走進硬漢Marc Márquez 的個人世界

有一種關於極端成功的敘述，許多職業運動員將無數的環境時刻、微觀決定，尤其是他們周圍的人歸功於他們取得成就的關鍵。 沒有靈丹妙藥，很少需要一個人單獨行動。 這就是為什麼聽到那些與八屆世界冠軍 Marc Márquez 關係最密切的人如此強烈地淡化他們自己在這位 MotoGP™ 偶像的多次勝利和從威脅職業生涯的傷病中恢復的過程中所扮演的角色，這太令人感到驚訝。

Marc Marquez 的新節目 All In 記錄了他職業生涯中最艱難的決定。 請觀賞下方第 1 集和 Red Bull TV 上的完整節目

33分鐘 希望 2022 年 2 月：Marc Márquez的職業生涯因一場毀滅性的傷病而中斷。 他最大的挑戰是回到他曾經的樣子。 為此，他從他一直居住的 Cervera 搬到了馬德里。

我們有一部分 [差異點]，但在我看來，它很小，因為是他騎摩托車在賽道上獨自征戰、開疆拓土。Marc Márquez 是 MotoGP™ 的標杆——超級巨星。 在獲得近乎連續六座MotoGP 冠軍之後，以及在此之前的 125cc 和 Moto2™ 世界錦標賽之後，他已經沒有什麼可以證明的了。 一個世界冠軍頭銜本身就是一項令人難以置信的壯舉。 一次又一次地做是另一回事……然後再次加倍。

Márquez ahead of this year's Le Mans GP © Red Bull

想要進一步了解是什麼讓 93 號回歸，持續追求第九座世界冠軍以及可能更多冠軍的契機，您可以找到相關的紀錄片系列 All In，現在正在 Red Bull TV 上播放。

捲土重來

自從他的右肱骨在最近的 MotoGP™ 記憶中最凶險的摔車事件受傷以來，在撰寫本文時不到三年，他在康復過程中在不經意地打開家中的滑動門時再次傷到了手臂。 一個賽季處於觀望狀態，另一個賽季單手有效地參加比賽，更不用說 2022 年再次出現的健康問題，一場複視 - 複視問題 - 困擾這位西班牙車手的職業威脅問題清單及繼續參加這項運動的動力。

All In introduces us to the most important figures in Márquez’s life © Red Bull

除了克服他所經歷一切的個人心態之外，All In 還向我們介紹了 Márquez 生命中一些最重要的人物，從他的兄弟 Álex 到他的助手和最好的朋友 José，以及自 2010 年以來一直擔任他車隊經理的 Santi。 他們開玩笑地將內心稱為“地堡”。 在西班牙語中有“núcleo duro”這個短語，字面意思是“死硬派”。 關鍵是一旦你進去了，你就是進去了。

但首先，您需要突破一個堅如磐石的信任圈才能進入。José Luis Martínez 解釋道 ：我們必須小心一點，一點一點地慢慢了解一個人，當我們足夠了解他們時，就可以開誠佈公的談正事，‘歡迎來到 núcleo duro！’”。

最好的朋友

自 2015 年以來，Martínez一直是 Márquez 的得力助手。Márquez 對他最好伙伴的組織能力感到敬畏。

他說：我的生活中發生了很多我不知道的事情，但他什麼都知道。 例如，今天，我只需跳上車，我需要的一切都已經在這裡了。Martínez的工作是讓車手的生活盡可能簡單。

他們於 2013 年在越野摩托車賽道上相識。 Martínez是該項賽事的西班牙冠軍，所以你可以想像他能夠在越野賽道上向兄弟們展示一兩件事的本領。 他們與摩托車的聯繫是即時的，並且也是從那裡開始發展。

對於這樣的人來說很重要，贏得如此多，在他們周圍都是知道如何告訴他們好事和壞事的人 José Luis Martínez

“我們一起訓練了很多時間。 有一段時間，我考慮從自己的賽車生涯中退役，Marc 告訴我：我需要一個人陪我環遊世界，和我一起訓練，基本上是我的得力助手。他沒有考慮太久就接受了這個提議。

Márquez is back on full form for 2023 © Red Bull

Martínez表示：對於像這樣的人來說很重要，贏得這麼多獎項，他們周圍都是知道如何告訴他們好事和壞事的人。 這就是讓他走得這麼好的原因，而不僅僅是告訴他好的事情。

Martínez 說道：對一些人來說，“助理”這個詞可能帶有“唯唯諾諾”的恥辱，但從最初的訓練日就表現出的這種相互尊重是他抓住這個機會的主要原因之一。 Márquez 接受他信任的人所有的意見。 “正如我們在西班牙語中所說的那樣，‘una de cal y una de arena’”（彼此相輔相成）。

Márquez 說：身為八屆世界冠軍，我能理解有時候他們很難說‘你為什麼不改進你的騎行風格，因為你在這個彎道浪費時間......’我們需要有這種信心 允許他們對我說任何話，”。然後我必須接受一些我不喜歡聽的東西。反之亦然。”

