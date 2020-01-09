Max Verstappen與Red Bull續約後朝首座世界冠軍邁進

Honda 加入我們的行列並在過去12個月我們所取得的進步給了我更大的動力與信念，我們可以共享勝利的果實。 我對Red Bull 和Honda 攜手合作的方式感到敬佩，為贏得最後的成功，大家極盡所能做最大的努力與付出。 我想要與Red Bull 共享勝利的榮耀，我們的目標當然是共同爭取世界冠軍的殊榮。