Ricciardo觀點：見證Verstappen200場的賽事之路

Max Verstappen在八月底的荷蘭大獎賽，在家鄉迎來他的第 200 場 F1 賽事里程碑。Zandvoort 自 1980 年代中期到 2021 年，缺席 F1 賽程 36 年後，重新加入 F1 賽程，這本身就是 been absent from the F1 calendar for 36 years from the mid-1980s to 2021 is testament to what Oracle Red Bull 賽車車隊三屆世界冠軍 Max Verstappen 在這 200 場賽事中所取得成就的證明，而這個故事還有更多章節待續。

在這200場比賽中， Daniel Ricciardo 這位澳大利亞車手作為隊友、競爭對手、敵人和朋友，僅有14場未與 Verstappen同場。他們曾在三年的時間裡共用一個車庫，在摩納哥的同一棟公寓中當鄰居多年，從最初謹慎和可以理解的競爭關係逐漸發展出友誼。這兩位車手年齡相差八歲，隨著他們在生活和職業生涯中的成長，這份友誼也越發深厚。

用Ricciardo自己的話來說，這些是他對Verstappen在Red Bull 車隊達到200場比賽旅程中最深刻的回憶，以及他如何從一位少年天才成長為這項運動中最具影響力的車手之一。

Max's 200th falls at Zandvoort, back on the calendar thanks to his success © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 「他的獨特天賦一開始就顯而易見。」

九十分鐘，這是Daniel Ricciardo需要了解Max Verstappen的全部時間。

有些事情就是如此特別……這個孩子從2015年17歲時成為最年輕的F1賽車手，到一年後在陽光明媚的巴賽隆納早晨與Ricciardo一起在西班牙大獎賽的首個練習中成為Red Bull 車隊的隊友。

這位澳大利亞車手，當時已經在他的F1職涯度過了五年，立刻注意到這一點。

「他第一次駕駛Red Bull賽車進行練習時就表現得非常出色。」Ricciardo 回憶起Verstappen作為隊友的首次試車，那是在賽季的第五輪比賽中，Verstappen在俄羅斯站後從Toro Rosso車隊晉升到Red Bull車隊的主力陣容。

「我看到的不僅僅是速度……更重要的是，他對一切都顯得泰然自若。對於許多運動和運動員來說，這才是最關鍵的——誰能在所有人目光注視、壓力巨大、聚光燈照亮時仍然表現出色。對我來說……他第一次被所有人關注時，他似乎完全不受這些影響。你無法不注意到這一點。他那種獨特的天賦從一開始就顯而易見。」

那是Verstappen的第24場F1比賽，也是他在Ricciardo最初評價後兩天內取得的首場勝利，這一評價被證明是完全正確的。八年過去了，現年26歲的Verstappen已經成為這項運動中的元老，同時也是最年輕的冠軍。他已經贏得了多個世界冠軍，勝利場數僅次於F1史上僅有的兩位車手，並且在過去五年裡一直是這項運動的標杆，而且這一紀錄仍在延續。

One race, one win: success on debut for Red Bull Racing in Barcelona, 2016 © Getty Images/Red Bull Content Pool 我看到的不僅僅是速度……更重要的是，他對一切都顯得泰然自若。 Daniel Ricciardo on Max Verstappen

02 「我在17歲時還沒準備好，但Max 顯然已經準備好了。」

Ricciardo 以好奇的目光從遠處觀察2015年的Verstappen，與他共同度過了三個賽季，期間取得了幾次成功，也有過一些衝突。隨著Ricciardo的F1之旅將他帶到了Renault、McLaren車隊，然後回到Red Bull 家族的 Visa CashApp RB ，他在過去兩個賽季中與Verstappen再度成為競爭對手。

他和Verstappen一樣，都是F1 75年歷史中僅有的23位超過200場大獎賽的車手。儘管如今賽季日程繁長，使得這一數字更容易達成，但這仍然是一個重要的成就。

更具說服力的是，根據Ricciardo的親身經歷，Verstappen 在17歲時已經準備好進入F1。而在同樣的年齡，Ricciardo 則在他本土的西澳大利亞完成高中學業，並參加了Formula BMW Asia賽事，直到2011年22歲生日過後一週才進入F1。即便那時，他仍然不確定自己是否已經準備好。

觀看Ricciardo在這場帶有F1風格的房車比賽中與年輕Verstappen 對決的場景：

2分鐘 Watch a caravan race with an F1 twist See Red Bull Racing’s Ricciardo and Verstappen race their caravans around Austria’s F1 track.

