從他2016 年在西班牙為Red Bull車隊首次亮相，一舉成為有史以來贏得F1一級方程式賽車最年輕車手那一刻起—Max Verstappen 一直是這項運動中最耀眼的光芒，經重新定義可實現的目標後，多麼的迅速，並在這全世界最殘酷的賽車運動領域中出類拔萃。

18 歲即成為 F1 的冠軍車手，Verstappen在巴賽隆納贏得突破性勝利後，每年都有獲得多場比賽勝利的成績，但偶爾也成為衛冕世界冠軍Lewis Hamilton 和 Mercedes車隊的絆腳石，儘管荷蘭籍車手看似客串演出，但他們仍贏得一次又一次的冠軍寶座。不過，那可是當時的事。

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2021 年的F１一級方程式賽季，已有足夠證據顯示這回是完全不一樣了。 ８年來，冠軍第一次出現了真正的挑戰者——在Verstappen的帶領下，Red Bull Racing Honda車隊完全有能力登上這項運動頂峰的位置。

Για πρώτη φορά, ο Verstappen κέρδισε στους δρόμους του Μονακό το 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

但誰是Verstappen，他是如何走到現在這樣的格局？ 答案是—由車手、隊友、記者、粉絲、最親近的人和 Max 本人的努力——來自Red Bull'超越平凡播客系列最新一期《成為 Max Verstappen》的報導。

Verstappen 的迅速崛起，要歸功於無可挑剔的血統、與生俱來的天賦、強勁的競爭天性、堅定的信念和恪守的職業道德。

從兩歲開始駕駛4輪摩托車，4歲參加卡丁車比賽，到7歲贏得冠軍殊榮，在賽車運動中取得成功似乎是注定的。 現在，他的 F1 職業生涯已經歷了7個賽季，但他目前僅有 23 歲，相信，最終的獎項就在他的掌握之中。

這是職涯的軌跡，也讓在他成長時期與他競爭的少部份人感到驚訝，例如現任 F1 競爭對手和老朋友，Scuderia AlphaTauri 車隊的 Pierre Gasly。

Gasly 表示：我們在卡丁車比賽中一起成長，我們曾在賽道上交手幾次，但他總是處於領先地位，你總是想擊敗這位速度最快的孩子。

“他是一位偉大的競爭者。他非常努力實現我們共同的目標。”

Ο Verstappen κέρδισε στο ντεμπούτο του για τη Red Bull, 2016 στην Ισπανία © Getty Images/Red Bull Content Pool

正是這種對比賽的渴望，促使Verstappen在 F1 賽季成為主角，到目前為止，這個賽季還仍然充滿了活力。

13 座 F1 分站冠軍車手David Coulthard表示：對F1一級方程式賽車來說，2021 年是一個夢幻般的賽季，它見證了兩支敵對車隊和兩位處於比賽巔峰敵對車手間的對抗。

現在是F1一級方程式的經典時刻。當我們過去曾有這些巨大的對抗時，它們可能10年或每 20 年才出現一次，但當它發生時，能夠親眼見證兩位偉大人物正面對決是一件很棒的事情。

成為 Max Verstappen 專訪，詳細介紹了這位荷蘭籍車手從卡丁車神童一路成為參加 2014 年日本大獎賽效力Scuderia Toro Rosso 車隊，首次出現 F1 練習賽的過程，但就在他 17 歲生日一周後。事情真的開始了，2019 年和 2020 年世界錦標賽前3名佳績漸漸到來。2021 年可謂是他迄今為止最成功的賽季，而 Max 已經準備好獲得更高的獎項。

他表示：我只是在等待俟機而戰。我期待那個時刻的到來。

當那個時刻來臨時，前 Red Bull Racing Honda 車手及少年時期的競爭對手 Alex Albon 表示，我們不應該期待他的方法有何不同。

Albon 笑著表示：有時到了排位賽的時候，我正準備查看數據資料，而他還在玩 FIFA 或玩《決勝時刻》。

我很佩服！ 我希望我能像他那麼放鬆。

Ο Max κυνηγάει τον τίτλο του 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Becoming Max Verstappen” 成為 Max Verstappen訪談中，詳細介紹了 Verstappen 贏得了什麼成就，以及他是如何取得成就，而且，對於全世界興奮的 F1 粉絲來說，也提供了對他下一步可能要做事情的深入剖析。

Coulthard表示：無庸置疑，這只是Max何時成為世界冠軍早晚的問題。

“當他上了賽道後，他是一位令人目不轉睛的車手，因為你知道他會做出一些超乎尋常的事情。”

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