不只是海中的太空人，爆紅饒舌歌手Masked Wolf

Masked Wolf for Red Bull 64 Bars. © Tristan Stefan Edouard

Masked Wolf本名Harry Michael，於1991年出生澳洲雪梨。他自幼便深受美國嘻哈影響，在13歲時即開始饒舌創作，並持續學習吉他、爵士鼓、Keyboard等樂器。但直至27歲時他的饒舌生涯皆仍停留在獨立歌手身份。爾後終於被在地廠牌Teamwrk所相中，在2018年發行個人首張Mixtape《Astronomical》以及首發單曲〈Speed Racer〉。

他的音樂之路最大的轉捩點，來自2019年發行的個人單曲〈Astronaut in the Ocean〉。當時甚至沒有經費拍攝MV，僅止數位上架於各大串流平台，這也包含了TikTok。在2020年〈Astronaut in the Ocean〉一曲因吸引人的強勁前奏，被廣泛運用在許多的短影片之上。瞬間在TikTok上成為了所謂的「抖音神曲」，正如同年獲得大量關注Doja Cat的〈Say So〉一般。

Masked Wolf for Red Bull 64 Bars. © Tristan Stefan Edouard

在此之前幾乎沒有人知道Masked Wolf是誰，但破億的流量證明無數人都聽過〈Astronaut in the Ocean〉，此曲至今也累積超過三次的白金流量認證。這也使得Masked Wolf得以鹹魚翻身。進而轉頭華納唱片旗下的Elekra Records。

Masked Wolf也沒有就此成為一曲歌手，憑藉著爆紅的氣勢，其於2021年陸續發表〈Gravity Glidin〉、〈Bop〉等單曲，皆在大洋洲音樂排行榜取得不俗的成績。

即便時至今日Masked Wolf尚未推出正式的錄音室專輯，但單曲可沒有停下來過。當你紅了，知名歌手自然也樂意與你合作。Bebe Rexha、Bring Me the Horizon、Smokerpurpp、Mike Posner、Jauz⋯這個陣容一字排開。真的只能說嚇死人。從流行歌手、後搖樂團、新學校饒舌歌手，甚至是電音DJ。這兩年間Masked Wolf持續累積自身在歐美音樂市場的能見度。

而於2022年，Masked Wolf受澳洲本地Red Bull Music之邀參與64 Bars的創作。他以沈穩的表現和饒舌技巧，證明自己不只是華而不實的爆紅現象，而是持續以音樂創作證明自己的硬底子饒舌歌手。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。