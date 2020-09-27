難以被定義的矛盾綜合體：Marz23專訪

多元音樂的觸類旁通

「其實我小時候是動漫宅。」Marz23這麼表示。誰能想像得到，帥氣的Marz23其實從小熱衷於動漫音樂，甚至還會跳動漫的舞蹈。在人生的每個階段，他都充滿好奇地接觸不同的音樂風格。從小學時期的動漫到五月天、周杰倫；進而開始聆聽日本的視覺系搖滾；以及青少年成長階段最重要的Nirvana、AC/DC等等。

對於讓更多人認識他的Emo Rap，Marz23自承是受到現已過世的美國饒舌歌手Lil Peep所啟發。原來有人可以將搖滾和嘻哈相結合，並以這種形式表現。其實在千禧年初期，Emo Rock是當時廣受歡迎的青少年文化。譬如My Chemical Romance、Sum 41等龐克樂隊，他們同也是Marz23相當喜愛的美國搖滾樂團。不少樂評都認為Emo Rap即是當今世代的Emo文化復興。

Emo文化是情緒的釋放

說了這麼多，那究竟何謂Emo文化呢？以Marz23的觀點，他會認爲這就是種本能的情緒抒發。正如上段所言於2000年初期的Emo Rock風潮，其實多數的聽眾是在學校或者人際關係中被霸凌、被疏離的青少年。就像是被運動校隊欺負的瘦弱男生一般，他們從起伏劇烈的樂句、描述情感崩潰的負面歌詞中尋找被理解的認同，以及更重要的情緒釋放。

以此角度出發，Marz23並不認為Emo如其表面般地負面。如同其他音樂風格，人們會喜歡上往往都是頻率對了，接收到了能夠感同身受的能量。個性較為細膩、敏感的人，或許就有機會喜歡上映射強烈情緒的此類曲風，反之亦然。每個人都會經歷低潮，有時也會有讓自己悲痛異常、萬念俱灰的時刻。每個人都在尋找排解痛苦的方式，但這便是生活中無可避免的課題，Emo音樂就是陪伴Marz23走過人生低谷的良藥。

持續自我質疑的人格辯證

Marz23 © Marz23 提供

回歸到Marz23自身，當問及他會怎麼去理解自己時，Marz23直截了當地回答是個矛盾的人。「有時我會有一些斬釘截鐵的想法，可能過沒多長時間就被自己推翻。」他如是說。他時常會去攻擊並挑戰自己固有的想法，即便原初的認知並不盡然是錯的。在TRASH的阿夜並無不順利，但亦也感受到卡關和停滯不前的狀態。他便選擇跳脫出另一個人格試圖創造新的可能，也就出現了Marz23。

也就是這份彼此拉扯的兩面性，阿夜和Marz23即成為相互制衡的硬幣正反面。「為甚麼一定要怎麼樣才是對的呢？」他捫心自問。每一天的自我否定和自我懷疑，造就其複雜但亦充滿魅力的矛盾人格。衝突是必然的，碰撞中的火花點燃Marz23持續進步和成長的能量。

音樂是自我的映射

在《23》這張專輯中，Marz23表示皆取材自生活周遭發生的真實事情。正如專輯名稱一樣，是為自我的投射。23這個數字對其極為重要。對他而言除了是自己的生日，同時也是自己的天使數字。他解釋到天使數字是每個人生活中重複出現，無法抗拒見到的神秘數字。熱衷於神秘學的Marz23，細膩而敏感的個性讓他更能察覺旁人無法注意的蛛絲馬跡，也因此有著更能感受能量的悟性。

聊到堪稱知名度最高的個人代表作〈我不是饒舌歌手〉。Marz23笑著說這是自己的一點小調皮。即便喜歡嘻哈表達自我的強烈態度，他從不認為自己真的像引導自己聽到饒舌的Eminem那般嘻哈。但自從創作Emo Rap風格的音樂後，大家會自然地將其理解為饒舌歌手。所以Marz23選擇以Trap編曲搭配上搖滾唱腔，以原初自我擅長的方式駕馭陷阱曲風，以樂團主唱的角度調侃這時代大家熱衷嘻哈音樂而非搖滾的現象。

相信可能的台灣音樂未來

以一個樂團資歷超過十年，甚至跨足Emo Rap領域的音樂人而言，Marz23認為現在台灣的音樂環境相當多元。與之前幾年相比，為眾人所見的音樂人各自風格迥異互不重複。有賴於網際網路的發達，台灣聽眾對於各式曲風的接受度和包容度亦皆大幅提高。對他來說，Marz23的音樂本質上也是相當實驗，而沒有任何市場考量的。能有被大家喜歡的正面回應，或許對台灣音樂環境也是件好事。

對於有志朝向音樂人發展的後輩，Marz23表示自己其實也是這幾年才建立起對自身音樂作品和生涯的信心。透過長時間的摸索，才逐漸理解自己到底是個什麼樣的人，想做的事情是什麼。倘若我們能觀測且注意到自己目光所聚焦的事物，那也就代表這件事是有機會發生的。更重要的，也不要讓別人說自己是做不到的。有沒有可能，也只有嘗試了才會知道。自己的意念是不能被打敗的。

堅定走過人生的每個階段

Marz23 © Marz23 提供

面對未來的發展，Marz23坦言創作Emo 音樂對他更像是一個階段，藉由《23》專輯記錄下這段人生區間的故事片段。或許之後會嘗試新的曲風也說不定。而接下來較為確切的規劃，他會暫時放下Marz23的身份，回歸TRASH樂團的主唱阿夜這個角色。TRASH的新專輯，有很大的可能性今年就會問世。

Marz23也好，阿夜也好，身份上的認定或許對他而言並不是最重要的。在自我認知的釐清之中，試圖去梳理出一條為己身所認可且追求的道路。也許在過程中會出現不少岔路，但就此彎出去多繞一段路程又何妨呢。路途上的風景也會伴隨記憶一同陪伴前行。Marz23的音樂也是如此。在每個徬徨的人生階段，有股聲音告訴你不用害怕失敗，你是被理解並被擁抱著的獨特存在。也願大家能永保熱忱，堅定地邁開步伐走向自己的目標。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast