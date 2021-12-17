© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Max Verstappen F1世界冠軍背後關鍵數字解析
這些是激勵 Red Bull Racing Honda 明星，獲得 F1 世界冠軍的統計數字及其背後的涵義。
33 號車手現在是世界第一了， 在阿布達比大獎賽封關戰中，Max Verstappen以非凡優異的表現堅持到最後一刻，終於贏得光榮的勝利，並在Red Bull Racing Honda 車隊贏得他個人職涯首座F1一級方程式世界冠軍，而33確實是兩個真正重要的數字。
然而，再深入一點，還有那些重要的統計數據可以提供事件的來龍去脈、細微差別和說明，以揭示Red Bull飛速的荷蘭車手是如何，以及為什麼——能在 2021 年的 F1 賽季飆升到這項運動頂峰的地位，並在最後一刻打敗 Mercedes的衛冕冠軍和七座世界冠軍Lewis Hamilton 。
以下是 Max 赢得世界冠軍的關鍵數據。
652
本賽季Max領先了652 圈，相當於所有比賽圈數的 50.2%，是Hamilton領先圈數 (297) 的兩倍多，比今年領先比賽的其他九位車手加起來 (348) 還多。 Max在他的職涯中領先的 1239 圈中，有一半以上是來自本賽季。那阿布達比賽季的結局？ Max僅領先一圈，而且是關鍵的最後一圈。
141
Max在他的第 141 場 F1 比賽中獲得了世界冠軍，其中 23 場係來自Scuderia Toro Rosso（2015-16 賽季），之後他轉戰投效Red Bull Racing車隊參加 2016 年的西班牙大獎賽，並在該場比賽旗開得勝贏得首座分站冠軍。
18
在 Max 的職業生涯至2021 年為止，登上頒獎台是60。 自 2018 年初以來，Max 在 81 場比賽中的 49 場比賽登上了頒獎台，相當於四年舉辦的所有大獎賽的 60%。
13
2021 年F1大獎賽 22 場的比賽中，Red Bull Racing車隊計拿下13次最快進站速度（Verstappen在巴林、葡萄牙、摩納哥、亞塞拜然、施蒂里亞、奧地利、匈牙利、荷蘭、土耳其、卡達和阿布達比，以及 Sergio Pérez在法國和沙烏地阿拉伯）。
10
Max F1職涯至今計拿下20場勝利、13次桿位，本賽季就贏了10場。Max最具主導力的一次是法國-施蒂利亞-奧地利三連冠，連續贏得三場比賽 並首次在Red Bull賽道的施蒂里亞和奧地利大獎賽全部的 142 圈取得領先。
9
2021 年賽季，兩位車手完成的所有比賽（不包括亞塞拜然、英國、比利時和義大利大獎賽）中，Max 與Hamilton交手的全部5487 公里中，計超越了9秒鐘。
6
Max職業生涯 16 次最速圈，本季拿下6次，其中 5 圈係在西班牙、法國、奧地利、卡達和阿布達比，均進入前 10 名，並獲得世界冠軍賽額外的積分。
4
連續好幾年， Red Bull Racing車隊憑藉在一個賽季中平均進站時間最快的車隊贏得了 DHL 最快進站獎。在本賽季最快的進站中， Red Bull有 8 次最快的單站進站，前 10 名中有 9 次。
2
Max是繼Sebastian Vettel自 2010 到 2013 年連續四次奪冠之後，第二位為 Red Bull車隊贏得世界冠軍的車手。
1.88
在幾秒鐘內，Max 在匈牙利大獎賽第 40 圈進站，這是本賽季最快的進站時間，這也是車隊在本賽季低於 2 秒的五次進站之一。
1
Max 成為F1一級方程式賽車世界冠軍後，2022年，1這個號碼將使用在他的賽車上。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 或 F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 、 Red Bull Taiwan Instagram