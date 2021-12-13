非一般的龐克之聲：Double Dagger 樂團的十年一刻專訪【下篇】

Double Dagger, Nolen Strals @ Ottobar © Josh Sisk

平面設計在現今數位時代扮演重要的色角及影響廣闊，在艾茵蘭德（Ayn Rand）的《艾茵蘭德的客觀主義詞典》裡，她闡述：「資本主義無法在以神秘主義、利他主義、身心問題及以部落作提論為主的文化中生存。」也就是說，資本主義鼓勵生產和盈利，步向繁榮、獨立、自信和積極主動，也以社會性、經濟、政治正義為導性，但不允許任何人要求擁有任何本來就不是公平賺來的東西。依此理論，若要求生產者深思其商品對社會或環境的影響似乎極其困難，這也迫使平面設計師在道德上面臨難以偏離的抉擇。身處在平面設計領域裡，你們認為有辦法擺脫資本主義嗎？

Bruce：我想無論大家是否有意識到這一點，很多藝術創作確實會處在頗具道德的灰色地帶。基於這一特定因素，我確實也會對平面設計感到有些精疲力竭。平面設計絕大部分用來作為一種銷售工具，但對我來說，它本質上也是一種交流的工具。而平面設計主要都用來在社會裡推廣、行銷和販售沒有必要、最糟的是有害的東西。對此，我稍微作了一些深入研究，而行為科學真正融入了設計和行銷，其動機是試圖通過設計和藝術影響人們；嘗試使用無論音樂或設計之類的視覺效果，藉以貼合人們的身分認同，讓人覺得我需要做這件事，或者買這東西是為了自我實現。我們在做這件事的時候顯然不會這麼想，但因為得到一些小小的回報便很難打破這種循環。我想重點應該是，如果你是設計師或媒體傳播，善用你的技能建立社群或做一些不單單只是專注於銷售的事物。

Denny：回到社群媒體或科技的話題，我注意到很多設計層面現在已經概括成布魯斯提到的，要讓人們更容易去點擊訂閱，以獲得最快的實際回應，甚至滲透到設計 YouTube 縮圖之類的細節。這樣的服務非常奇怪，因為它以一種特定的方式注入一切事物。我一直認為事物都存在固有的缺陷，因此不應該認為利他主義是有益一切的人性，但你可以基於個人主義或自我決定的概念來實踐；倘若你決定行以利他主義，那其實也不合理。無論存在什麼缺陷，我們基本上已經實踐了好幾十年。我無法為在設計領域工作的人代言，但當你觀察事物時，會意識到其構建方式只是為了刺激消費主義，是唯一的最終結果。除了互動或購買產品的交易過程之外，當中毫無實質上的交流——也就是一種獲取利益的手段。

Denny：我認為有所助益的是大家現在變得更加精通設計，但另一方面也以非常陰險的方式利用設計來剝削大眾，讓人們購買自己不需要的東西。不過，大家也更加了解自己何時被操縱，希望當大眾對廣告、媒體傳播和設計行銷變得更加敏感時，也會形生抵制的反動力。

Double Dagger, (left) Bruce Willen and Denny Bowen © Josh Sisk

Nolen 與 Bruce 共創的Post Typography 設計成立於 2007 年，在網站裡的「關於我們」頁面裡，有一部分介紹寫著：「我們透過廣泛的服務來支持客戶的計畫使命，包括品牌、商標設計⋯⋯」。這段文字讓我想到 Double Dagger 的一首歌曲〈Corporate Logo Preservation Society〉（企業商標保護協會）。你們對於品牌和商標及其背後的含義有何想法？

Nolen：多年來，我對這想法的感受產生不小的變化，老實說這變化仍在持續轉變。我們寫那首歌時，大概是我二十、二十五歲的時候，當時對 UPS 快遞和其他公司用那些看起來廉價趕潮流的商標，換掉了原本這些又美又經典不滅的圖樣感到憤慨。就我個人而言，我一直會去思考平面設計師工作的一個面向，就是設計與資本及權力的關係，便是以金錢為基礎。大多數的情況，我抱持著與 Bruce 共營的 Post Typography 案子同時持續進行自己的個人創作來達到一種平衡。我們一直以來都慎選合作對象，透過品牌和設計提供客戶所需。我能肯定自己二十幾歲時會為我永遠不想接他們案子的客戶工作，因為那時自己有一些現在不再抱持的既定觀點。但當你是一個真正在 DIY 龐克搖滾場景打滾過的人，然後又是一個設計師時，心底總會有一些道德或倫理上的拉扯。這是因為你多年來一直沉浸在那種零預算的弱勢文化之中。你為反抗那些有預算的人進行創作。而隨著年齡的增長，有了一份正常工作，成為了那些有預算份子世界的一部分。那麼一定可以找到一種平衡點，好讓自己仍然可以與信任的人一起工作，那些你認為他們在改善世界的人。但同時，也得確保自己仍能賺到足夠的錢，快樂生活、健康、有安全感，這樣才能有效益地為他人創造事物。我只試圖和我認為會讓事情變更好的人一起工作，而這不一定是以利他主義為出發點。

