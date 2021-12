非一般的龐克之聲：Double Dagger 樂團的十年一刻專訪【上篇】

今年七月時,Instagram 出現了一個「doubledagger.forever」的帳號,首篇發文則是

搭配 Double Dagger 的歌曲〈Surrealist Composition with Your Face〉。是的,那正是他們的官方社群媒體帳號,當時便讓許多樂迷以為他們即將復出。八月底左右,樂團解散正好十年的 Double Dagger 祭出他們十月中只在巴爾的摩舉辦的連續兩日「十年一刻」表演消息,沒過多久,他們也公佈了新專輯《Sophisticated Urban Living》(精緻的現代生活)會在十月初發行的資訊。他們在十年一刻雙日秀其 Current Space 的演出裡,Double Dagger 於尾聲表演了經典重錄版本〈Luxury Condos for the Poor〉讓人更明確地意會其新專輯的概念。隨著 Nolen所唱的那句:「鮮亮的新油漆掩蓋不了那曾存在的污漬」,他們在舞台上展現的便是最真實的龐克精神;毫不矯情地針對 2008 年房市泡沫化前的炒房現象表達反仕紳化與反階級的義憤填膺,更適時地呼應美國在現今疫情之下,許多人失業付不出房租或房貸,但房市依舊有升無減的現況而表述的一種反譏和批判。