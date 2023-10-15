雪地電動越野摩托車是我們一直在等待的跨界車

在某些地方，一般人連夢想都不敢騎的兩輪車。 但 Mat Rebeaud 與其他人不同。 這位瑞士自由式越野摩托車專家始終在尋找新的挑戰。 請在上方的剪輯中觀看他的最新冒險行動。

這次 Rebeaud 騎著他的 e-FMX 摩托車前往萊克斯( Laax)傳奇的滑雪場。 「我喜歡在最不可能的地方騎行，」 Rebeaud說。 「當我還是個小男孩的時候，我就看到了雪地裡的大跳躍，覺得騎摩托車應該會很酷。但我一直認為我永遠不會得到許可。”

Mat Rebeaud makes the most of Laax Snowpark © Dean Treml/Red Bull Content Pool

SnoMX 計畫，多年來一直在他的腦海中發酵。 在滑雪天堂這個獨特項目的準備工作花了幾個月的時間。 他必須騎一輛不發出噪音、不污染雪地的電動摩托車，這是不可或缺的要求。

Rebeaud還必須能夠保證在場所有人的安全：“我們明確界定了公園內的區域，”Rebeaud說。“我獨自一人在山上，真的令人難以置信。”

後勤和技術的傑作

為了將他的計劃付諸實踐，Rebeaud和他的團隊在 12 月進行了一次探索之旅。 首先，他必須熟悉一個他沒有經驗的地形。 “我從未在雪上訓練過。所以我不知道我的摩托車會有怎樣的反應。”

天氣和雪況是成功的兩個關鍵因素：「如果雪是冰冷的，配備鑲釘輪胎的摩托車就很棒。但如果冰下的雪很鬆軟，摩托車就會翻倒，我也會跟著摔傷。”

最佳時間窗口很快就確定了：清晨或日落之前，此時氣溫最低，積雪盡可能緻密。 「另一個問題是，電池在攝氏-15 度下放電速度更快。因此我們很快就明白，摩托車必須盡可能長時間地保持在高溫下，這意味著我們的拍攝時間不到一小時。 ” 經過最初的幾次測試後，Mat Rebeaud並不真正相信自己能夠應對這項挑戰。 “一個又一個的問題不斷出現。”

Laax has already seen a few tricks – but not like this © Dean Treml/Red Bull Content Pool Upside down © Dean Treml/Red Bull Contentpool Shall we have a picnic? © Dean Treml/Red Bull Content Pool Does anyone need a lift? © Dean Treml/Red Bull Content Pool Laps in the snow © Dean Treml/Red Bull Content Pool Taken a wrong turn? © Dean Treml/Red Bull Content Pool Going off the rails © Dean Treml/Red Bull Content Pool Mastering a totally new terrain © Dean Treml/Red Bull Contentpool Mat Rebeaud keeps his eye on the prize © Dean Treml/Red Bull Content Pool A satisfying day of riding © Dean Treml/Red Bull Content Pool

在天空和雪地之間迷失方向

Rebeaud 和他的團隊迎接每一個挑戰。 初步測試結束後，大家於二月在萊克斯重新聚集拍攝。 但沒有什麼是容易的：拍攝第一天，雪地上的後空翻嚇壞了Mat Rebeaud。 「天空陰沉沉的，我已經不知道什麼是上下了。一切都是白色的，你完全失去了方向。你可以區分地面上的顏色。但在空中，一切都必須計算。我屏住呼吸，不過，好在最終一切都很順利。”