「在22歲時，我感覺自己還很年輕——心理上準備好迎接挑戰，但仍然很年輕——所以17歲的 Max 對於我來說，這是一個很大的挑戰。」Ricciardo 說。

「當時進入F1的步伐相當大——不僅僅是賽車本身，還有F1這個龐然大物的一切。很難為整個賽事做好準備，包括賽車、反饋、工程、策略、媒體、粉絲互動——這一切都很艱難，因為涉及的東西太多了。比賽週末的節奏和要求，比你以往做過的任何事情都要來得耗費精力。我在17歲時絕對沒有準備好，但Max顯然已經準備好了。」

在他們作為隊友的時間中，Ricciardo感覺到Verstappen 正處於職業生涯的最佳時期，結合了青春的活力和經驗、技能，從而解鎖了他初露鋒芒的偉大潛力。

Ricciardo能夠識別這一點，是因為他已經經歷過類似的階段，那是他在2014年取得首次三場F1勝利之後的時期。

Max was just 17 years and 166 days old when he debuted in Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool 「22歲時，我感覺自己還很年輕——心理上準備好迎接挑戰，但仍然很年輕——所以對於17歲的Max來說，這是一個很大的挑戰。」 Daniel Ricciardo on Max Verstappen

「在2014年，我就像是2016年版的Max那樣，剛進入賽車，第一次進入頂級車隊，憑直覺、興奮和一點點的‘隨便吧，看看會發生什麼’來駕駛。」Ricciardo笑著說。

「這是非常強大的。但接下來的2016年版本的我——這大概就是2018年版的Max——你仍然年輕、渴望，並且不會太在意這些，但你擁有了那幾年的額外經驗，技術上你對賽車、車隊以及他們所做的決策更加敏銳。」

「在那些你不能僅僅依賴純粹才華的日子裡，你會有更多的支持。在2016賽季，我感受到這一點，而我覺得到2018年， Max 也開始進入這種狀態。」

12分鐘 全世界最快的無人機伴飛F1車手Max Verstappen 前所未見的快速繞圈賽--無人機飛行，與 F1 賽車每小時 300 公里以上的速度隨伴同步。

03 他是天生對自己充份自信的那種人。

當時，Ricciardo（在 2016-17 年與 Verstappen 一起的前兩年，曾擊敗 Verstappen 獲得冠軍）開始了解到 Verstappen 將會成為多麼可怕的對手。

「我覺得那時候他很多時候是憑藉純粹的才華和速度來操作，因此在處理某些情況時，尤其是面對壓力時，他會顯得有點焦慮、反常或受挫……這是我憑藉更多的經驗和成熟度在他之上的地方。」Ricciardo回憶道。

「但我知道這會隨著時間來臨，你可以看到他的發展。他依然同樣快速，甚至更快了，但錯誤變少了，他對賽車的理解……他對車隊的反饋更加到位。他變得更為全面……更為成熟，有點不同，也有些特別。」

「他以如此冷靜、鎮定、自信的水平運作——這是現在最令人印象深刻的地方。」 Daniel Ricciardo on Max Verstappen

到了 2021 年，Verstappen 在阿布達比賽季最後一場比賽的最後一圈超越領先車手，贏得他的第一個世界冠軍頭銜，這份特殊的履歷終於有了獎盃加持。這是 Verstappen 在第 141 場比賽中的第 20 場勝利；接下來的 20 場勝利只用了 29 場比賽，第 40 場勝利則是在 2023 年的西班牙站，也就是七年前他首次獲勝的巴賽隆納加泰隆尼亞賽道。

第60場勝利是在2024年的加拿大站獲得，隨著時間的推移，沒有人能預測他在退役前他的統計數據會達到什麼樣的水平。

Ricciardo 知道在F1中獲勝有多麼艱難，因此他當然欣賞Verstappen所經歷「非常非常大的成功」。

「他現在更出色的地方在於，他已經多次實現了自己的承諾，因此他擁有那種無條件的自信和信念，即使在不被期待的時候，他也能完成一些事情。」Ricciardo 沉思道。

「他還處於一個特別的狀態，因為過去幾年的經歷以及他的專注程度，一切就像時針一樣運作。他以如此冷靜、鎮定、自信的水平駕駛——這是現在最令人印象深刻的地方，那些他以前會犯的小錯誤已經被完全消除。這是一種駕駛上的表現，但最終還是心理上的表現，他完全掌控一切，毫不受影響。」

04 「他可能會是史上最偉大的車手。」

World title number three was sealed under lights in Doha in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool

隨著兩位車手在成為運動明星和成年人後的成長，Ricciardo表示他們的關係發生了顯著的變化；對他來說，歲月的增長帶來了更多的洞察力。

「我回想起那些作為隊友的日子……他帶著很多期待進來，做了很多出色的事情，但我也在努力留下自己的印記。」他說。

「我們都在爭取自己在頂尖位置的地位，所以自然會有一些競爭和緊張，形成了一種競爭關係。因此，當我們在2018年之後不再直接作為隊友競爭時，那就稍微去除了我們之間的一些防禦性屏障。」

這只是對他所做事情的尊重——以及他仍在做的事情。 Daniel Ricciardo on Max Verstappen

「除此之外，你自然會成熟——我也是，他也是。年輕時，你的心態是對對手沒有太多尊重。每個人都是敵人，這是一種殘酷的競爭。隨著年齡的增長，你會自然而然地對對手更加尊重。這是一種普遍的成熟度。」

「在這項運動中生存了這麼久，就會產生尊重。你會花更多時間在彼此身邊，看到競爭背後的人性。」

「我覺得我可能以積極的方式影響了一些人，那種更開玩笑、更隨意的方式。不知道這是否對Max產生了些許影響……我不會完全歸功於自己，也許只是稍微有一點點！但說正經的，我完全不介意說，他可能會成為史上最偉大的車手。」

“對我來說，這沒有任何自負，這只是對他所做事情的尊重——以及他仍在做的事情。”