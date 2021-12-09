非一般的龐克之聲：Double Dagger 樂團的十年一刻專訪【上篇】

Double Dagger, (Left) Denny Bowen, Bruce Willen, and Nolen Strals (Right) © Josh Sisk

不尋常的樂團演出暖身秀：一個渾身結實肌肉的男子漢走上舞台，帶動全場來一段模擬健身房氛圍的團體暖身操，使我對於他們這場於 Current Space 本該是熱血衝撞的龐克演出想像整個白熱化，畫面頓時白熾又閃閃發光地，歡樂無比且充滿活力的正面能量。這是由主唱 Nolen Strals、貝斯手 Bruce Willen 及鼓手 Denny Bowen 所組的東岸傳奇前衛龐克樂團 Double Dagger 在解散十年後的開場橋段，展示了健身作為一種純粹享樂的休閒活動，畢竟資本主義化的全球健身文化早已將鍛鍊身體合理地化為一種自我實現和象徵社會地位的標籤，或是塑造精瘦身材為健康典範的形象符號；Double Dagger 卻能幽默地反轉與晚期資本主義和新自由主義並行的健身文化形式，藉由表演暖身秀來體現單純健身的樂趣。

今年七月時，Instagram 出現了一個「doubledagger.forever」的帳號，首篇發文則是 肌肉佔滿畫面的健身影片 搭配 Double Dagger 的歌曲〈Surrealist Composition with Your Face〉。是的，那正是他們的官方社群媒體帳號，當時便讓許多樂迷以為他們即將復出。八月底左右，樂團解散正好十年的 Double Dagger 祭出他們十月中只在巴爾的摩舉辦的連續兩日「十年一刻」表演消息，沒過多久，他們也公佈了新專輯《Sophisticated Urban Living》（精緻的現代生活）會在十月初發行的資訊。他們在十年一刻雙日秀其 Current Space 的演出裡，Double Dagger 於尾聲表演了經典重錄版本〈Luxury Condos for the Poor〉讓人更明確地意會其新專輯的概念。隨著 Nolen所唱的那句：「鮮亮的新油漆掩蓋不了那曾存在的污漬」，他們在舞台上展現的便是最真實的龐克精神；毫不矯情地針對 2008 年房市泡沫化前的炒房現象表達反仕紳化與反階級的義憤填膺，更適時地呼應美國在現今疫情之下，許多人失業付不出房租或房貸，但房市依舊有升無減的現況而表述的一種反譏和批判。

Double Dagger 擷選新舊歌曲並收錄於最新專輯的名稱「精緻的現代生活」，象徵著現今一切被平面化、盡是符號與記號的自我消費世界——人們追求更舒適的生活空間、空間填滿欠缺臨在感與歷史留痕的物品、物品成為人與人之間關係的必要中介者，這些中介物質不斷地被廣告賦予意義，讓它們變得看似抽象且具多重性，使得人們降服在資本式生產的社會體制之下，永無止境地消費並追求「新的、更好的、更療癒心靈的」物質環境。一如法國後現代主義哲學家布希亞（Jean Baudrillard）於他著作《物體系》結語所寫道：「 系統性和無止境的消費過程，其根柢是自於構成生活計畫的整體需求。在各物皆相等同的唯心狀態之下，便能夠無限地增殖；事實上，它們也必須如此，為的是填滿一個不存在的現實。消費之所以無法克制，其最終原因，在於消費是建立於欠缺（manque）之上。 」

藉由與 Double Dagger 三位成員的對談專訪，我得以進一步地理解他們創作之中的各種指涉與覺知。音樂上，Double Dagger 以貝斯作為器樂的主旋律聲線，大聲程度毫不亞於吉他的力道，肺腑與共地和鼓奏並進，加上主唱Nolen在現場演出每每出乎意料之外的表演行為、幽默之中滿是真實情緒和誠摯的話語，或是躍下舞台走入觀眾群的互動，都能感受到他們對世界的一切表現出「不照單全收」、不被同質化的反動與充滿良善的批判。我相信當天參與這十年一刻演出任一場的觀眾，或多或少地，我們在那當下共同以全體參與的方式，領會著音樂藝術作為一種批判的干預實踐。

Double Dagger © Josh Sisk

一個解散又重新復出的樂團，通常被問的第一個問題會是：你們為什麼復出？是什麼原因讓你們有這一致的想法？

Bruce：距離我們上次演出過了將近十年的時間，就我個人而言，樂隊解散後也讓我對搖滾樂失去熱情；不想聽搖滾樂，也不想看表演，更不想玩搖滾樂團。這也可能是我開始和 William 一起玩 Peals 樂團的原因之一。四、五年前，我又開始聽搖滾樂，而且對此感到興致勃勃，特別是看到像 Mdou Moctar 這樣的新樂團，還有像是 Wume、Horse Lords 這樣的巴爾的摩樂團。他們玩的是搖滾樂，卻玩出一種新鮮和令人興奮的音樂，讓我想起自己二十歲出頭的時候去看龐克或搖滾表演，對音樂充滿亢奮感。現在我又開始有這種感覺了。