Denny：如果要連結到音樂的部分，我喜歡樂團利用偽企業公司的概念。我很愛以 Devo 為例子，還有 The Tubes 八零年代初發行的一張企業風格的培訓錄影帶專輯。我一直覺得這些東西很有趣，因為他們意識到音樂是一種產品，他們刻意地過度行銷手法，這樣也許會讓某些人感到惱火，但我個人覺得很讚。

Double Dagger feat. Samuel Herring from Future Islands © Josh Sisk

藝術和平面設計的色彩可以說是創作最關鍵的因素，色彩也可以歸納為一種簡化的心理學；例如賦予物體或房屋某種氛圍或特質，讓有權力決定顏色的人擁有某種影響接收者感覺和感知的能力。你們通常如何構想自己藝術作品的色彩？

Nolen：某次我們意識到彼此都有很多橘色衣服，Bruce 也都用亮橘色的膠帶來修補東西，我想 Denny 也是。由於我們有很多與巴爾的摩直接相關或受到我們在這裡生活經歷所影響的歌曲，因此多年來我們心照不宣地採用橘色作為樂團的主色。當然這也與巴爾的摩有密切的關，也就是金鶯棒球隊，以及一些在六零、七零年代重新建造的紀念性標的物。採用亮橘色作為打造樂團印記的這種方式，同時也將我們與巴爾的摩這城市作出連結性，並藉由顏色來強化巴爾的摩的驕傲或精神。

早期 Double Dagger 有一首歌叫〈Form and Function〉，歌裡寫有一種叫作脈絡的東西，缺少脈絡就只會把一切搞砸。因此我們在為客戶挑選顏色時，顏色的決策是直接受到其計畫脈絡的影響。今年年末，我協助設計一個品牌的精釀啤酒將問世。釀酒商專門嘗試製造四零、五零和六零年代在美國各地生產的廉價啤酒的包裝設計風格。所以我們試了那種類型啤酒的各種色調，像是一個帶有紅色商標的白色啤酒罐，有一些近黃色炫麗點飾，目的性顯著地對消費者宣示這個啤酒的風格，也就是你爺爺喝過的那種。至於其他客戶，例如 Thread Coffee，我們特地選了粉紅色作為包裝設計主色。相較於其他罐裝咖啡產品，它們通常都用白色或棕色瓶罐，看起來都一樣。當我們建議用粉紅色好讓產品能突顯而出時，客戶覺得很滿意。有時你想選擇顏色以符合某些期望，但有時選擇可以彰顯脫穎而出特質的顏色反而更有幫助。這一切都要回到脈絡上，誰是你的客戶，他們的目標及其個性為何才是要點。

Bruce：顏色絕對是人會對其產生相當情緒反應的因子。十五、二十年前，我覺得大眾對色彩的冒險性並不高，那時我們想說如果嘗試這種瘋狂的色彩組合或用非常廣域的色彩，像是彩虹調色板。我覺得現在大家都做很瘋狂的顏色和東西，但感覺在十五年前做時更具冒險性和實驗性。我覺得這也反映了我們的一些喜好，比如六零、七零年代時下流行和迷幻風格的藝術漫畫，那時的作品用很多更誇張和強烈的色彩。我們只是試圖捕捉那種發自內心的反應來貼近樂團的音樂，做出把音量開得很大、從安靜到大聲的強烈轉變。我覺得以那種強烈色彩的表現和音樂聲音的呈現是相近的。

