Max Verstappen has five key races left and is chasing his 5th F1 title
Max Verstappen爭奪第五座F1世界冠軍之必勝賽事

在贏得美國大獎賽後，馬克斯·維斯塔潘(Max Verstappen)正迅速追近 F1 車手錦標賽領先者，以下是他有望鎖定第五座世界冠軍的關鍵封關賽事。
由 Tom Hopkins 編寫
4 min readPublished on

Part of this story

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands
查看基本資料
在一級方程式世界錦標賽的積分榜上，情勢可能瞬息萬變。就在幾週前，車手錦標賽仍是兩位麥拉倫（McLaren ）車手——蘭多·諾里斯（Lando Norris）與奧斯卡·皮亞斯特里（Oscar Piastri）——之間的雙雄爭霸。如今，經過幾場表現出色且穩健的比賽並拿下大量積分後，Max Verstappen重新回到競爭行列，並對前方的對手施加了巨大的壓力。
上週末，Verstappen在美國德州奧斯汀舉行的美國大獎賽中，拿下衝刺賽與正賽的勝利，進一步縮小了積分差距。這場分站冠軍並非僥倖奪得，這位衛冕中的一級方程式世界冠軍全程毫無壓力跡象，始終保持冷靜與自信。
Race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates victory with his team during the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 19,

A big Austin weekend has put Max Verstappen firmly back in the title race

在接受天空體育採訪時，他說：「他們（McLaren）做什麼不重要。這取決於我們，必須在本賽季結束前做到完美。」在僅僅四場比賽前還落後目前的車手冠軍領跑者Oscar Piastri 104分，而他現在只落後40分。

2025 年 F1 賽程剩餘比賽

  • 墨西哥大獎賽，墨西哥城: 10月24–26日
  • 巴西大獎賽，聖保羅： 11月 7–9日
  • 拉斯維加斯大獎賽, 拉斯維加斯: 11月20–22日
  • 卡達大獎賽，洛塞爾: 11月 28–30日
  • 阿布達比大獎賽，亞斯碼頭: 12月 5–7日
接下來的賽程將緊湊展開，墨西哥大獎賽將於 10 月 26 日星期日舉行。對Verstappen而言，這是一條他極為熟悉的賽道——他已在高海拔的羅德里格斯兄弟賽道（Autódromo Hermanos Rodríguez）上五度奪冠。本週末，他有信心能進一步縮小積分差距。
Race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates on the podium after the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 29, 2023.

Verstappen has won five times in Mexico to date

接下來將於 11 月 9 日在巴西舉行聖保羅大獎賽（Sao Paulo Grand Prix ）。儘管Verstappen已連續兩年在此地奪冠，但這場比賽一向充滿變數。天氣經常多變，而快速的彎道則可能有利於那些通常在中游集團中競爭的賽車。
接下來是備受爭議的拉斯維加斯大獎賽（Las Vegas race ）週末，將於 11 月 23 日舉行。由於該賽事僅舉辦過兩次，因此從歷史紀錄中難以得出太多結論。不過，Verstappen曾贏得首屆拉斯維加斯大獎賽，因此他有信心再次拿下大量積分。若在本週末結束時，他能將與領先者的差距縮小至 10 至 20 分之內，那他將擁有極大的機會奪得第五座世界冠軍。
倒數第二場大獎賽將於 11 月 30 日在卡達舉行，Verstappen已連續兩年在此奪冠，且每次都展現出壓倒性的優勢，因此沒有理由不能再度重演。不過，McLaren 車隊去年在這條賽道上的速度也相當出色，因此他必須拿出最佳表現。
2025 年的最後一場比賽或許是剩餘五場中最具看點的一場。Verstappen在過去五屆阿布達比大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）中贏下了四次，始終在此表現強勢。然而，Lando Norris在 2024 年的勝利，必定會成為他心中的重要提醒。
Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB20 on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 22, 2024.

Verstappen has won in Las Vegas once and claimed the 2024 title there also

Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB20 on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 07, 2024.

The final Abu Dhabi Grand Prix could be a thrilling title decider

F1 賽季最後兩場比賽極具看點，因為這兩條賽道對兩支爭冠車隊而言都是強勢主場。Verstappen 必須在此之前盡可能縮小積分差距，才能有機會完成積分逆轉。
正如他所說，McLaren 的表現其實並不重要。他或許希望對方的內部爭執持續，甚至再次發生碰撞，但對Max 而言，他所能做的就是持續取勝。

Verstappen 在冠軍壓力下茁壯成長

Max Verstappen and Laurent Mekies, Team Principal of Oracle Red Bull Racing, talk in the garage prior to the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 27, 2025.

Max Verstappen and Laurent Mekies in the Red Bull Racing garage

最糟糕的情況將是Verstappen 未能完成比賽，而其中一位McLaren車手奪冠。他必須確保賽車穩定完賽、遠離麻煩，並專注於自己的駕駛。以他目前的狀態來看，唯一能阻止他在接下來幾週繼續累積積分的，恐怕只有其他車手。
可以確定的是，Verstappen並不一定需要贏得墨西哥大獎賽才能維持他的冠軍希望。當然，勝利會有所助益，但他所需要做的只是持續施壓，迎接最後幾個比賽週末。他擁有豐富的爭冠經驗，而這一點或許會在最後幾週發揮關鍵作用。此刻的他，看起來勢不可擋。