你是否覺得搖滾音樂變得更加多樣化，因此讓你覺得它更有趣？

Bruce：我想那樣說是蠻貼切的。我們都有點年紀了，我自己的音樂品味肯定一直以來都很廣泛，但這十年來也變得更多樣化。我依然很喜歡聽龐克、金屬或其他類型的音樂，但當有一個樂團的音樂足以影響到任何流派時，無論是龐克、搖滾、當代古典或其他類型，對我來說總是令人興奮的一件事。.

Denny：我大致上贊同 Bruce 的觀點。以前我在 Roomrunner 樂團當吉他手兼主唱，起初也只是一個好玩的音樂計畫，後來大家對玩團的想法整個認真起來，我覺得自己的能量很快就被消耗怠盡，而樂團在實際經營上也維持得不久。此外，我隨著 Future Islands 和 Dan Deacon 到處巡演，所以我還是有在打鼓。大概六年前搬到亞特蘭大後，我開始全職做舞台聲響的工作，因此有機會在展演場館做舞台音控相關的事，不過我也得一直受吉他聲音的轟炸，也真的會讓人不太喜歡吉他。長久以來，因為巡演關係在這裡認識了很多人，他們各有不同的音樂品味和不同類型的音樂創作，所以我也很高興終於能擺脫自己長期抱持的這種習慣浸濡於噪聲的心態。我喜歡不同的事物，但也絕對有一套自己固有的做事方式。回頭重溫某些音樂並以一種自己現在能欣賞的方式感覺很好，相對於演奏，了解以前忽略的某些我無法理解的層面。 當然我們是一起練團、寫歌，效果也很好，只是可能當時我無法喜歡當中一些細微的差異，而現在我的懂得欣賞了。我很喜歡我們創作搖滾樂的方式，或是你想怎麼稱我們音樂的次類型都好，但我真的對於過去我們創作音樂的方式感到心滿意足。

Bruce：重溫我們十年、十五年前寫的歌曲很有趣。當時肯定有一些自己非常喜歡演奏的歌曲，然後現在我會想，那其實沒有我想像中的那麼好。但是也有其他歌曲會讓我覺得「這歌也太酷了！」我想那也是一種有趣的觀點，而復出表演其中令人興奮一點就是重新探索自己創作的音樂。

Double Dagger, Bruce Willen © Josh Sisk

關於重新探索你們的舊歌這件事，你們在十年一刻的演出裡表演舊歌的話會作任何改編嗎？

Bruce：我們有做一些也許稍微有點不同的改變，但大部分的練團的時間都在努力記譜和重新把貝斯技巧練熟，我覺得那才是最重要的部分，因為我已經好幾年沒彈貝斯了。而且我也十年彈演這些舊歌裡的的任何一首，大多都只是在琢磨「我當初是怎麼彈這段落？」或是「為什麼我會寫一首這樣的歌啊？」

Denny：那麼久沒彈這些歌自然會有一些差異，想著如何有效率地練團來對應我們當前的身體狀態——我們這正在老化的肉體。我也有大概四年的時間沒玩團打鼓，除了臨時接下的表演，像是和蒙特羅的 No Joy 樂團作十天的歐洲巡演。在那之前，我剛搬來亞特蘭大時也只是和當地的幾個朋友一起玩音樂。所以這次演出不僅僅是重拾鼓手狀態，而且還要重拾十年前打鼓的方式。

Double Dagger, Denny Bowen © Josh Sisk

關於收錄新舊歌曲的最新專輯名稱「Sophisticated Urban Living」（精緻的現代生活），其名稱的概念讓人想起馬斯洛的需求層次和消費主義。你們認為這樣的「精緻現代生活」是人們進入人生某個階段的必然進程，或是出於本質上的欲望？你們認為這是不可避免的嗎？