Denny：這點類似 Nolen 在表演時做的事，當時有點不受歡迎。他那時看到很多東西都是色調偏暗；藍色會變非常深的藍，黃色會變非常深的金色。你會看到很多這樣的色調，無論是時尚還是公司的商標之類的，當時似乎很受歡迎。所以我一直覺得樂團的亮橘色真的很酷，因為它傳達了這種冒險感。差不多在那時期，巴爾的摩市長 Sheila Dixon 開展了 Project Orange Cone。同一時間，我住在 Copycat 大廈，因為室友有時會抱怨練團聲音太吵，我試著當考慮周到的人，開始找一些材料自己作隔音牆。我記得有一次在 Mount Vernon 那一帶閒晃時，看到有些人正在清理一個辦公空間，並搬出一堆亮橘色的超大隔板，我問他們「可不可以給我？」他們很乾脆地說「沒問題，如果你現在就能帶走的話最好。」我打電話給有小貨卡的室友，順手把那些隔板載回家。那些隔板也就是我們後來練團室的橘色背景，玩這樣的顏色佈景很酷，我們也都很愛用保護色的概念作視覺，而橘色真的超搭。

Double Dagger, Bruce Willen and Denny Bowen @ Ottobar © Josh Sisk

這剛好讓我想到一個與顏色有關的問題。最近幾年，我注意到巴爾的摩的許多房屋都塗成灰色或黑色。你們對此有何看法？

Denny：用那樣的顏色使其有中立性，變得容易行銷。我想家園頻道（ HGTV）的那些房子大改造節目也激勵了這個手法。即使在郊區和白人外流（White Flight）的八零、九零年代也能看到比灰色或黑色更多的房屋色彩。塗成灰或黑色絕對是較方便的選擇，某種程度上也或許是一種標準化。

Bruce：我覺得這個住房色彩趨勢至少發生十年左右了，但有點已經進入主流，所以現在就像一個信號和標準設計，我聽說有人把這描述成「仕紳化之灰」。當你看到自家附近的所有房子都開始變成帶有黑色裝飾的深灰色或中灰色時，就會有種「靠，我買不起這些房子了」的感覺。

Double Dagger © Josh Sisk

在 Double Dagger 的紀錄片《If We Shout Loud Enough》裡，我記得Nolen 說：「巴爾的摩這些 DIY 空間讓樂團有機會作爛表演、有機會成長、開始做很棒的演出。」這十年來，許多 DIY 空間都相繼歇業，加上空間租金不斷上漲，你們認為巴爾的摩或亞特蘭大的音樂圈在某種程度上是否被擠壓而消失，或是轉向不同的平台發展？

Denny：我不住在巴爾的摩很久了，但亞特蘭大也有一些很棒的樂團。因為多年來自己做的是全職聲控相關的工作，必定會看到音樂場景的自然成長，所以我仍覺得獨立音樂場景有發展可能性。從地理位置上來說，許多樂團很難在可以吸引更廣泛觀眾或獲得更多認可的地方巡演。他們得計劃北至北卡羅萊納州某處，再回到南方佛羅里達州的塔拉哈西，然後再回到亞特蘭大或其他地方。這裡當地的樂團要像東岸樂團那樣沒事就去紐約演出並不容易。據我所知，許多 DIY 空間也面臨停業危機，這裡有一個倉庫展演空間也才停業不久。我曾在一個場地工作滿多年，在那場地的區域四周，他們現在蓋了那些價值上千萬的公寓大樓。我實在不曉得誰會想住在一堆吵得要死的酒吧樓上。然後你看到大家入住那大樓，又要在網路上發文抱怨街上的噪音、塗鴉，而且發文的開頭總是會寫上諸如「我喜歡音樂但是呴⋯」或者是「我喜歡藝術但是⋯可以不要放音樂嗎？」我一直都很想想知道這種莫名其妙的吸引力來由，住在被認為是文化和藝術的區域裡，然後又把藝術驅之別院。

Double Dagger, Nolen Strals and Denny Bowen @ Ottobar © Josh Sisk

你們過去的現場演出一直是許多人難以忘懷的經歷之一，而現場表演對你們個人而言，是否具有任何意識表現的象徵？

Bruce：對於現場表演，我們一直想讓演出盡可能成為一種發自內心的體驗，同時也是一種情感經驗。部分原因是透過音量，以及 Denny 談到的 Nolen 的表演方式；比如下台與觀眾對峙，像是打破了現場表演的第三面牆，或任何一種牆。總之打破所有的牆啦！所以表演是一種不同於聆聽唱片的體驗，也應該是一種與人共感的體驗；與擁有自己觀點和情感反應但又能與其他人在同一空間分享，這一點非常重要。

