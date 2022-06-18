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BMX

當克羅埃西亞最美城市遇上三位發揮創意的BMX車手

Rovinj是克羅埃西亞的風景如畫城鎮，現成為 Marin Ranteš、Daniel Dhers 和 Senad Grosic 的 BMX 車手的遊樂場。
由 Josipa Galic 編寫
3 min read發佈於
克羅埃西亞的BMX 好手 Marin Ranteš 邀請 Daniel DhersSenad Grosic 兩個朋友來到克羅埃西亞，更精確來說，Marin Ranteš 帶著兩位好友來到該國最美麗的城市Rovinj，並且騎著他們的 BMX 自行車。
為什麼？他想展示克羅埃西亞有多麼美麗，透過單車騎乘在Rovinj的街道上，肯定是最能親近的方式。Rovinj老城區是一個迷宮般的狹窄鵝卵石街道、小巷，建築物追溯到 16 世紀，是克羅埃西亞的主要旅遊景點。
Ο Senad Grosic, o Marin Ranteš και ο Daniel Dhers στο Rovinj, στην Κροατία, για το γύρισμα του BMX Maze.
Ο Senad Grosic, o Marin Ranteš και ο Daniel Dhers
© Nejc Ferjan
鑑於老城區裡的獨特環境，Ranteš 產生一個大膽的想法，即是三個人沿著這個迷宮般的岩石街道騎下去，同時必須通過無數的障礙物。Ranteš 還設置了 BMX 坡道，這樣他就能與Dhers、Grosic兩位好友在街上互相追逐，並且盡情使出花招。
挑戰騎乘老城區的影音及花絮，都可觀看上面的影片。
Ο Marin Ranteš κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του BMX Maze στο Rovinj, στην Κροατία
Ο Ranteš είναι ένας υπερήφανος Κροάτης
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
我們一直很期待挑戰，而且這次是個非常大的挑戰。
Marin Ranteš
三位好手從舊城區的聖尤菲米亞教堂開始挑戰，沿著狹窄的街道互相追逐，同時享受坡道訓練，一直到鎮底的碼頭。Rovinj狹窄的街道擁有樓梯、隧道、急轉彎以及奇怪的晾衣繩、輕便摩托車，對三位BMXer都是考驗。
Ranteš直言，「我想在我最喜歡的城市，與我最好的朋友一起共渡，我們一直很期待挑戰，而且這次會是個非常大的挑戰，這是我以前從未有過的經歷。」
Senda Gorsic in BMX Maze, Rovinj
Senda Gorsic in BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic
Ο Senad Grosic σε άλμα πάνω σε ράμπα στους δρόμους του Rovinj για το project BMX Maze στην Κροατία.
Πρόσεχε μην σε τσακώσει το σχοινί της μπουγάδας
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Ranteš, Dhers 與 Grosic 三人的友誼可以追溯到數年前。來自委內瑞拉的 Dhers 和奧地利的 Grosic 幫助 Ranteš 在他的職業生涯取得了進步，兩人是 Ranteš 的導師，也是訓練夥伴。Ranteš 和 Dhers 特別接近，因為 Ranteš 曾多次在 Dhers 於美國北卡州的 Daniel Dhers 極限運動場館進行停留和訓練，並且還經常參加世界各地的 BMX 比賽。
Marin Rantes, BMX Maze
Marin Rantes, BMX Maze
© Marjan Radovic
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic with a ramp transfer on the streets of Rovinj for the BMX Maze project in Croatia.
Don't get caught by the clothes line
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic as seen during the filming of BMX Maze in Rovinj, Croatia.
Grosic on point
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Marjan Radović/Red Bull Content Pool
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze
Daniel Dhers performs on BMX ramps at the pier of Rovinj, Croatia.
Dhers down at the pier Rovinj
© Tomislav Moze
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze
Marin Ranteš i Daniel Dhers u Rovinju
Marin Ranteš i Daniel Dhers u Rovinju
© Nejc Ferjan
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Daniel Dhers will a wallride during the BMX Maze project in Rovinj, Croatia.
A wallride with a difference for Dhers – don't open that window hatch
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Tomslav Moze/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Marin Rantes i Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes i Daniel Dhers, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Marin Rantes performs on BMX ramps in the narrow streets of Rovinj, Croatia.
A mirror image of Ranteš
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Nejc Ferjan
Senad Grošić, Marin Ranteš, Daniel Dhers, BMX Maze
Senad Grošić, Marin Ranteš, Daniel Dhers, BMX Maze
© Nejc Ferjan
Dhers i Ranteš u Rovinju
Dhers i Ranteš u Rovinju
© Tina Kadoic
Grošić i Ranteš u Rovinju, BMX Maze
Grošić i Ranteš u Rovinju, BMX Maze
© Tina Kadoic
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Marin Ranteš rides against the backdrop of Rovinj's Church of Saint Euphemia in Croatia.
Rovinj's Church of Saint Euphemia
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
Marin Rantes, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze
Senad Grosic, BMX Maze
© Nejc Ferjan
Senad Grosic, BMX Maze Rovinj
Senad Grosic, BMX Maze Rovinj
© Tina Kadoic
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
Senad Grosic, BMX Maze, Rovinj
© Marjan Radovic/Red Bull Content Pool
BMX Maze, Rovinj
BMX Maze, Rovinj
© Tina Kadoic
BMX Maze, Rovinj
BMX Maze, Rovinj
© Tina Kadoic
Marin Ranteš u Rovinju
Marin Ranteš u Rovinju
© Tina Kadoic
Dhers 和 Grosic 的 BMX 有煞車，而 Ranteš 則以不煞車著稱。因此，在一條下坡路線增加騎行的複雜性，尤其是Rovinj老城區大部分是光滑鵝卵石路面，對此，Ranteš 找到解決之道。
Dhers表示，光滑的路面帶給我們非常嚴酷的考驗，我們必須非常準確地著陸，才能完成設定的目標，此外，Ranteš 甚至沒有煞車，這會是個很大的挑戰。
Senad Grosic in BMX Maze
Senad Grosic in BMX Maze
© Marjan Radovic
此影片是在旅遊旺季的清晨，或周圍沒有多少人的時候拍攝，共共花費五天的時間拍攝。
對於此次拍攝的過程，Ranteš 總結指出，拍攝過程沒有出現任何危險狀況，團隊的每一個人都盡一切努力，確保每個人的安全，我們以正確的方式完成所有的事物。
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