Bruce：當你年紀漸長，無可避免的是你不會想過著睡在鋪著只有床墊的骯髒倉庫地板，我想對於不舒適、骯髒、糟糕室友及所有這些事物的容忍度一定會變低。正如 Denny 所說，我們年紀大了，而且練完團還要吃止痛藥。我想大家都曉自己身體的成長和變化，當我們七十歲的時候，可能會想生活在不同的環境。所以就這一點來說，人的需求和欲望當然會有所變化。回到專輯名稱，從另一個面向來看的話，我們的社會確實販賣這種便利或奢侈品的想法作為需求或一種舒適給我們，而我們通常也很少去質疑。要麼沒有時間去思考，要麼我們只是不去細想「哦，我們需要這東西嗎？」我們被推銷的有無論是豪華的轎車，或是寬敞的房屋，或是特定類型的家具，甚至是很明顯是了無趣味的奢侈品。人生道路上總有這種期望：需要獲得某些類型的東西並獲得某種社會地位。不去質疑這種期望是理所當然的，因此思考馬斯洛的需求層次結構真的很有趣；這種家的庇護所其非常基本的需求，如何在我們的社會裡成為一種商品，成為一種你所投資的東西。

Denny：相反的情況在某些方面來說反而是更為適切。若你想生活在城市裡，那些應該是必要的東西，例如公共交通，反倒被視為一種奢侈品，甚至一般人都負擔不起。一些應該是必要的消費卻被視為無聊且沒有必要。（美國城市）一切仍以汽車為中心。我覺得在房市泡沫化或陷入危機、我們的工作及此時一切的不穩定當下去重溫這些歌曲再適合不過了，但你仍想著要怎麼定義這瘋狂的狀態。有趣的是回顧 2008 年，也是同樣的景象，只是現在情況似乎更加惡化。對於盈利性的住房投資現象，在亞特蘭大和巴爾的摩已經是慘不忍睹，而且發生的速度快得令人措手不及。

Nolen：我們試圖以專輯名稱作為對房地產開發商用來當行銷語言冷嘲熱諷的意義重塑。我們剛組團時，我住在 Copycat 大樓，有七個室友，沒有暖氣和空調。但那時都還年輕，而你年輕的時候不在乎這些生活的東西。如今樂團解散了十年，從組團算起到現在有十九年之久，我很高興自己現在擁有一個小空間，只有我、女朋友和我的貓一起生活，也很滿意我們的住處有中央空調。隨著自己年齡的增長，隨著我自己的事業日漸穩定，隨著擁有不錯的經濟能力，我依然抱持著許多自己二十和三十來歲時的相同價值觀，只是也許不再那麼強硬罷了。因為無論好壞，隨著年齡的增長，我們之中的大多數人不再像以前那麼強硬，會有更多的妥協。我想這是一種迂迴的說法，人們確實希望隨著年齡的增長讓自己生活得更舒適。我們這些曾在自己年輕、對抗力更強的時期，至今仍保有這些價值觀的人，有其責任確保努力自己改善生活的同時，也要確保自己不會對既有的社會問題添加更多負擔。 一直有問題。 作為一個有良知的人，我們仍有責任不購買實際上會損害整體市場的新型開發地產。前幾年想起了〈Luxury Condos for the Poor〉這首歌時，我想如果是在今日寫出這首歌，歌詞裡一定會有一句是講房價的詞；因為這術語是多麼令人感到憤怒啊，我可以再講這個半個小時都沒問題。

2005年至2010年是文字與圖像數位化的百花齊放時代，也正是 Double Dagger 樂團在巴爾的摩乃至整個東岸掀起浪潮的時期，其樂團首張同名專輯裡多首歌曲像是〈CMYK〉、〈Command+X Command+V〉等彷彿是對於數位化結果的反思。當時對你們而言，一切趨向數位化發展的結果是一種衝擊或樂見其成？或是你們曾試圖透過創作去作出一種對社會數位化的反抗？

Bruce：也許兩者都有。有趣的是千禧年時代竟發生如此多的變化，網路世界仍不斷地成長進化。我現在覺得，過去十年或十二年來，數位世界已變得相當法典化，尤其是社群媒體，變得非常企業化。顯然這世界還有人在研發許多實驗社群，但現在人人都使用這些大型社群平台。一開始感覺真的有點刺激，現在反而覺得網路讓人有點壓抑。尤其是社群媒體，我覺得那真的是社會所產生的最糟事物之一。一切未有定論，但看起來似乎是這樣。

Denny：用一句陳腔濫調來說，如今的現實世界充斥著數位化科技。所有東西從裡到外都被數位化。以前我們只當作一個不同層面的部分來使用，視作一種簡單的網路工具來共享音樂並且與人取得連結；然後再運用於其他地方作為演出的輔助工具，進而結識其他相同頻率的人。現在看來其最終目的並非做那些的真正動機了。我們不知道年輕人是如何以一種對他們有意義的方式使用社群媒體，我相信有些人是這麼做的。但數位化已經滲透到日常生活的各處角落，現在甚至更難以了解要如何反抗這些數位化事物了。

