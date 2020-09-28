漫威復仇者聯盟：各角色最佳配置

漫威復仇者聯盟的建構系統……至少能說是複雜的。為了最大限度地發揮每位英雄的戰鬥風格，你需要瞭解如何扮演他們、裝備怎樣的裝備，以及在哪方面集中投資技能點數。

如何在漫威復仇者聯盟中獲得最好的裝備？

知曉該裝備什麼即是你成功的關鍵 © Square Enix

遊戲中你會在幾個主要活動中游走，但事實上你將會面臨到相對戰力不足的窘境，除非你決定先進行線上模式。不過即便你打算堅持先打過主線任務，也是還有一些有助於提昇你裝備水平的方式。

首先，你該在開闊的空間裡利用戰術視野來定位箱子：這些箱子往往會提供比主線還要好的裝備，特別是如果你打算在進行線上模式之前取得。

其次，要注意你可以強化哪些裝備（但是在遊戲初期最好避免這麼做）。除非你真的在遊戲途中遇上瓶頸，否則在早期強化將是浪費資源的行為，而這些資源可以節省下來強化後期能獲得的更優質裝備。

除了拾荒與強化之外，還有兩種基本方式能獲取更好的裝備：派系任務和標誌任務。派系任務可以在蟻丘或是奇美拉號上領取，並且涉及到一些支線任務，這些任務的獎勵有的是裝備、購買裝備的代幣，或資源。有時候這些任務涵蓋於主要任務，或是在其他任務中才能完成，比如說"擊倒10名具有英雄能力的敵人"。

至於標誌任務，這是每個英雄特有的故事線，必須單獨完成，還有屬於他們自身的HARM室挑戰。這些獎勵是裝備以及資源——所以它們完全值得你去做。還有一般的標誌任務，（想想《天命》中的掠奪任務加入了超級英雄），任務難度越高，裝備獎勵越好。任務可在線上模式的組隊中進行，所以擁有一個好的團隊將是獲利的最大關鍵。

卡瑪拉．克汗該具備哪些技能？

卡瑪拉．克汗最能在遊戲中掌控人群 © Square Enix

撇開裝備不談，每位英雄都有獨到的玩法，你應該先向某些技能靠攏，以確保你的英雄處在優位。卡瑪拉．克汗是遊戲中最注重連擊組合的角色，所以其技能必須迎合這種玩法。由於你會經常被圍毆，任何能讓她凌駕於人群之上的技能都會是特別寶貴的。

解鎖飛拳（Flying Fists）：這是個推倒人群的好技能

解鎖旋轉猛擊（Whirling Wallop）：可以打破障礙物，並在空中連鎖攻擊

解鎖重鎚突擊（Hammering Strike ）及重鎚拳（Hammer Fist）：在空中時，這兩項都是好的重擊手段

浩克該具備哪些技能？

浩克—如你所望地—善於搞破壞 © Square Enix

浩克可以作為一個非常可靠的範圍型打手（主要是因為他的投擲物範圍要比其他英雄還要大得多！）但如果你殷盼著最理想的構築，那他必然是小隊中的坦克。自然而然地，浩克可以比其他英雄更輕鬆地處理人群，所以技能應該向這方面發展。當他面對十名敵人時，將會勢不可擋。

解鎖怪物掃蕩（Monstrous Swipe）：即使作為坦克，浩克也需要適當迴避，這個技能可以將攻擊與閃避結合起來

解鎖重摔（Smackdown）：擒拿敵人是必須的，這也將帶來難以置信的傷害

解鎖大地粉碎擊（Earth Smasher）：一旦吸引眾多敵人的注意，就能造成巨大的破壞力

鋼鐵人該具備哪些技能？

東尼．史塔克比起近戰更上手於遠程攻擊 © Square Enix

就跟你期待的玩法一樣：鋼鐵人擅長飛行與發射雷射光束。

作為鋼鐵人，你不該倚仗於徒手搏擊——雖然他的雷射光束和推進器是以衝鋒作為動力的，但是它們就是沒有那麼大的威力，所以你應該法早期的點數分配在範圍攻擊上。

解鎖雷射及火箭：填補了距離空檔

解鎖力量爆發（Power Blast）及力量脈衝（Power Pulse）：升級衝擊武裝可以打破障礙物與造成巨大傷害

解鎖漩渦風暴（Whirling Tempest）及 焚燒邊界（Burning Edge）：升級雷射後可以讓東尼掌握巨大的範圍

解鎖智能火箭（Smart Rockets）及標槍（Javelin）：透過升級火箭的減輕你手動瞄準的需要

What skills should Black Widow have?

黑寡婦的雜技能力是她最大的優勢 © Square Enix

黑寡婦並不是最強的英雄，但無論在怎樣的任務之中，她速度如此敏捷，配備如此精實，雜技如此巧妙，可塑性如此變通（在加上遊戲中最精準的範圍攻擊！）——以及你環繞她所構成的小隊中，她都是一筆寶貴的資產。

解鎖彈藥過載（Ammo Overload）及打洞機（Perforator）：提供黑寡婦更大的彈藥量與威力

解鎖蜘蛛掃射（Spider Sweep）：這招不會破除障礙物，而是作為掩體在敵人眼皮之下同時進行躲避與攻擊

解鎖甩棍打擊（Baton Strike）：在黑寡婦的常用連擊後追加一記重攻擊

解鎖衝擊手榴彈（Impact Grenade）：即便黑寡婦擅長在一對一肉搏，但也會有備壓制的時候，所以用手榴彈來進行清場是非常有幫助的

索爾該具備哪些技能？

索爾該具備哪些技能？ © Square Enix

威武的索爾是足夠強大以作為像是卡瑪拉那樣的接近戰打手，也可以像是浩克那樣更專精於坦克的英雄。但這樣都沒有真正發揮出他真正獨到的優勢，由於他的滯空能力，他很擅長處理空中的目標，並且透過對妙爾尼爾的召回——基本上给了它雙倍的傷害，這位阿斯加德戰士作為一個範圍型打手將是最好的選擇。

解鎖龍捲風投擲（Tornado Throw）：讓妙爾尼爾的投擲傷害變得更加強大

解鎖衝擊閃電（Crashing Thunder）：在召回妙爾尼爾時使其墜落，對附近的敵人造成傷害

解鎖星心墜擊（Star Heart Slam）：使索爾能擊落在空中的敵人，並撞擊下方敵人

以下為劇透！

美國隊長該具備哪些技能？

美國隊長的盾牌是個阻擋人群的利器 © Square Enix

和卡瑪拉．克汗一樣，美國隊長也是個連擊打手，而且更專精於使敵人孤立於群體並將其粉碎。不過跟卡瑪拉不同的是他的範圍攻擊也有相當的效率。美國隊長不是最耀眼的英雄，但他的技能幾乎都很有用，讓你很難浪費掉點數配置。

解鎖昇起希望（Rising Hope）：將敵人送往空中，所以美國隊長能一對一料理他們

解鎖真理探求者（Truth Seeker）：這可以讓美國隊長投擲出鎖定五名敵人的盾牌攻擊，而這招是屬於鎖定三名敵人的反彈投擲（Ricochet Throw）的升級鍊之中