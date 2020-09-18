《漫威復仇者聯盟》踏上戰場前需知的七個小技巧

在系列電影《復仇者聯盟》中，英雄們並不用擔心在戰鬥中死亡，但在Square Enix最新英雄冒險遊戲《漫威復仇者聯盟》的激烈戰鬥中，玩家則時常會面臨不斷湧上不懷好意的超智機構敵人，被襲擊的無法招架。

雖然說每位英雄都有各自專屬的技能組，不管是在天上飛或變身為敵人的子彈，通通都有，但其實每位角色還是有許多相似之處。不管你玩的是哪隻英雄，以下七項技巧都能夠幫助您不管在何處，什麼樣的情況下戰鬥，都能夠維持高檔表現。復仇者集結！

透過HARM熟悉英雄

marvels-avengers-iron-man-HARM © Square Enix

HARM意即「全像擴增實境機器室」（Holographic Augmented Reality Machine）的縮寫，提供一個戰鬥模擬室讓玩家熟悉每位英雄不同的操控、傷害和技能。透過每個英雄HARM的新手訓練，玩家不只是能夠練習到模擬戰鬥，更能在結束後解鎖角色的特定技能。

復仇者英雄每一位都有許多差異，有些能夠飛在空中，有些則是可以衝破牆壁，所以透過HARM體驗每隻新解鎖的英雄是相當必要的。並且在玩過個人任務後，就會慶幸自己曾經練習過的這些英雄。

鎖定敵人

驚奇女士比比其他復仇者的前輩們，更加的血氣方剛 © Square Enix

鎖定敵人能夠讓玩家在面對一群敵人時，不需冒著風險，胡亂對著一群敵人攻擊，而是專心先將一隻敵人解決。這在多人模式中和其他隊友一起玩的時候特別有用，大家可以先將一個可憐的超智機構敵人集中火力擊倒。很可憐吧？但沒辦法，在戰場上是沒有人會手下留情的。

優先擊毀砲塔和空中敵人

你會想要在《漫威復仇者聯盟》中扮演鋼鐵人嗎？ © Square Enix

很明顯的，有玩過的都知道，砲塔可說是遊戲中破壞力最強的敵人，它的雷射光不只被打到很痛，同時也十分精準，所以在解決地面上的敵人前，先往上看，秒準空中的敵人，以及裝在建築頂端或門口佈滿槍砲的砲塔，將他們先摧毀。也別忘記每位英雄都有自己的範圍技能，利用這些技能將砲塔解決後，再來迎接陸地上面對面的對決。

學會格擋

按下十字方向鍵的「上」來得知周遭的重要訊息 © Square Enix

許多敵人在揮出致命一擊前，他們的頭上會顯示出黃色或藍色的標示，預告他們的進攻。

透過格擋，玩家不但能夠阻擋著敵人的進攻，還可以讓他們暈眩。這項機制對於手持盾牌的敵人特別重要，萬一玩家無法越過敵人的防禦，從後方攻擊的話，練好格擋就變得十分重要，讓玩家得以突破防禦，進行攻擊。

對了，提醒一下，如果看到的是紅色的攻擊，那就代表是無法透過格擋防守的，這時就只能透過迴避來躲開攻擊了。

善用擊倒

盡可能地搜尋遊戲的每個角落，提升角色素質 © Square Enix

雖然擊倒跟終結技不同，但它一樣有很酷的動畫，而且同樣能夠對敵人造成大量的傷害，所以如果看到有個敵人跌跌撞撞的，可以使用擊倒，那就應該好好利用它。

如果你已經發現自己特別擅長使用這些擊倒的連擊，那應該善用它，特別是針對大個子的敵人，先將他們解決會讓接下來的戰鬥較為輕鬆，也別忘記成功擊倒敵人是會回血的。

快逃啊！

探索每個角落，能夠找到不同的驚喜 © Square Enix

雖然說跟敵人戰鬥是升級、解鎖技能點數和刷裝最好的方式，但有時候逃跑也不失為一項戰術。大部分時間，面對幾個相同等級的敵人，是可以將他們都解決掉的，但如果是面對一大群敵人的話，特別是在前期，是很有可能翻船的。即使沒有將敵人都清除乾淨就直接逃跑，但只要取得敵人總部的資料，或是破壞銀行的伺服器，成功達成任務條件，那麼是不會有人怪罪你的。

利用範圍技能突破重圍

復仇者集結！ © Square Enix

雖然每位英雄都有各自的範圍技能，但通常在危急時刻，玩家都會忘記它的存在。當你被團團敵人包圍，或是因為不能重生而躡手躡腳，有時往上跳，向下使出範圍技能，會是一個脫離危險的好方法。雖然說敵人終究是會追上你，但至少這個方法能夠幫助自己遠離近戰英雄的攻擊，並在重回戰場前慢慢削弱敵人的血量。