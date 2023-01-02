播客特別節目見識到 Max Verstappen 10 件奇妙的事情

毫無疑問， Max Verstappen 是十足的票房和 F1真正的明星。 但他是如何登上這項運動的頂峰？

了解他從才華橫溢的年輕車手到 F1 明星旅程的最佳方式，就是聽聽最了解他的人的意見：他的家人、他的隊友、他的教練。 這些與 F1 專家（包括 David Coulthard 和 Jess McFadyen）相結合，在最新一集超越平凡( Beyond the Ordinary )，成為 Max Verstappen 中提供了關於 Max Verstappen 的生活、專家見解和個人故事，並探討了車手如何到達他所在的位置，以及他的下一步目標。

本播客揭示了關於這位世界冠軍一些令人驚訝和鮮為人知的事實。 在這裡，我們只透露了一些最有趣的內容：

1. 他的父親在他四歲時讓他學習卡丁車

Max 的父親和前 F1 車手 Jos Verstappen 表示，當他還是個蹣跚學步的孩子時，他的兒子就和引擎打交道。 “我第一次把他塞進卡丁車時，Max四歲半。 這並沒有那麼傷腦筋，因為他兩歲時就開著四輪摩托車，所以他對速度、如何駕駛都有經驗。 在我把他放進卡丁車之前，他已經做了很多事情。” 七歲時，Max開始參加比賽，從那之後他一直在參加比賽並贏得比賽。

ما زال ماكس يمارس الكارتينج لتعزيز ردود فعله © Alberto Lessmann/Red Bull Content Pool

2. 同時也表現出對他嚴厲的愛……

除了承襲駕駛 DNA 外，Max 的父親對他的兒子也產生了巨大的影響。 在他少年時期，兩人一起每年行駛約 80-100,000 公里，持續了 10 年，父親和Max一樣強烈地感受到每一個結果。Max說：在 2012 年的世界錦標賽中，我撞車並失去了冠軍。我很沮喪，但我父親更沮喪和失望。我不得不從賽道邊上撿起卡丁車，因為我父親說我必須自己做。我想和他談談發生了什麼，但他不想和我說話。我一直努力，有一次，在一個加油站，他對我說：滾出去，我不想再和你說話了。

幸運的是，這對父子現在可以開懷大笑了。Jos 笑著說：我知道他媽媽就在後面不遠處，我並不是要把他一個人留在那兒。

我會準備好排位賽和查看相關數據，而 Max 會玩 FIFA足球 或決勝時刻。 我很佩服他，我希望也能像他如此放鬆。 前隊友, Alex Albon

3. Max 試圖賄賂他的駕駛教練

值得注意的是，這位荷蘭車手在開始參加 F1 比賽時甚至沒有駕駛執照，因為他只有 17 歲。Max表示：我的駕駛教練非常嚴格，這很好。但我已經做好了準備——我準備好了帽子和T恤，以備有時需要找人協助，但他沒有接受！” 這導致 F1 引入了新的“Verstappen”規則——車手必須年滿 18 歲才能參加比賽。

ماكس فاز في بطولة العالم للفورمولا 1 عامَي 2021 و2022 © Red Bull Content Pool

4. 他繫安全帶鬆鬆地

Max以其輕鬆的態度而聞名，無論是在賽道上還是在賽道外。 評論員和 13 次 F1 大獎賽冠軍David Coulthard證實了這一點，他說：Max向我提到他的安全帶鬆鬆的。 他有信心在車裡可以自由自在，我覺得這很了不起。 我總想被栓在車上。

5. 他的隊友無法理解 Max 在賽前是如何準備的

Max 的Red Bull車隊前隊友 Alex Albon 說 Max 非常自信，但不要將其與傲慢混為一談。 有時候我正在為排位賽做準備，查看數據或其他任何東西，而 Max 則在玩 FIFA 或決勝時刻。 我很佩服它，我希望我也能如此放鬆。

ماكس مع زميله السابق في فريق "ريد بُل ريسينغ" ألكسندر ألبون © Getty Images / Red Bull Content Pool

6. 在他的第一場 F1 勝利中，他父親流鼻血了

Max 講述了他在西班牙贏得 F1 首秀並創造歷史的經歷，年僅 18 歲。回憶起車內的最後時刻時說道：我在還剩 5 圈的時候開始抽筋，只是因為太興奮和專注。這太瘋狂了、壓力超大。此時，我爸爸開始流鼻血。 我甚至無法想像他是如何坐在駕駛室裡看著最後幾圈的比賽。

7. 他的荷蘭支持者是鐵粉

荷蘭職業小輪車選手 Twan van Gendt 是 Verstappen 的鐵桿粉絲，並透露整個國內都有同感。如果你去當地的加油站，你肯定會在荷蘭的每個地方看到 Max 的東西。 如果你正在看電視並且有廣告，70% 的時間你會看到 Max。 我想 95% 的荷蘭人都知道他是誰。

McFadyen 補充說，荷蘭車迷已經等待很長一段時間了，總希望能有一位他們可以支持的車手。他們會乘坐帶按摩浴缸和雙人床的重型貨車（HGV） 參加比賽。 他們在那裡參加派對。Max一到，荷蘭大軍現在就有了一位可以支持的英雄了。

Van Gendt 表示：這是荷蘭式的支持方式。這就像聚在一起看足球或看 Max Verstappen比賽——是同一水平。

ماكس فيرستابن خلال تجارب جائزة البرازيل الكبرى في 2018 © Getty Images/Red Bull Content Pool

8. 他可以讓大腦停止分心

Albon 說他很欽佩 Max 似乎無法感受到讓大多數車手在比賽中感到不舒服的事情。例如，駕駛汽車時的風或不穩定。 當談到賽車的那一面時，Max似乎能夠停止分心。

Coulthard同意這個說法。在比賽期間，當我們聽到Max在通話裡大笑和開玩笑時，這會讓一些人感到困惑。 事實上，你正在以時速 200 英里的速度行駛，這並不是你的注意力所在。必須專注於一系列決策。 如果你在一條有 15 個彎道的賽道上，你每分半鐘要做出 15 個決定。 實際上並沒有那麼多。 中間是閒逛和欣賞風景的時間。 那時 Max 可以區分正在發生的事情、他正在做的事情，以及他想與他的工程師分享的事情。

9. 他讓Lewis Hamilton成為了他的遊戲

這對勁敵第一個賽季造成了多年未見緊張的正面交鋒。 隨著 Verstappen 似乎在每一場大獎賽中都在進步，Mercedes的Hamilton顯然正在提高他的比賽水平。Albon 表示：Lewis即將面臨一場真正的冠軍爭奪戰，這是他以前從未有過的態勢。你看到他現在更常去做模擬器。Mercedes必須再精進，比以前更專注於冠軍。Lewis必須尋找額外的東西而非Max。他們之間有非常多的尊重，但Max對整個情況泰然自若，一點都不擔心。

ماكس فيرستابن أعاد ريد بُل إلى المنافسة في 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

10. 他的成就無上限

McFadyen表示：大多數專家都很清楚這一點：Max的未來是光明的，他離巔峰還差得很遠。Max勢將成為他那個時代最好的一級方程式賽車手之一，並被人們銘記。他是一位神奇的天才。

Coulthard補充道：毫無疑問，他會贏得世界冠軍。只有賽車之神才能阻擋Max加冕世界冠軍。

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