Denny：對我來說玩 Double Dagger 樂團的獨特之處在於這樂團像是一體一樣，並且在現場表演裡以一種共作的形式存在。這是我參與過的最具音樂性和最自然的共作樂團，而非那種整個創作期間或僅一個人單獨主導某些歌曲的走向。我覺得這是一種無以名狀的東西，但心態和那種凝聚力相當有助於現場表演，並且能與觀眾好好地交流。即使 Nolen 離我們可能十五公尺遠，我們仍以同樣的方式來表現音樂。我也覺得很多事情在某種程度上幾乎是潛意識的，每當我回憶起與 Bruce 一起創作歌曲時，他也通常不會想太多。如果我們寫歌時想得太多，就會乾脆先撇下，之後再回頭著墨。寫歌時，也許都有一個非常鬆散的概念，或者覺得「是時候進行下一部分了」，是一種自然創作的作曲方式，要是覺得這感覺不錯，就會直接朝那方向一直行進，我不想過度解釋歌曲創作過程；我對於這一點有太多私人情緒了。歌還是很不錯，但我希望某種程度上能有不同的方法，或許只是稍微多考慮一下可以做更好的地方也不錯。話雖如此，我對我們所作的歌沒有任何遺憾。我們可能會一口氣寫出四、五首歌。每次表演時，我都會為我們所做一切感到非常驕傲。我一直覺得很奇怪的一件事是，樂團解散後的那幾年，在幾個場合、從不同的人話語中，Double Dagger 的音樂會被比喻像是 Slint 一樣。我一直都無法理解這個說法，不知道是不是因為它還有另一種像是低限主義的本質吧，但我們真的聽起來不像 Slint。

Bruce：我想我們玩樂團時一直試圖做的一件事就是對自己施加一堆限制，例如我們可以在看起來很簡單的架構之下做出多少東西。這樣你無法創作一首感覺豐富或有趣的歌曲，即使考慮到樂團的樂器編制只有貝斯、鼓和人聲。很多歌都是故意寫得非常精簡，可能只有一個和弦、一個音符或一個簡單的副旋律，或只是用長音或重覆方式編排。要說是「限制」也有點怪，因為我覺得樂團在這些控制之下並沒什麼不對之處，音樂反而是直拳式地衝向你。儘管我們想把音樂極大化，但我確實覺得我們玩樂團的方式有一定程度上的控制，不過也是可行的。

Nolen：想到樂團以前的時光，我最常想到的是現場演出，因為那是樂團形成生命力之處，比三個人寫出這些歌更別具意義。我在一個充滿信仰的家庭長大，父母都是退休的衛理公會牧師，但很小的時候我就意識到自己並沒有與他們的相同的信仰。大概是在樂團解散前兩年，我們在 Floristree 有一場演出，我與樂團成員及觀眾之間的連結讓我深受感動。演出過程中，我說了一些話，內容大概是「 我感受到了父母一直想讓我感受到的東西，但在那一刻，那骯髒的倉庫、那音樂文化，就是我的信仰殿堂。 」直到今天，我生命中一些最感人的時刻都是玩這樂團的時期。我們在歐洲巡迴演出時，曾在英國威爾斯的一個小型青年中心表演，台下有年輕孩子跟著大聲喊歌詞，但他們腔調有威爾斯口音，聽起來超奇怪，超讓人困惑，卻非常特別。他們來自與我不同的世界，但我們在這裡找到了連結彼此的方式。還有一場臨時決定的柏林演出，我們擠進一間倉庫盡頭的一個小房間表演，通常那裡都辦大型銳舞派對，然後我們是唯一的樂團演出。接著開始有觀眾出現，那絕對是我見過最酷、最性感、最時髦的龐克族群——因為那是柏林，他們看起來又都那麼嚴肅，但他們是如此地投入，還一直叫著「繼續表演，繼續表演」。那天晚上我們演奏了十八首歌，而通常我們只演七首。最後會停下來是因為 Denny 打鼓打太久都吐了。那是我永遠都無法忘懷的回憶。對我來說，直到踏上舞台之前，我們都像是尚未真正地存在。

