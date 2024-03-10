Marc Márquez 蓄勢待發重返MotoGP™

自從

結束他在 Honda 的旅程以來，MotoGP™ 世界錦標賽開啟了新的篇章，在 11 年裡貢獻了巨大的成就，特別是在過去的四年裡，也經歷了一些巨大的困難。 儘管Márquez不願意離開這支給了他幾乎一切的車隊——六次MotoGP™ 世界錦標賽冠軍、59 次勝利、101 次登上領獎台、64 個桿位、59 個最快圈速和2,626分——但他最終還是接受了Gresini Racing 車隊的邀請，該車隊是他的兄弟 Álex 從上個賽季就開始騎行的隊伍，為他的職業生涯增添了新的挑戰和新的開始。