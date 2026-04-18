Max Verstappen 紐柏林 24 小時耐力賽首秀觀戰指南

耐力賽將在 2026 年迎來全球最知名的車手之一——四屆 Formula One 世界冠軍Max Verstappen ，於傳奇性的 ADAC RAVENOL 紐柏林 24 小時耐力賽上演備受期待的初登場。這位荷蘭名將將再次展現他對賽車的熱愛，以及不斷追求全新駕駛挑戰的決心，並以 Verstappen Racing 車隊成員身分，迎戰這條極具挑戰性的賽道！
Verstappen 將與他的三位職業 GT 隊友 Dani Juncadella、Jules Gounon 和 Lucas Auer 一同，在 4 月與 5 月參加一系列排位賽，接著於 5 月 16 日迎來正賽。屆時車隊將在這條以多彎道、高低起伏以及瞬息萬變天候聞名的賽道上，連續奮戰 24 小時，天氣可能在轉眼之間就從晴空萬里變成下雨或起霧。
車迷將能透過 Red Bull TV 與 Red Bull Motorsports YouTube 頻道，現場收看這場精彩賽事的每一刻。
紐柏林 24 小時耐力賽是一場長久以來一直在我人生清單上的比賽。
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什麼是紐柏林 24 小時耐力賽？
紐柏林 24 小時耐力賽一覽
- 於 1970 年首次舉辦
- 賽道全長 25.378 公里
- 最多可有 190 輛參賽車輛
- 約 28 萬名現場觀眾（2025 年）
- 獨特且開放的賽事規則
- 2026 年日期：5 月 14 日至 17 日
紐柏林 24 小時耐力賽是一項著名的耐力賽事，每年於德國傳奇的紐柏林北環賽道舉行。它的概念很簡單，卻極具挑戰：各車隊必須連續奮戰 24 小時，由三到四名車手輪流駕駛，以完成最多圈數為目標。
這項賽事被譽為賽車運動中最艱鉅的耐力考驗之一，採用北環賽道與現代 GP 賽道的組合佈局，形成單圈約 25 公里的賽道——也是賽車運動中最長的賽道之一。賽道擁有超過 150 個彎道、劇烈的高低落差，以及容錯空間極小的狹窄路段，光是賽道本身就已極具挑戰；除此之外，車手還必須應對橫跨晝夜、不斷變化的天候條件，經常包含下雨、濃霧與氣溫變化，有時甚至在同一圈內就會全部遇上。
彷彿這樣還不夠，賽道上同時出現的各式各樣車輛，也成為這場經典賽事另一個獨特之處。高性能 GT3 賽車——Verstappen 將駕駛 Mercedes AMG GT3——會與速度慢得多、接近量產車規格的車輛同場競技，這意味著車手必須不斷在車陣中穿梭，應對巨大的速度差。這一切共同造就出一種混亂卻又令人熱血沸騰的比賽環境，在這裡，車手的警覺性與比賽判斷力和速度同樣重要。
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賽事如何進行
4 月排位賽（4 月 18 日至 19 日）
在正賽前一個月舉行的這個週末「彩排」，包含兩場四小時賽事，讓頂尖車隊能為 5 月的正賽進行測試。4 月 18 日星期六，第 1 場比賽——一場約四小時的耐力賽——將一路進行到傍晚，讓車隊在測試策略與可靠性的同時，也能累積光線與賽道路況變化下的寶貴經驗。
到了星期日，則會進行頂尖排位賽（ Top Qualifying），這是一場決定排位前段起跑順位的重點單圈對決，之後接著舉行第 2 場比賽——另一場耐力賽，通常在白天進行。這場比賽讓車隊能根據星期六取得的數據進一步微調表現，使整個週末成為正賽前至關重要的準備階段。
5 月排位賽（5 月 14 日至 15 日）
賽事週末將於 5 月 14 日星期四展開，屆時完整賽道上將進行多個測時環節，以決定起跑順位，並讓車隊進一步調整設定，其中也包含關鍵的夜間測試。到了星期五，則會進行 Top Qualifying——由最快的賽車透過短距離單圈對決來爭奪桿位與前排起跑位置，在更乾淨、壓力更高的條件下全力衝刺。
決賽（5 月 16 日至 17 日）
在暖身環節完成最後的系統檢查後，Verstappen 與他的隊友們將正式駛上紐柏林北環賽道，迎接這場 24 小時正賽，並加入競爭激烈的多組別參賽陣容。比賽將於 UTC 時間下午 1 點（中歐夏令時間下午 3 點）正式起跑，車迷可透過Red Bull TV 與 Red Bull Motorsports YouTube 頻道全程收看直播。
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如何收看賽事直播
4 月與 5 月的排位賽，以及 5 月 16 日至 17 日的正賽，都將在Red Bull TV 與 Red Bull Motorsports YouTube 頻道進行現場直播。以下是你可以準時收看的時間：
日期
場次
時間
4 月 18 日，星期六
排位賽第 1 場
UTC 下午 3 點（中歐夏令時間下午 5 點）
4 月 19 日，星期日
頂尖排位賽
UTC 上午 8 點 30 分（中歐夏令時間上午 10 點 30 分）
排位賽第 2 場
UTC 上午 10 點 30 分（中歐夏令時間中午 12 點 30 分）
5 月 14 日，星期四
第 1 段排位賽
UTC 上午 11 點 10 分至下午 1 點 30 分（中歐夏令時間下午 1 點 10 分至 3 點 30 分）
第 2 段排位賽
UTC 下午 5 點 55 分至晚上 9 點 45 分（中歐夏令時間晚上 7 點 55 分至 11 點 45 分）
5 月 15 日，星期五
頂尖排位賽 1
UTC 上午 6 點 45 分至 7 點 25 分（中歐夏令時間上午 8 點 45 分至 9 點 25 分）
頂尖排位賽 2
UTC 上午 7 點 40 分至 8 點 25 分（中歐夏令時間上午 9 點 40 分至 10 點 25 分）
第 3 段排位賽
UTC 上午 8 點 30 分至 10 點 05 分（中歐夏令時間上午 10 點 30 分至中午 12 點 05 分）
頂尖排位賽 3
UTC 上午 11 點 30 分至下午 12 點 45 分（中歐夏令時間下午 1 點 30 分至 2 點 45 分）
5 月 16 日，星期六
暖身賽段
UTC 上午 8 點至 9 點 30 分（中歐夏令時間上午 10 點至 11 點 30 分）
正賽
UTC 下午 12 點 30 分至隔日 1 點 45 分（中歐夏令時間下午 2 點 30 分至隔日 3 點 45 分）