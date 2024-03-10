Marc Márquez 蓄勢待發重返MotoGP™

正如你所說，從 Honda 到Ducati 的道路並不容易：在使用同一個品牌這麼多年後，你是如何實現這一轉變？
顯然地，當你在訓練時，你有時間冷靜地思考、適應和糾正錯誤。 當有限制時，例如在排位賽或比賽的最後幾圈，這個問題會變得更加嚴重。 騎同一輛機車 11 年後，這些習慣對我來說是自然而然的，但我希望一點一點地改變它們，讓我的騎行風格適應Ducati 的要求。
騎乘同一輛機車 11 年後，我自然而然地養成了這些習慣
你的新車隊和機車面臨的主要挑戰和機會是什麼？
主要的挑戰是透過逐步提升水平，達到更高的境界或者成就，再次享受騎乘機車的樂趣，在某些比賽中爭取最高位置，並從那裡開始，為再次獲得信心打下良好的基礎。 當然，在經歷了四年的傷病之後，我們正在尋找一種方法讓我在機車上重拾笑容，並重建我自2020 年以來一直失去的信心。這支車隊非常熟悉，外界的期望也非常高，但在內部，我們非常清楚我們從哪裡來，我們必須做什麼，一切都需要時間。
雖然有點早，但年底你對自己有何看法？
我不喜歡標記一個位置或結果，但我會努力表現出一個穩定的賽季，並像我在季前賽期間所做的那樣，一點一點地獲得信心。 錯誤是難免的，因為在21場大獎賽的過程中很容易犯錯，但我們必須從中學習。 然而，總的來說，我會告訴你，我對我們的季前賽感到滿意，我們會努力在某些賽道上保持一致，即使這只是一次性的，以爭取頂級位置。
我們之間可以談論一切，並且為了車隊的利益互相幫助，以車隊的利益為優先考量。
你曾經與 Álex 分享車隊，現在角色互換了。 他曾給你建議嗎？ 你們是如何處理機車開發的工作？ 你們會把所有事情都告訴對方還是自己保留一些事情？
我們測試的任何零件或材料都會公開討論，因為機車的設定可能對某些人有益，但對其他人有害。 每位車手都有自己的騎乘風格、處理彎道的方式或在機車上的位置方式，整個事情可能會非常不同。 但很明顯，我們談論我們之間的一切，我們為了車隊的利益而互相幫助，當然，我們希望彼此都能獲益。
季前賽過得如何？
我非常平靜地看待季前賽，但總是循序漸進。 在馬來西亞和卡達的測試中，我一開始與對手的差距有點遠，但第二天我就更接近了，依此類推。 現在我們將看看在大獎賽中我們是否可以離週五練習賽更近些。
在整個冬季測試中，我們一直在發掘有關機車的問題。 加入一個已經了解他們的機車並知道它需要什麼的團隊對我幫助很大，這有助於擁有更堅實的基礎。
在 Gresini 辦公室的一天是什麼樣的？ 在新車隊中保持溝通順暢的秘訣是什麼？
相互信任對於溝通的順利進行至關重要，而這只有透過花時間與團隊在一起才能實現。 照理說，與HRC合作了11年，甚至與一些機械師合作了14年，一個眼神就足以了解彼此。 Gresini是一個非常熟悉的團隊，一個讓我感覺很舒服的團隊，我們逐漸了解彼此。 在季前測試中，我們非常注重加快速度，但從現在開始，當賽季開始時，我們將有時間更好地了解彼此。
相互信任對於溝通順利進行至關重要
你認為 2024 年會是你的轉捩點嗎？
我認為今年不會是屬於我的一年。 我只是想我會嘗試創造我自己的一年。 這並不意味著我會贏得冠軍，儘管如果我們能贏得冠軍那就更好了，但截至目前為止這還不是最現實的期望。 我們將努力創造一個良好的基礎，並努力確保我的進步不會在整個賽季中停止。