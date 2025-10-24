© Getty Images / Red Bull Content Pool
Max Verstappen爭奪第五座F1世界冠軍之必勝賽事
在贏得美國大獎賽後，馬克斯·維斯塔潘(Max Verstappen)正迅速追近 F1 車手錦標賽領先者，以下是他有望鎖定第五座世界冠軍的關鍵封關賽事。
在一級方程式世界錦標賽的積分榜上，情勢可能瞬息萬變。就在幾週前，車手錦標賽仍是兩位麥拉倫（McLaren ）車手——蘭多·諾里斯（Lando Norris）與奧斯卡·皮亞斯特里（Oscar Piastri）——之間的雙雄爭霸。如今，經過幾場表現出色且穩健的比賽並拿下大量積分後，Max Verstappen重新回到競爭行列，並對前方的對手施加了巨大的壓力。
上週末，Verstappen在美國德州奧斯汀舉行的美國大獎賽中，拿下衝刺賽與正賽的勝利，進一步縮小了積分差距。這場分站冠軍並非僥倖奪得，這位衛冕中的一級方程式世界冠軍全程毫無壓力跡象，始終保持冷靜與自信。
在接受天空體育採訪時，他說：「他們（McLaren）做什麼不重要。這取決於我們，必須在本賽季結束前做到完美。」在僅僅四場比賽前還落後目前的車手冠軍領跑者Oscar Piastri 104分，而他現在只落後40分。
2025 年 F1 賽程剩餘比賽
- 墨西哥大獎賽，墨西哥城: 10月24–26日
- 巴西大獎賽，聖保羅： 11月 7–9日
- 拉斯維加斯大獎賽, 拉斯維加斯: 11月20–22日
- 卡達大獎賽，洛塞爾: 11月 28–30日
- 阿布達比大獎賽，亞斯碼頭: 12月 5–7日
接下來的賽程將緊湊展開，墨西哥大獎賽將於 10 月 26 日星期日舉行。對Verstappen而言，這是一條他極為熟悉的賽道——他已在高海拔的羅德里格斯兄弟賽道（Autódromo Hermanos Rodríguez）上五度奪冠。本週末，他有信心能進一步縮小積分差距。
接下來將於 11 月 9 日在巴西舉行聖保羅大獎賽（Sao Paulo Grand Prix ）。儘管Verstappen已連續兩年在此地奪冠，但這場比賽一向充滿變數。天氣經常多變，而快速的彎道則可能有利於那些通常在中游集團中競爭的賽車。
接下來是備受爭議的拉斯維加斯大獎賽（Las Vegas race ）週末，將於 11 月 23 日舉行。由於該賽事僅舉辦過兩次，因此從歷史紀錄中難以得出太多結論。不過，Verstappen曾贏得首屆拉斯維加斯大獎賽，因此他有信心再次拿下大量積分。若在本週末結束時，他能將與領先者的差距縮小至 10 至 20 分之內，那他將擁有極大的機會奪得第五座世界冠軍。
倒數第二場大獎賽將於 11 月 30 日在卡達舉行，Verstappen已連續兩年在此奪冠，且每次都展現出壓倒性的優勢，因此沒有理由不能再度重演。不過，McLaren 車隊去年在這條賽道上的速度也相當出色，因此他必須拿出最佳表現。
2025 年的最後一場比賽或許是剩餘五場中最具看點的一場。Verstappen在過去五屆阿布達比大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）中贏下了四次，始終在此表現強勢。然而，Lando Norris在 2024 年的勝利，必定會成為他心中的重要提醒。
F1 賽季最後兩場比賽極具看點，因為這兩條賽道對兩支爭冠車隊而言都是強勢主場。Verstappen 必須在此之前盡可能縮小積分差距，才能有機會完成積分逆轉。
正如他所說，McLaren 的表現其實並不重要。他或許希望對方的內部爭執持續，甚至再次發生碰撞，但對Max 而言，他所能做的就是持續取勝。
Verstappen 在冠軍壓力下茁壯成長
最糟糕的情況將是Verstappen 未能完成比賽，而其中一位McLaren車手奪冠。他必須確保賽車穩定完賽、遠離麻煩，並專注於自己的駕駛。以他目前的狀態來看，唯一能阻止他在接下來幾週繼續累積積分的，恐怕只有其他車手。
可以確定的是，Verstappen並不一定需要贏得墨西哥大獎賽才能維持他的冠軍希望。當然，勝利會有所助益，但他所需要做的只是持續施壓，迎接最後幾個比賽週末。他擁有豐富的爭冠經驗，而這一點或許會在最後幾週發揮關鍵作用。此刻的他，看起來勢不可擋。
