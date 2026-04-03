Max Verstappen 挑戰紐伯林 24 小時耐力賽 - F1 與 WEC 差在哪？

01 Max Verstappen 想挑戰耐力賽的原因

Verstappen will face some unique challenges in the endurance race © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

身為賽車史上最偉大的車手之一，這位荷蘭名將 Max Verstappen 目前已是四屆 F1 世界冠軍。雖然他持續專注於 F1，但在過去幾年也開始擴展賽車領域，嘗試不同的賽制。然而，對於這位 28 歲的車王而言，耐力賽是一個全新的遊樂場。他坦言：「紐伯林北環賽道是個神聖的地方，世上沒有第二條賽道能與之媲美。參加紐伯林 24 小時耐力賽一直在我的人生清單上。」這不是一時興起，為了這場戰役，他去年已低調考取了相關賽照並參與 NLS9 賽事。

以下是 Verstappen 在耐力賽中將面對的關鍵差異：

02 F1 和耐力賽的最大分別

He'll need to get used to sharing his car © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Verstappen 注意到的第一個差異是座駕。他將駕駛 Mercedes AMG GT3。這是一款以量產公路車為基礎改裝的 GT 賽車，配備賽車座椅、防滾籠和特殊輪胎。雖然車身會塗上 Red Bull 的塗裝，但駕駛賓士車對他來說是一次全新的嘗試。

儘管速度極快，但這台車的馬力不如他習慣的 Oracle Red Bull Racing F1 賽車。他的坐姿會比 F1 高得多，這將帶給他全新的駕駛視角。

此外，Verstappen 必須習慣「共享賽車」。耐力賽每支隊友由三到四名車手組成，輪流駕駛。車隊無法像 F1 那樣完全根據 Verstappen 的個人喜好來調整車輛設定，因為這可能會讓其他隊員難以駕馭。車手們必須找到一個「折衷點」，讓每個人都能在維修站快速交接，而不需要耗費時間重新調整設定。

03 體能與環境的考驗

There's intense interest in Verstappen's 24-hour debut © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

在耐力賽中，贏家並非「第一個衝過終點線的人」，而是在 24 小時內「完成圈數最多」的車隊。你必須跑得快，但更要跑得穩。大多數車隊在每個階段都有目標單圈時間，以維持領先優勢或縮小與前車的差距。

紐伯林單圈長達 25.3 公里，遠比任何一站 F1 賽道都要長且險要。在這裡，真正的挑戰在太陽下山後才開始。深夜的視線極差，疲勞感會隨之襲來。每位車手單次最長只能連續駕駛三小時，且必須有兩小時的休息時間。雖然頂尖車手的總駕駛時間通常較長，但責任必須由全隊共同承擔。

04 戰術有何不同：

耐力賽的戰術與 F1 完全不同。多個組別的賽車會同時在場上競技，這意味著有些車會比其他車快得多。SP9 組別是最快的，其次是 SP10，但場上還有許多量產改裝車。

因此，「生存」是遊戲的重點，重要性甚至高於純粹的速度。考慮到比賽長達 24 小時，車隊必須確保賽車在每一分鐘都能運轉。與其他車輛發生碰撞可能導致災難性的後果。Verstappen 需要小心地在車流中穿梭——所幸大部分慢車通常會主動避讓，不會造成太多困擾。

05 你可能沒注意到的細節

Verstappen has been honing his skills at shorter GT3 races © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

還有許多觀眾和 Verstappen 都必須適應的小細節：

起跑程序 ：耐力賽採用「滾動式起跑」（Rolling Start），並分為三個不同組別出發，以避免在開賽初期造成過度混亂。

輪胎選擇 ：場上有多家輪胎供應商。雖然 Verstappen 仍需進行輪胎管理，但他可以根據車隊當下的處境自由選擇更換最合適的配方。畢竟，紐柏林的天氣極其變幻莫測，隨時都可能下雨。

對於這位 F1 王者來說，這絕對是一次非常不同的體驗。雖然到開賽時他應該已經熟悉了這台Mercedes賽車，但耐力賽的種種細節對他而言仍是相對新手。夜間駕駛會如何影響他？當目標變成了「完成最多圈數」時，他能跑多快？這一切都將在 5 月 14 日至 17 日舉行的紐柏林 24 小時耐力賽中見分曉。