Double Dagger, Nolen Strals © Josh Sisk

你們會覺得為 Double Dagger 開一個 Instagram 帳號很怪嗎？

Bruce：我記得 MySpace 大概在 2006 年左右時很夯，那時所有樂團和所有人都用 MySpace。我們一開始都在 MySpace 上惡搞，然後這平台開始變成我們認識的每個人、一起玩音樂的其他樂團都活躍於 MySpace，人們也用這平台找樂團的表演。那時感覺網路社群有趣多了，像是可以任由你亂搞。我記得我們把個人檔案圖片的高度設為一千像素，弄得整個頁面的圖鈕都被往下拉。現在的社群媒體不能搞這些東西，實際上我們在 Instagram 上沒有任何控制權，然後還有演算法會決定誰能看到你發佈的內容，所以關注 Double Dagger 的人不見得都看得到我們的發文。我們對此無能為力，就像一種黑盒子，而這就是我們現在所處的世界。

Denny：用這麼鍾愛 MySpace 的角度來回顧這社群平台很有趣。我忘記是 Pitchfork 或 Rolling Stone，雖然沒機會細讀那篇文章，但我確實記得那文章寫說 MySpace 對樂團來說可能是最好的使用平台。因為你有一個那樣自由的平台可以表現自己。Bandcamp 確實也以這種方式存在，但它也和其他所有平台一樣沒入聲音的洪流之中。使用 MySpace 必須有目的地導向到某人的頁面， Instagram 則與許多其他平台一樣，鼓勵使用者參與、評論和互動而有時會導致發生負面的影響，這則取決於你的意圖為何。

Double Dagger © Josh Sinn

我個人覺得社群媒體因演算法的關係，其結構得以用資本主義模型發展，你們有這樣的想法嗎？

Bruce：一切都是為了賣賣賣。像是如果你想讓更多人看到這篇文章，請購買廣告。我不該說這是一個虛假的社群，因為一定也有人在那些平台之中找到真正的社群、建立真正的社群，但同時這些平台背後也受到大公司的嚴格控制和監管。

法國哲學家洪席耶 (Jacques Rancière) 在他的《異識：論政治與美學》（Dissensus: On Politics and Aesthetics）一書中，他寫道：「批判藝術是一種旨在產生對世界新感知的藝術，因此對其轉化創造出承義。這一看似簡單的概要，實際上是三個過程的結合：第一，『陌生』感官形式的產生；第二，發展對這陌生感官起因的認知，第三，個人由於這認知起而實踐。」我一直認為 Double Dagger 的音樂是一種批判藝術。你們會認為自己的音樂和藝術作品在某種程度上具有批判性嗎？你們是否希望透過音樂來挑動他人的意識或使人起而行動？

Bruce：我會說我們一直非常了解自己創作音樂、寫歌及表演的方式，而你不會靠著寫了一首龐克歌曲就能改變世界。也許在七零年代或八零年代，這種感覺會較為強烈。但我們也明白自己能擁有的影響力非常有限，但與此同時，藉由 Nolen 的歌詞和表演方式，我們也試圖讓人們參與到社會與政治事物之中——那些正在發生在我們身邊的文化二三事。

Denny：特別是表演方面，Nolen 絕對是演出的關鍵部分；非常直拳式地面對觀眾，將自己置身於群眾之中或近距離與他們面對面互動。尤其是在我剛加入樂團的時期，這樣將自己扔進群眾裡的演出行為、或是做一些直接對抗式的互動似乎很不受歡迎。我比 Bruce 和 Nolen 稍微年輕一點，感覺加入這樂團不僅僅只是寫寫很酷的歌曲，我覺得這樣很讚。我確實覺得我們寫的每首歌都其來有自，很多以平面設計為元素的早期歌曲雖然並非我的領域，但我明白這些設計創作所影響的不僅僅是平面設計和藝術，它們無所不在地影響著每個人的生活。能夠了解我們至少以某種聲音的對比姿態存在，這一點令我感到振奮。

Nolen：我認為我永遠不會寫一些想著「這歌是要給他當頭棒喝刺激人們行動」，而是這些歌出自於我的感受和自己所關心的事物，同時也是我身邊的人所關心的事，這才是我想要強調的。如果這些歌曲確實激發人們有所作為，那也很棒。但我也只希望它們能幫助聆聽者感受到他們不是唯一有那些想法的人。如果我寫的東西能激勵人採取行動，那很棒呀，但我不會自欺欺人地認為這一定會發生。玩樂團的那些年，一些對我來說最有意義的時刻是來自其他城市甚至在地的陌生人會來對我表達感謝我所寫的歌曲，因為那些歌幫助他們釐清人生的某些事情或弄清楚如何表達他們的感受，無論那些想法是政治性或個人的感觸。

請繼續閱讀 - 非一般的龐克之聲：Double Dagger 樂團的十年一刻專訪【下篇】