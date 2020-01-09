Max Verstappen與Red Bull續約後朝首座世界冠軍邁進
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
這位22歲車手將為Aston Martin Red Bull賽車車隊效力至2023年賽季結束。
2016年時值18歲，係他進入F1的首季，並成為最年輕的冠軍得主，至今已拿下F1賽事8次勝利，現在 Max Verstappen 已確定為 Aston Martin Red Bull 賽車車隊效力至3年後。
Max表示：我真的非常高興與車隊再次延續我們的合作關係。Red Bull 相信我，並讓我有機會參加F1一級方程式賽車，對此我總是滿懷感激之心。 多年來，我與車隊的相處越來越融洽，除了大家的熱情及賽道的表現外，與如此棒的一群人一起工作真的非常愉快。
我想要與Red Bull 共享勝利的榮耀，我們的目標當然是共同爭取世界冠軍的殊榮。
Honda 加入我們的行列並在過去12個月我們所取得的進步給了我更大的動力與信念，我們可以共享勝利的果實。 我對Red Bull 和Honda 攜手合作的方式感到敬佩，為贏得最後的成功，大家極盡所能做最大的努力與付出。 我想要與Red Bull 共享勝利的榮耀，我們的目標當然是共同爭取世界冠軍的殊榮。
我想要與Red Bull 共享勝利的榮耀，我們的目標當然是共同爭取世界冠軍的殊榮。
車隊負責人Christian Horner評論續約表示：對車隊來說，與Max續約是我們感到非常振奮的消息，包括至2023年賽季。 面對2021年法規在各個領域不斷改變的挑戰也是主要關鍵。
Max 以實際行動證明自己在車隊的重要性，他堅信我們與引擎供應商Honda 建立的合作夥伴關係，我們真的很高興延續與他的合作關係。