Mattias Ekstrom實現北極光下的越野馳騁

Mattias Ekström 和攝影師Jaanus Ree將目光轉向了北極光。這是一篇如何捕捉這些令人驚嘆影像的故事。

2021年對Mattias Ekström來說，是一個快節奏的開始，這一年的開端始於他在達卡拉力賽首次亮相。這位前DTM和WRX冠軍車手，在他將Yamaha YXZ1000R SxS駛向沙烏地阿拉伯吉達的終點線之前，已經親眼見識到這地表上最艱難拉力賽事所有高低起伏的地型與情緒。

當1月轉換至2月時，隨著Ekström參與芬蘭北極拉力賽，賽事場景由沙漠變成了積雪。畢竟，瑞典人從未害怕將事情混在一起。 繼離開WRC 15年後，在羅瓦涅米（Rovaniemi）舉行的世界拉力錦標賽終場拿下第5名，這應是大多數人到北極旅行的重頭戲，但對Ekström而言卻不然。

那是因為參加北極拉力賽僅是冰冷賽道旅行的一站，Ekström還經過了他的家鄉斯堪地納維亞半島。一趟公路旅行還拜訪了雪地摩托車車手 Daniel Bodin 迴旋賽冠軍Frida Hansdotter，MMA格鬥手Madeleine Vall Beijner和7座瑞典拉力賽冠軍Stig Blomqvist。 甚至還有一些哈士奇和馴鹿也來一起湊熱鬧！

Ekström透露：一切皆始於我決定要進行一次北極探險開始。我花了一些時間計劃我真正想做的事情。我很幸運能夠拜訪這麼多優秀的人物，並做一些我小時候夢寐以求的事情。

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到目前為止，Ekström的願望清單上，最雄心勃勃的項目是在北極光下駕駛他的奧迪S1世界拉力賽車-並拍下整個過程。這個想法做得到嗎？

Ekström承認：在整個旅途中，夢想是看到北極光，但天氣似乎從未站在我們這一邊。我們幾乎放棄了這個念頭。

在北極圈，事情是如此的難以預測。 Jaanus Ree – 運動攝影師

為了實現這個想法，Ekström撥了一通最重要的電話，他致電給著名的體育攝影師Jaanus Ree。 這位愛沙尼亞籍的攝影師不僅擁有捕捉賽車的專業眼光，而且對北極圈也有豐富的經驗。

Ree解釋道：你需要掌握兩件事。第一件事是晴朗的天空，其次是北極光出現的位置。在北極圈，事情是如此地難以預測，你必須要確認的是，肯定知道某一天可能會發生。

由Ekström和Ree決定的地點選在芬蘭北部的Muonio鎮，這裡是夏季午夜太陽的故鄉。在晚餐的一個晚上，Ekström接到一通來自Ree興奮不已的電話。

Ekström回憶道：今天晚上，我想我們有機會在晚上8點至晚上10點之間看到北極光，但是當晚7點才接到Jaanus的電話。他告訴我放下所有的事情，儘快開車去我們那天早些時候尋找到的冰凍湖面。”

"Things are so unpredictable up in the Arctic Circle" © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Ekström lived out a childhood fantasy in Finland © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool "We were so lucky to get that one night of clear sky" © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool The lack of visibility was a concern for both driver and photographer © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Extreme E is the next stop for Ekström © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool The magic happened on a frozen lake © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

一切都準備就緒了。 Ekström和他的Audi S1也就定位了，Ree的相機已經準備好拍攝，並且北極光就照在它們上面。但有個問題沒解決。 Ekström的拉力越野賽車沒有燈！他要如何看到想要行駛的路線？

Ekström回憶說：我的上方有光，還有來自Jaanus相機的閃光燈，但是在我開車的大部分時間裡，到處都是黑丫丫的。

我們很幸運那一晚有個晴朗的天空。 Mattias Ekström

不僅車手擔心缺乏能見度，攝影師更是感到忐忑不安。

我在冰凍的湖面中間放置了一個遙控攝影機，希望Mattias能儘量避免撞到它。跑了兩圈後，我就會更換新的記憶卡，以確保我們照的影像保存下來，以防下次運作時相機被撞毀。Mattias有幾次都與相機很近，但幸運的是從未撞上相機。

Ekström和Ree很幸運持續了兩個多小時，在此期間，他們合力拍攝了一些令人讚嘆的影像，這是越野拉力賽車從未見到的景像。

在決定完工之前，我們在冰凍的湖面上呆了大約三個小時。在同一時刻，北極光也消失了。 第二天的傍晚，天空又變回了灰色。我們很幸運能在前一晚有個晴朗的天空。

之前，Ree曾在北極從事風帆衝浪和高爾夫運動，因此他非常清楚地知道，需要哪些工具來完成這項工作。

Ree說：我使用連拍來產生兩次曝光。在設備方面，我使用的是Nikon D850，在拍攝過程中我經常更換鏡頭。我還使用了兩個攜帶式電池組，皆為Elinchrom ELB1200。

隨著他兒時在北極光下賽車的夢想實現，Ekström現在將注意力轉向他最新的全新專案。這位瑞典籍車手對冒險充滿了興趣，並參加了首屆Extreme E極限電動越野賽。

Ekström透露 ：目前計劃專注在Extreme E極限電動越野賽，這是我今年的首要任務。就目前而言，贏得Extreme E第一個賽季的勝利是我2021年的主要目標。