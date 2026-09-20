Max Verstappen 在馬德里延續站上頒獎台的連續紀錄

Max Verstappen 在馬德里 Madring 舉行的首場 F1 賽事中奪下第二名，成功抵擋住衛冕冠軍 Lando Norris 的後段追擊，拿下近七場大獎賽中的第五座頒獎台。

在西班牙首都酷熱的天氣下，Verstappen 從 P3 起跑，比賽大部分時間都落在 Kimi Antonelli 和 Norris 之後，直到虛擬安全車（Virtual Safety Car）打亂了前方的局勢。Norris 最終進站後損失了時間，讓 Verstappen 有機會超越這位衛冕冠軍。

儘管 Norris 在後段強勢追擊，Verstappen 仍守住 P2，落後分站冠軍 Antonelli 完賽。雖然這個結果並未改變他在積分榜上的位置，他仍排名第六，但確實將與第五名 Charles Leclerc 的差距縮小到 22 分。

Max Verstappen takes a corner on the challenging track © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen 如何守住 P2

最後幾圈 Norris 迅速逼近，Verstappen 很清楚要守住第二名並不容易，不過他的解法聽起來相當簡單。

「這是一條很難超車的賽道；如果你把自己卡在中間，基本上就沒有路可以過，所以我能一路擋住 Lando 到最後，」他解釋道。

Staying in the middle – Verstappen celebrates with Antonelli and Norris © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation 「能站上頒獎台為歐洲賽季收尾，感覺很好。」 Max Verstappen

「這是很棒的結果，我們也確實把表現發揮到極致，能在這條賽道拿下 P2，是為這個美好週末收尾的扎實方式，」Verstappen 說。「我不認為我們本來就有挑戰領先的節奏，Kimi 和 Lando 整場都比我快，所以我對第二名很滿意。」

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「這組連續兩週的賽事是正面的，」他補充。「賽車在兩個週末都處於不錯的狀態，我們也得以在最近幾場比賽中穩定拿下好分數。能用頒獎台為歐洲賽季收尾，感覺很好。」

Madring 的首場 F1 比賽

Verstappen 的最新一座頒獎台，出現在這項運動具有歷史意義的一天，馬德里相隔 45 年再度舉辦 Formula One，而週日的比賽更是全新 Madring 賽道史上首場大獎賽。

這條賽道對所有車手都是挑戰，每個人只有三天時間熟悉這條 5.4 公里的賽道，並找出哪裡可以取得優勢。賽道蜿蜒穿過馬德里的 IFEMA 展覽園區，結合了公共道路與專門建造的路段，共包含 22 個彎角，其中包括巨大且帶有傾斜的 12 號彎。

在這裡很快就清楚的一件事是：超車不會容易。這可能在週末讓不少車手感到挫折，但在最後幾圈 Norris 在他的後照鏡中愈來愈大之時，這點顯然對 Verstappen 有利。

Verstappen in full flow around the new Madring © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen 接下來要比什麼？

在又一個強勢的 F1 週末之後，Verstappen 的下一場比賽將讓他回到根源，迎接一種截然不同的挑戰。9 月 16 日，他將前往 Silverstone 參加 Max vs 100 ，屆時他將從 100 位卡丁車手 的隊伍最後方起跑，只有 30 圈的時間試圖一路超車並奪勝。

Max vs 100 將在 Disney+ 全球直播。