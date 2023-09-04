© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Max Verstappen賽車職涯的關鍵數字
憑藉義大利大獎賽的勝利，Max Verstappen 創造了 F1 連續獲勝次數的新紀錄，實現了他的第十次連勝。 在此，讓我們盤點他職業生涯打破的多項紀錄。
兩屆 F1 世界冠軍Max Verstappen 從 17 歲踏入圍場的那一刻起，就一直在改寫 F1 歷史，他是賽車運動中最炙手可熱的人物。 從那時起，他就成為了這一代的天才車手，創造了新的記錄。 讓我們回顧一下 Max Verstappen創下的一級方程式紀錄：
01
參加 F1 週末賽事最年輕的車手
- 年齡：17歲又3天
- 地點：2014年日本大獎賽
在Red Bull青年隊合約上的墨跡才剛剛乾涸的情況下，Verstappen在 Toro Rosso（現為Scuderia AlphaTauri）首次亮相F1，在日本大獎賽的第一天取代了Jean-Éric Vergne 參加鈴鹿站的自由練習賽。 有史以來最年長的F1 車手是Louis Chiron，他在1955 年參加摩納哥大獎賽時已經55 歲又291 天，所以如果Max 想要打破這一紀錄，他還有幾乎足足30年的時間。
02
F1 比賽最年輕的車手
- 年齡：17歲又166天
- 地點：2015年澳大利亞大獎賽
作為Toro Rosso與Carlos Sainz令人興奮新搭檔的一部分，Verstappen在墨爾本亞爾伯特公園首次亮相 F1，成為 F1 賽道上最年輕的車手。 他比創造上一個紀錄時的Jaime Alguesuari幾乎年輕了兩歲。 更重要的是，這項紀錄將永久保持，因為參加 F1 比賽的最低年齡現在是 18 歲。
Verstappen在街道賽道上首次亮相，排位賽排名第 11，甚至在遭遇引擎故障之前還跑進了積分區。 他沒等多久又進行了另一次嘗試。
03
F1最年輕得分車手
- 年齡：17歲又180天
- 地點：2015年馬來西亞大獎賽
兩週後， Verstappen在雪邦站的排位賽中獲得第六名，落後於 Red Bull Racing車隊的Daniil Kvyat (P5)和Daniel Ricciardo (P4)，成為進入Q3最年輕的車手。 他最終獲得第七名，但領先Red Bull兩隊和他的隊友。 他現在也是完成 F1 大獎賽最年輕的車手。 在領獎台上， Sebastian Vettel 慶祝了他為 Ferrari車隊效力的首場勝利。
04
F1賽事最年輕的冠軍
- 年齡：18歲又228天
- 地點：2016年西班牙大獎賽
2016 年5 月15 日，Max 在F1 中創造了多項紀錄，成為領先一場比賽最年輕的車手，大約一個小時後，成為有史以來最年輕的比賽冠軍和登上F1 領獎台最年輕的車手——可謂表現不錯的一天。
人們很容易疏忽Verstappen已經更換了車隊，取代了壓力之下的Daniil Kvyat ，並駕駛一輛完全陌生的賽車發車。 雖然兩輛領先的Mercedes賽車都退出了比賽，但他仍然必須取得領先，並在通往終點線的路上力抗兩輛衝鋒的 Ferraris。 前紀錄保持者Sebastian Vettel第一個祝賀他登上領獎台。
05
最年輕車手創造最快圈速
- 年齡：19歲又44天
- 地點：2016年巴西大獎賽
這項記錄更多顯示的是比賽表現的一個註腳，其才華幾乎定義了職業生涯。 如果說 Max Verstappen目前還沒有被全世界認可為F1 最令人驚艷的新車手，那麼在聖保羅英特拉格斯賽道的傾盆大雨中，他僅用14 圈就從第16 名躍升至第三名位置的表現足證。
06
獲得 F1 大滿貫最年輕的車手
- 年齡：23歲又277天
- 地點：2021 年奧地利大獎賽
帶著第一次獲得 F1 世界冠軍頭銜的光芒，Verstappen 抵達奧地利斯皮爾伯格，在 Red Bull 賽道上進行了兩場比賽。 在上週末贏得施蒂里亞大獎賽後，他展現了迄今為止最具主導力的實力，並在比賽的每一圈都領先的情況下拿下桿位、最快圈速和勝利榮耀，創造了大滿貫（或全滿貫）的佳績。
1分鐘
Max Makes It A Double!
Congratulations to our two-time World Champ!
07
F1 賽季登上領獎台最多次數
- 地點：2021 年阿布達比大獎賽
- 新紀錄：18次登上領獎台
- 之前紀錄：17（2002 年Michael Schumacher 和 2013 年Sebastian Vettel ）
當Verstappen 在阿布達比戲劇性場面中贏得他的第一座世界冠軍時，也許還有另一項壯舉在煙花中被忽視了。 他締造了 F1 單賽季登上領獎台的新紀錄。 這是對他出色穩定性實力的衡量，這也是他戰勝 Lewis Hamilton的關鍵。Verstappen以 10 場勝利和 8 個第二名（無第三名）的成績名列榜首。
08
世錦賽單季最多積分
- 地點：2022 年墨西哥城大獎賽
- 新紀錄：454分
- 之前記錄：413 分（2019 年，Lewis Hamilton）
在贏得他的第一座世界冠軍後，他的天賦能力就打開了。 2022 年，Verstappen在日本取得了勝利，在賽季結束前的四場比賽中奪得了他的第二座 F1 冠軍。 那時，他已經在墨西哥城的赫馬諾斯·羅德里格斯賽道上輕鬆獲勝，打破了 Lewis Hamilton在 F1 賽季中獲得最多積分的記錄。目前， 他已經在本賽季取得更好的開局，預計Max很快就可打破這一紀錄。
09
F1 賽季最多勝利
- 地點：2022 年墨西哥城大獎賽
- 新紀錄：14勝
- 之前紀錄：13（2004 年Michael Schumacher 和 2013 年Sebastian Vettel ）
同一個週末，Max Verstappen 締造了另一項紀錄，成為 F1 單季獲勝次數最多的紀錄，領先Michael Schumacher 和 Sebastian Vettel 。 雖然 2023 年他不會再考慮這個問題，但這也是冠軍車手的瞄準目標。
10
最多連勝紀錄
- 地點：2023年義大利大獎賽
- 之前紀錄保持者：9（2013年Sebastian Vettel ）
Verstappen在家鄉贊德沃特大獎賽傾盆大雨中追平了九連勝記錄，在義大利蒙扎的勝利中取得了更好的成績。 這是他連續第十場比賽獲勝，連勝勢頭還沒有結束的跡象。 他現在正處於職業生涯巔峰，駕駛著超快、超可靠的 RB19 賽車。 相信他很快會在新加坡再創佳績。
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