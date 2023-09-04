Max Verstappen賽車職涯的關鍵數字

兩屆 F1 世界冠軍 Max Verstappen 從 17 歲踏入圍場的那一刻起，就一直在改寫 F1 歷史，他是賽車運動中最炙手可熱的人物。 從那時起，他就成為了這一代的天才車手，創造了新的記錄。 讓我們回顧一下 Max Verstappen創下的一級方程式紀錄：

Max Verstappen lines up for Toro Rosso in Malaysia © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 參加 F1 週末賽事最年輕的車手

年齡：17歲又3天

地點：2014年日本大獎賽

在Red Bull青年隊合約上的墨跡才剛剛乾涸的情況下，Verstappen在 Toro Rosso（現為Scuderia AlphaTauri）首次亮相F1，在日本大獎賽的第一天取代了Jean-Éric Vergne 參加鈴鹿站的自由練習賽。 有史以來最年長的F1 車手是Louis Chiron，他在1955 年參加摩納哥大獎賽時已經55 歲又291 天，所以如果Max 想要打破這一紀錄，他還有幾乎足足30年的時間。

02 F1 比賽最年輕的車手

年齡：17歲又166天

地點：2015年澳大利亞大獎賽

作為Toro Rosso與Carlos Sainz令人興奮新搭檔的一部分，Verstappen在墨爾本亞爾伯特公園首次亮相 F1，成為 F1 賽道上最年輕的車手。 他比創造上一個紀錄時的Jaime Alguesuari幾乎年輕了兩歲。 更重要的是，這項紀錄將永久保持，因為參加 F1 比賽的最低年齡現在是 18 歲。

Verstappen在街道賽道上首次亮相，排位賽排名第 11，甚至在遭遇引擎故障之前還跑進了積分區。 他沒等多久又進行了另一次嘗試。

Max Verstappen conquers Sepang © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 F1最年輕得分車手

年齡：17歲又180天

地點：2015年馬來西亞大獎賽

兩週後， Verstappen在雪邦站的排位賽中獲得第六名，落後於 Red Bull Racing車隊的Daniil Kvyat (P5)和 Daniel Ricciardo (P4)，成為進入Q3最年輕的車手。 他最終獲得​​第七名，但領先Red Bull兩隊和他的隊友。 他現在也是完成 F1 大獎賽最年輕的車手。 在領獎台上， Sebastian Vettel 慶祝了他為 Ferrari車隊效力的首場勝利。

Max Verstappen takes his first win in F1 © David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool

04 F1賽事最年輕的冠軍

年齡：18歲又228天

地點：2016年西班牙大獎賽

2016 年5 月15 日，Max 在F1 中創造了多項紀錄，成為領先一場比賽最年輕的車手，大約一個小時後，成為有史以來最年輕的比賽冠軍和登上F1 領獎台最年輕的車手——可謂表現不錯的一天。

人們很容易疏忽Verstappen已經更換了車隊，取代了壓力之下的Daniil Kvyat ，並駕駛一輛完全陌生的賽車發車。 雖然兩輛領先的Mercedes賽車都退出了比賽，但他仍然必須取得領先，並在通往終點線的路上力抗兩輛衝鋒的 Ferraris。 前紀錄保持者Sebastian Vettel第一個祝賀他登上領獎台。

Verstappen celebrates with the team after the 2016 Brazilian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 最年輕車手創造最快圈速

年齡：19歲又44天

地點：2016年巴西大獎賽

這項記錄更多顯示的是比賽表現的一個註腳，其才華幾乎定義了職業生涯。 如果說 Max Verstappen目前還沒有被全世界認可為F1 最令人驚艷的新車手，那麼在聖保羅英特拉格斯賽道的傾盆大雨中，他僅用14 圈就從第16 名躍升至第三名位置的表現足證。

Max plays to the crowd at the Austrian Grand Prix in 2021 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

06 獲得 F1 大滿貫最年輕的車手

年齡：23歲又277天

地點：2021 年奧地利大獎賽

帶著第一次獲得 F1 世界冠軍頭銜的光芒，Verstappen 抵達奧地利斯皮爾伯格，在 Red Bull 賽道上進行了兩場比賽。 在上週末贏得施蒂里亞大獎賽後，他展現了迄今為止最具主導力的實力，並在比賽的每一圈都領先的情況下拿下桿位、最快圈速和勝利榮耀，創造了大滿貫（或全滿貫）的佳績。

1分鐘 Max Makes It A Double! Congratulations to our two-time World Champ!

07 F1 賽季登上領獎台最多次數

地點：2021 年阿布達比大獎賽

新紀錄：18次登上領獎台

之前紀錄：17（2002 年Michael Schumacher 和 2013 年Sebastian Vettel ）

當Verstappen 在阿布達比戲劇性場面中贏得他的第一座世界冠軍時，也許還有另一項壯舉在煙花中被忽視了。 他締造了 F1 單賽季登上領獎台的新紀錄。 這是對他出色穩定性實力的衡量，這也是他戰勝 Lewis Hamilton的關鍵。Verstappen以 10 場勝利和 8 個第二名（無第三名）的成績名列榜首。

Max Verstappen: Records set by the 2022 Formula 1 World Champion © Getty Images / Red Bull Content Pool

08 世錦賽單季最多積分

地點：2022 年墨西哥城大獎賽

新紀錄：454分

之前記錄：413 分（2019 年，Lewis Hamilton）

在贏得他的第一座世界冠軍後，他的天賦能力就打開了。 2022 年，Verstappen在日本取得了勝利，在賽季結束前的四場比賽中奪得了他的第二座 F1 冠軍。 那時，他已經在墨西哥城的赫馬諾斯·羅德里格斯賽道上輕鬆獲勝，打破了 Lewis Hamilton在 F1 賽季中獲得最多積分的記錄。目前， 他已經在本賽季取得更好的開局，預計Max很快就可打破這一紀錄。

Max and Jos Verstappen © Jared C. Tilton/Getty Images

09 F1 賽季最多勝利

地點：2022 年墨西哥城大獎賽

新紀錄：14勝

之前紀錄：13（2004 年Michael Schumacher 和 2013 年Sebastian Vettel ）

同一個週末，Max Verstappen 締造了另一項紀錄，成為 F1 單季獲勝次數最多的紀錄，領先Michael Schumacher 和 Sebastian Vettel 。 雖然 2023 年他不會再考慮這個問題，但這也是冠軍車手的瞄準目標。

The team celebrate Max's ninth win © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

10 最多連勝紀錄

地點：2023年義大利大獎賽

之前紀錄保持者：9（2013年Sebastian Vettel ）

Verstappen在家鄉贊德沃特大獎賽傾盆大雨中追平了九連勝記錄，在義大利蒙扎的勝利中取得了更好的成績。 這是他連續第十場比賽獲勝，連勝勢頭還沒有結束的跡象。 他現在正處於職業生涯巔峰，駕駛著超快、超可靠的 RB19 賽車。 相信他很快會在新加坡再創佳績。