Marc Márquez is a benchmark in MotoGP – the superstar © Red Bull

兄弟情

Márquez 的生活充斥著那些補充他的長處並彌補他缺點的人，但沒有人比他的兄弟 Álex 更能證明這一點。

Álex 表示：最能描述我們性格的故事來自 Mandalika 的紀錄片。 他比較衝動，他會去爭取。 而對我來說，對於決定，我會質疑它是否正確。所以他有他的性格，我有我的性格，但我們在一起是完美的組合。 當我們搬到馬德里時，他會說‘這間房子！’我會說‘不，等等，再考慮一下，他會回答說，‘好吧，確實應該這樣。

當一個人遇到問題時，另一個人會盡力提供幫助，諸如此類。 他肯定有艱難的時刻，所以我們都在那裡幫助他並與他在一起 Álex Marquez

Marc and Álex Márquez with their winning bikes © [unknown]

自從十多年前他們勇闖大獎賽殿堂以來，他們兄弟關係的本質以及各自獲得多項世界冠軍的性質都得到了很好的報導。 自從在同一個決定性的 2020 賽季升入 MotoGP™ 級別以來，Álex也一直在自己的職業生涯中高低起伏，他堅持認為，考慮到他們都經歷過的一切，他們的關係並沒有變得更牢固，也沒有破裂。 “這並不容易！” 他驚呼道，既提到了他自己之前在頂級賽事中的掙扎，也提到了扮演兄弟的角色。

Álex 表示：（過去三年）並沒有什麼特別的，只是正常的兄弟關係。 當一個人遇到問題時，另一個人會盡力提供幫助，諸如此類。 他肯定有過艱難的時刻，所以我們都在那裡幫助他，和他在一起。

在家裡，晚餐的談話內容一如既往地是關於生活，更多的時候是關於他們都沒有參加過的摩托車比賽，因為他們是狂熱的越野摩托車迷。 與其他兄弟姐妹的不同之處在於，他們從小就從事著相同的職業，他們的日常習慣一直很相似，甚至連花在《決勝時刻》和國際足聯等電競遊戲的時間也很相似，與他們的親密朋友和大家庭作戰。 除此之外，正是在他們的成就中，我們可以在非凡的背景下討論他們的關係。

Márquez calls his team his second family © Red Bull

車隊經理

”Márquez 表示：對我來說，車隊是最重要的。 我總是說這不是我的車隊，而是我的第二個家庭。這也是自 2011 年底以來的經理 Santi Hernandez 成為第二個家庭重要人物的原因。

Hernandez表示：我第一次見到 Marc 是在 2010 年的瓦倫西亞，就在他決定轉向 Moto2™ 之後。 他當時的經理正在組建車隊，所以我們在那時舉行了第一次會議。

他是一位經驗豐富且備受尊敬的技術人員，自 90 年代以來一直在大獎賽級別工作。 他在其他採訪中堅持認為，身為車手的經理並不一定意味著他們會與車手成為朋友，但對於 Márquez 來說就不一樣了。

Márquez relies on his core team for feedback – which is not always positive © Red Bull

Márquez 解釋道：如果我的摩托車有問題，我會打電話給 Santi。 如果我的個人生活有問題，我也會打電話給他。

Márquez 和他技術團隊的其他成員一起向Honda請求，讓他帶著 Santi 和他的 Moto2™ 團隊的其他成員去參加 MotoGP™。 他解釋說，那一刻他知道Santi是長期陪伴在他身邊的合適人選。

現在他更成熟了，經驗也更多了，但幹勁兒還在 Santi Hernandez

Santi表示：2013 年我們為世界冠軍而戰，他在澳大利亞犯了一個大錯誤。 賽後他哭了，我們因為那個錯誤拿了零分。 他在哭，那時 20 歲——基本上還是個少年，你在這個地方工作了 20 到 25 年，從來沒有犯過錯誤。Márquez 回憶道： 今年我撞車了多少次？ 五場比賽！。

“他覺得那個錯誤......這說起來很困難，因為他仍有同樣的薪水，一切都一樣，他仍然會有工作，但在那一刻他感覺到了。他非常沮喪，因為他讓我們失去了那些積分，幾乎比如果他騎著摩托車並失分還要糟。”

這又回到了相互給予明確反饋的能力，無論是好是壞，並且完全信任團隊中每個人的意圖和價值觀。

Hernandez表示：我認為 Marc 並沒有改變太多，他仍然擁有實現目標不可思議的動力。 現在他更成熟了，經驗也更多了，但他的動力依然存在，他創造的氛圍也依然存在——無論是順境還是逆境。

All In joins Márquez on his pursuit of a ninth title © Red Bull

這就是 Márquez 如何成為領導力典範的開始，變得清晰的地方。 事實上，Martínez就是這樣結束我們的採訪的，他描述了 Márquez是如何“不畏艱險”並鼓勵他周圍的每個人。

內圈的這三位成員都強調是 Márquez 騎著摩托車，讓這些非凡的壯舉成為現實。 儘管伴隨著他們的傷害和精神折磨，他正在尋找一種方法帶來歡笑和樂趣。

他們說你最好的朋友是你選擇的家庭，再加上Márquez兄弟與他們血親之間的關係； 父母、祖父母和堂兄弟姐妹，關係緊密。 一個群體真正團結的標誌是謙遜，相信彼此的成功歸功於他人。 真正獻身於共同事業和彼此的生活。