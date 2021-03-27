Max對RB16B的測試報告：一切進展順利

Max v modelu RB15 na Silverstonu © Getty Images

與Max聊到他在冬季停工期間的作息，這位荷蘭籍車手與家人度過溫馨的聖誕節（在漫長又短暫的賽季後家人難得齊聚），然後回到摩納哥進行大量的訓練。 他表示：訓練並不那麼令人愉快，但是必要的。

與Max談到最近我們在拍攝日駕駛RB16B賽車的感想時，瞬間氣氛變得更加熱絡了。

第1次從圍場走出來，感覺總是很愉快的。 Max Verstappen 他笑著表示：回到駕駛座總是很棒的感覺。我喜歡休息，但一旦你站在這裡，看到賽車已準備就緒，你會渴望重回賽道，尤其是坐進F1賽車內。第1次從圍場走出來，感覺總是很愉快的。現在，我僅期待再次重返週末的賽事。 Max花了一個下午首次體驗RB16B賽車，並在早上駕駛了一趟2019 RB15賽車，這位荷蘭籍車手認為兩輛車之間的對比，以及他對RB16感覺的回饋，提供了寶貴的知識。 他表示：休假過後，我最先從RB15開始進入，跑了幾圈，然後跳入RB16B。那是一個拍攝的日子，但感受到賽車及引擎的舒適感真的很有用，並且試著讓運作更加平穩些，以利巴林進行測試前做好最好的準備。

有很多改變，與去年相比你可感受到不同之處。 Max Verstappen 他表示：有很多改變，與去年相比你可感受到不同之處。底板完全不同了，因此賽車總是會有不同的表現與性能。但是在拍攝的日子無關乎準備工作，因為那將會在巴林進行。 請收聽Max 與Checo在播客受訪的內容

雖然，Max將 RB16B的第1次測試瞄準在賽季的開幕戰，但他知道在激烈的戰鬥之前，巴林國際賽道的測試是首要工作。

巴林的工作很重要，賽車會測試許多英里，並且要熟悉與適應它。 Max Verstappen

我對比賽的週末總是感到非常興奮，但是首先我們要在巴林進行為期三天的測試，因此，賽車會測試許多英里，並且要熟悉與適應它，這很重要。因此，你可以在第1場比賽之前。 盡可能做好充分準備。

Oči vítězství © Vladimir Rys

不過，與許多同儕的感想不同，他對今年F1賽季前的測試時間表縮短一半，僅有3天並不感到失望。

他堅定的表示：沒錯，時間變得很短-車手每個人僅有１天半的時間-但是我喜歡這樣。我認為６天太多了，我的意思是，我喜歡駕駛F1賽車，但沒有競爭性的測試而言，1半天夠了。當然，我希望這1天半的測試一切都非常順利。

2021 vypadá pro Maxe dobře © Vladimir Rys

除了測試之外，今年可能是最漫長的賽季，但儘管他承認賽程很艱難，但也是因去年有些賽事被取消的緣故，很有可能會在自己的家鄉讚德沃特（Zandvoort）舉行比賽。

他表示：23場比賽真的很多。就讓我們看看它的運作情況，希望行程能夠按部就班執行，不要像去年那樣被壓縮了。