡組賽事中，最先完成滑雪機的人，很少會成為總冠軍。一個很好的策略是，在比賽前半段先保留一點，尤其是在滑雪機和划船機這類機器項目上。如果你到了波比跳遠或划船時，身體狀態還感覺不錯，那你就可以在後半段更用力地推上去，因為那時你已經離終點不遠了。
反過來說，如果你在前半段衝得太兇，接下來整場比賽都會像是在硬拖著自己前進，這在心理和身體上都會非常煎熬。重點是要了解自己的極限——在一開始找到一個可持續的出力節奏，這樣之後才有餘力發動進攻。對我來說，我現在正在努力把自己的滑雪機配速從每 500 公尺 2 分 05 秒再往下壓快一些，但我也知道，前提是不能太早把自己操過頭。這一切都在於放眼長遠！
你在 HYROX 的長期目標是什麼？
突破一小時大關是我很重要的一個目標——我知道自己總有一天會做到，差別只是在於時間早晚。也許是明年，也許是再過兩年，但這絕對是有可能做到的。
除此之外，我目前最主要的重點是穩住自己在 Elite 15 的位置，這並不容易，因為排名競爭非常激烈。就短期而言，我很希望能在大型賽事站上頒獎台；從長期來看，我的終極夢想是贏下一場 major 賽事，最終再拿下世界冠軍頭銜。我還有很多時間去實現這一切，所以我很期待接下來的這段旅程！
HYROX 的社群氛圍是什麼樣子？尤其是在菁英選手之間？
HYROX 的社群真的很棒。雖然我們都在場上互相競爭、想贏過彼此，但彼此之間也充滿了尊重。我一開始其實有點緊張，還以為氣氛會更競爭、甚至比較有敵意，但事實完全相反。大家都會互相支持，尤其是在情況變得艱難的時候。我們會關心那些未能完賽的選手，確認大家是否安好，也會一起為彼此的成功喝采。
我也交到了很棒的朋友，像是 Joanna [Wietrzyk]，而且知道我們會一起在這項運動中走很長一段路，這種感覺真的很好。無論比賽結果如何，選手們都會真心恭喜彼此，這點讓人覺得特別舒服。大家都很樂於看見彼此成功，也因此營造出一種非常正向、互相支持的氛圍，這在這項運動不斷成長的過程中，真的很特別。能成為這樣一個獨特又友善社群的一分子，感覺真的很棒！