非一般的龐克之聲：Double Dagger 樂團的十年一刻專訪【下篇】

Double Dagger, (left) Bruce Willen and Denny Bowen

Denny:如果要連結到音樂的部分,我喜歡樂團利用偽企業公司的概念。我很愛以 Devo 為例子,還有 The Tubes 八零年代初發行的一張企業風格的培訓錄影帶專輯。我一直覺得這些東西很有趣,因為他們意識到音樂是一種產品,他們刻意地過度行銷手法,這樣也許會讓某些人感到惱火,但我個人覺得很讚。

Denny:如果要連結到音樂的部分,我喜歡樂團利用偽企業公司的概念。我很愛以 Devo 為例子,還有 The Tubes 八零年代初發行的一張企業風格的培訓錄影帶專輯。我一直覺得這些東西很有趣,因為他們意識到音樂是一種產品,他們刻意地過度行銷手法,這樣也許會讓某些人感到惱火,但我個人覺得很讚。

Denny:如果要連結到音樂的部分,我喜歡樂團利用偽企業公司的概念。我很愛以 Devo 為例子,還有 The Tubes 八零年代初發行的一張企業風格的培訓錄影帶專輯。我一直覺得這些東西很有趣,因為他們意識到音樂是一種產品,他們刻意地過度行銷手法,這樣也許會讓某些人感到惱火,但我個人覺得很讚。

Double Dagger feat. Samuel Herring from Future Islands

早期 Double Dagger 有一首歌叫〈Form and Function〉,歌裡寫有一種叫作脈絡的東西,缺少脈絡就只會把一切搞砸。因此我們在為客戶挑選顏色時,顏色的決策是直接受到其計畫脈絡的影響。今年年末,我協助設計一個品牌的精釀啤酒將問世。釀酒商專門嘗試製造四零、五零和六零年代在美國各地生產的廉價啤酒的包裝設計風格。所以我們試了那種類型啤酒的各種色調,像是一個帶有紅色商標的白色啤酒罐,有一些近黃色炫麗點飾,目的性顯著地對消費者宣示這個啤酒的風格,也就是你爺爺喝過的那種。至於其他客戶,例如 Thread Coffee,我們特地選了粉紅色作為包裝設計主色。相較於其他罐裝咖啡產品,它們通常都用白色或棕色瓶罐,看起來都一樣。當我們建議用粉紅色好讓產品能突顯而出時,客戶覺得很滿意。有時你想選擇顏色以符合某些期望,但有時選擇可以彰顯脫穎而出特質的顏色反而更有幫助。這一切都要回到脈絡上,誰是你的客戶,他們的目標及其個性為何才是要點。

早期 Double Dagger 有一首歌叫〈Form and Function〉,歌裡寫有一種叫作脈絡的東西,缺少脈絡就只會把一切搞砸。因此我們在為客戶挑選顏色時,顏色的決策是直接受到其計畫脈絡的影響。今年年末,我協助設計一個品牌的精釀啤酒將問世。釀酒商專門嘗試製造四零、五零和六零年代在美國各地生產的廉價啤酒的包裝設計風格。所以我們試了那種類型啤酒的各種色調,像是一個帶有紅色商標的白色啤酒罐,有一些近黃色炫麗點飾,目的性顯著地對消費者宣示這個啤酒的風格,也就是你爺爺喝過的那種。至於其他客戶,例如 Thread Coffee,我們特地選了粉紅色作為包裝設計主色。相較於其他罐裝咖啡產品,它們通常都用白色或棕色瓶罐,看起來都一樣。當我們建議用粉紅色好讓產品能突顯而出時,客戶覺得很滿意。有時你想選擇顏色以符合某些期望,但有時選擇可以彰顯脫穎而出特質的顏色反而更有幫助。這一切都要回到脈絡上,誰是你的客戶,他們的目標及其個性為何才是要點。

早期 Double Dagger 有一首歌叫〈Form and Function〉,歌裡寫有一種叫作脈絡的東西,缺少脈絡就只會把一切搞砸。因此我們在為客戶挑選顏色時,顏色的決策是直接受到其計畫脈絡的影響。今年年末,我協助設計一個品牌的精釀啤酒將問世。釀酒商專門嘗試製造四零、五零和六零年代在美國各地生產的廉價啤酒的包裝設計風格。所以我們試了那種類型啤酒的各種色調,像是一個帶有紅色商標的白色啤酒罐,有一些近黃色炫麗點飾,目的性顯著地對消費者宣示這個啤酒的風格,也就是你爺爺喝過的那種。至於其他客戶,例如 Thread Coffee,我們特地選了粉紅色作為包裝設計主色。相較於其他罐裝咖啡產品,它們通常都用白色或棕色瓶罐,看起來都一樣。當我們建議用粉紅色好讓產品能突顯而出時,客戶覺得很滿意。有時你想選擇顏色以符合某些期望,但有時選擇可以彰顯脫穎而出特質的顏色反而更有幫助。這一切都要回到脈絡上,誰是你的客戶,他們的目標及其個性為何才是要點。

Double Dagger, Bruce Willen and Denny Bowen @ Ottobar

在 Double Dagger 的紀錄片《If We Shout Loud Enough》裡,我記得Nolen 說:「巴爾的摩這些 DIY 空間讓樂團有機會作爛表演、有機會成長、開始做很棒的演出。」這十年來,許多 DIY 空間都相繼歇業,加上空間租金不斷上漲,你們認為巴爾的摩或亞特蘭大的音樂圈在某種程度上是否被擠壓而消失,或是轉向不同的平台發展?

在 Double Dagger 的紀錄片《If We Shout Loud Enough》裡,我記得Nolen 說:「巴爾的摩這些 DIY 空間讓樂團有機會作爛表演、有機會成長、開始做很棒的演出。」這十年來,許多 DIY 空間都相繼歇業,加上空間租金不斷上漲,你們認為巴爾的摩或亞特蘭大的音樂圈在某種程度上是否被擠壓而消失,或是轉向不同的平台發展?

在 Double Dagger 的紀錄片《If We Shout Loud Enough》裡,我記得Nolen 說:「巴爾的摩這些 DIY 空間讓樂團有機會作爛表演、有機會成長、開始做很棒的演出。」這十年來,許多 DIY 空間都相繼歇業,加上空間租金不斷上漲,你們認為巴爾的摩或亞特蘭大的音樂圈在某種程度上是否被擠壓而消失,或是轉向不同的平台發展?

Double Dagger, Nolen Strals and Denny Bowen @ Ottobar