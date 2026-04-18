Max Verstappen 紐柏林 24 小時耐力賽首秀觀戰指南

彷彿這樣還不夠，賽道上同時出現的各式各樣車輛，也成為

。高性能 GT3 賽車——Verstappen 將駕駛 Mercedes AMG GT3——會與速度慢得多、接近量產車規格的車輛同場競技，這意味著車手必須不斷在車陣中穿梭，應對巨大的速度差。這一切共同造就出一種混亂卻又令人熱血沸騰的比賽環境，在這裡，車手的警覺性與比賽判斷力和速度同樣重要。