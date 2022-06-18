當克羅埃西亞最美城市遇上三位發揮創意的BMX車手

為什麼？他想展示克羅埃西亞有多麼美麗，透過單車騎乘在Rovinj的街道上，肯定是最能親近的方式。Rovinj老城區是一個迷宮般的狹窄鵝卵石街道、小巷，建築物追溯到 16 世紀，是克羅埃西亞的主要旅遊景點。

Ο Senad Grosic, o Marin Ranteš και ο Daniel Dhers © Nejc Ferjan

鑑於老城區裡的獨特環境，Ranteš 產生一個大膽的想法，即是三個人沿著這個迷宮般的岩石街道騎下去，同時必須通過無數的障礙物。Ranteš 還設置了 BMX 坡道，這樣他就能與Dhers、Grosic兩位好友在街上互相追逐，並且盡情使出花招。

挑戰騎乘老城區的影音及花絮，都可觀看上面的影片。

Ο Ranteš είναι ένας υπερήφανος Κροάτης © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool 我們一直很期待挑戰，而且這次是個非常大的挑戰。 Marin Ranteš

三位好手從舊城區的聖尤菲米亞教堂開始挑戰，沿著狹窄的街道互相追逐，同時享受坡道訓練，一直到鎮底的碼頭。Rovinj狹窄的街道擁有樓梯、隧道、急轉彎以及奇怪的晾衣繩、輕便摩托車，對三位BMXer都是考驗。

Ranteš直言，「我想在我最喜歡的城市，與我最好的朋友一起共渡，我們一直很期待挑戰，而且這次會是個非常大的挑戰，這是我以前從未有過的經歷。」

Senda Gorsic in BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic Πρόσεχε μην σε τσακώσει το σχοινί της μπουγάδας © Marjan Radović/Red Bull Content Pool

Ranteš, Dhers 與 Grosic 三人的友誼可以追溯到數年前。來自委內瑞拉的 Dhers 和奧地利的 Grosic 幫助 Ranteš 在他的職業生涯取得了進步，兩人是 Ranteš 的導師，也是訓練夥伴。Ranteš 和 Dhers 特別接近，因為 Ranteš 曾多次在 Dhers 於美國北卡州的 Daniel Dhers 極限運動場館進行停留和訓練，並且還經常參加世界各地的 BMX 比賽。

Marin Rantes, BMX Maze © Marjan Radovic Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Don't get caught by the clothes line © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Grosic on point © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze Dhers down at the pier Rovinj © Tomislav Moze Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze Marin Ranteš i Daniel Dhers u Rovinju © Nejc Ferjan Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool A wallride with a difference for Dhers – don't open that window hatch © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Tomslav Moze/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Marin Rantes i Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool A mirror image of Ranteš © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Nejc Ferjan Senad Grošić, Marin Ranteš, Daniel Dhers, BMX Maze © Nejc Ferjan Dhers i Ranteš u Rovinju © Tina Kadoic Grošić i Ranteš u Rovinju, BMX Maze © Tina Kadoic Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Rovinj's Church of Saint Euphemia © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze © Nejc Ferjan Senad Grosic, BMX Maze Rovinj © Tina Kadoic Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool BMX Maze, Rovinj © Tina Kadoic BMX Maze, Rovinj © Tina Kadoic Marin Ranteš u Rovinju © Tina Kadoic

Dhers 和 Grosic 的 BMX 有煞車，而 Ranteš 則以不煞車著稱。因此，在一條下坡路線增加騎行的複雜性，尤其是Rovinj老城區大部分是光滑鵝卵石路面，對此，Ranteš 找到解決之道。

Dhers表示，光滑的路面帶給我們非常嚴酷的考驗，我們必須非常準確地著陸，才能完成設定的目標，此外，Ranteš 甚至沒有煞車，這會是個很大的挑戰。

Senad Grosic in BMX Maze © Marjan Radovic

此影片是在旅遊旺季的清晨，或周圍沒有多少人的時候拍攝，共共花費五天的時間拍攝。

對於此次拍攝的過程，Ranteš 總結指出，拍攝過程沒有出現任何危險狀況，團隊的每一個人都盡一切努力，確保每個人的安全，我們以正確的方式完成所有的事物。