Double Dagger, Nolen Strals @ Ottobar © Josh Sisk

似乎每場演出，Nolen 都會跳進觀眾群。那麼，由於新冠肺炎疫情的衛生安全考量，您會在接下來的兩場演出照舊嗎？

Nolen：關於這件事，我想了很多。我會想念走進人群的感覺，但如果我在每場表演做個兩次好了，我會先告訴大家給我一點空間。如果台下看起來太擠且根本走不進去，我就不想這麼做，這點就回到先前說的年紀增長和多少成熟一些的關係。我表演總會走進觀眾群的原因之一，就是要讓大家有一點點不舒服，而且不會讓現場表演變成機械式的死板練團。所以走入台下是我表現這一點的方式，試著為表演注入一些驚喜。我自己也時常嚇一跳，因為我會一不留意就不小心絆倒或跌倒之類的，對每個人來說都是一個驚喜吧。但現在我年紀大了，要刻意讓人不舒服好像也不太適當。疫情期間，我和女友及朋友們聚會時，我們都會說聚會時通常覺得最不自在或防疫最謹慎的人，可以由他們來決定社交規則。我不想和朋友聚在一起時，還得讓他們感到不安心。對於所有具侵略感的表演行為，我覺得 Double Dagger 的現場演出是友善的。我們聚在一起重溫一些美好回憶，希望也能創造一些新回憶。不過呢，既然是 Double Dagger，我就勢必得以某種方式來體現這樂團的精神。

我們可以透過 Craig O'Hara 的著作《The Philosophy of Punk: More Than Noise!!》了解上個世紀的龐克社群與各種新社會運動交會的光景，而龐克音樂與充斥於社會的龐克也是資本主義的一種抵抗力。你們是否會自許為龐克份子？龐克是否需要因時代變化而有所轉變？

Bruce：Nolen 絕對是個龐克。我則從不認為自己是龐克，我覺得用這個名詞也很怪，因為現在「龐克」已經失去當中的一些含義且變得有點商品化。現在什麼是龐克？我確實覺得我們三個人都懷有龐克搖滾精神。我們出身於這樣的 DIY 背景，重視社群和創造過程勝於金錢。 我想基本上可以這樣歸結。

Denny：我相信我們屬於「朋克」這一詞更廣義的範圍之中。但由其在過去這幾年來，龐克含義被簡化成一種非常具體的風格事物，特別是在時尚領域。這個名詞可以用在很多不同的方式作表述，但我想 Bruce 的總結很中肯。

Bruce：我的朋友 Monique Crabb 在 Current Space 舉辦了閉幕招待會，她的藝術家對談部分非常精采。其中她談到的一件事便是龐克搖滾給她的教育，以及她如何在高中時期蹺課跑去看表演。她從那時開始了解這種以社群為核心的精神、小誌文化等，所有這些環繞於龐克搖滾的各個層面，學到政治相關的意識形態如反法西斯主義、反種族主義等等。我認為她表達龐克的方式真的很美，以及龐克如何給予你這樣的教育。有趣的是，龐克或成為龐克在傳統意義上，大部分是你反對某些事物的想法。我覺得這通常是一種青年文化，所以你會反對前幾代的人做的事，比如資本主義或反對諸此如類的事。我希望大家仍能去體會這種感覺，不僅只是反對某些事物像是反川普、面對全球暖化或其他問題，也要嘗試去想有什麼更好的可以去做？即使格局非常的微小，我們如何讓眼前的事物變得更好？

Nolen：我會說我現在不龐克，因為我已經十年沒玩龐克樂團了。另外，過去這八年來，我大部分都在聽鄉村音樂。我在喬治亞州長大，老實說，基於各種原因，使我對龐克和獨立搖滾的幻想破滅。而隨著年齡增長，我也開始回頭摸索自己的文化根源。我會說自己曾經是一個龐克，也仍懷抱和重視著龐克搖滾之中的許多道德、寓意和世界觀。我現在聽的很多鄉村音樂也是玩龐克團長大的人所創作的音樂。雖然說是鄉村音樂，但創作這些歌曲的人更有龐克精神，並且也體現於他們的歌詞內容之中。龐克視覺對我而言並非一種僵化的表現，像是要穿一身黑、搞刺蝟頭；或者，要是不穿緊身褲或弄五顏六色的頭髮就不龐克朋克之類的。那些是龐克非常具象的要素或組合，我們經常因為媒體簡化事物好方便行銷而忽略了早期龐克場景裡，那些人以各種不同的瘋狂方式搞穿搭。無論好壞，那些龐克族的政治觀都各有其異，在音樂上也是如此。在洛杉磯呢，如果閱覽 Jim Jocoy 一本二十年前出版的超棒攝影作品書，叫作《孤注一擲的我們》（We’re Desperate）。他拍攝了出現在龐克酒吧裡的人、看龐克表演的人，還會有從頭到腳穿牛仔裝的人、哥德族，以及打扮五彩繽紛的人，各式風格應有盡有，當然也有一些鼻子穿別針的人。那是我想要的龐克願景；是一個對傳統處事方式感到不滿，匯聚狂放局外者的萬花筒。