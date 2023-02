不只是海中的太空人，爆紅饒舌歌手Masked Wolf

他的音樂之路最大的轉捩點,來自2019年發行的個人單曲〈Astronaut in the Ocean〉。當時甚至沒有經費拍攝MV,僅止數位上架於各大串流平台,這也包含了TikTok。在2020年〈Astronaut in the Ocean〉一曲因吸引人的強勁前奏,被廣泛運用在許多的短影片之上。瞬間在TikTok上成為了所謂的「抖音神曲」,正如同年獲得大量關注Doja Cat的〈Say So〉一般。