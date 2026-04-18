Max Verstappen performing at ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie on the 21 March, 2026.
© Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool
Motoring

Max Verstappen 紐柏林 24 小時耐力賽首秀觀戰指南

這位四屆 Formula One 世界冠軍將於 2026 年迎來他的紐柏林 24 小時耐力賽初登場。以下整理了直播觀看方式、完整賽程，以及所有排位賽日期資訊。
由 Chris Magill 編寫
6 min readPublished on

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ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Max Verstappen makes his debut at the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, tackling one of motorsport’s most gruelling and iconic endurance races.

Deutschland

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

Summary

  1. 1
    什麼是紐柏林 24 小時耐力賽？
  2. 2
    賽事如何進行
  3. 3
    如何收看賽事直播
耐力賽將在 2026 年迎來全球最知名的車手之一——四屆 Formula One 世界冠軍Max Verstappen ，於傳奇性的 ADAC RAVENOL 紐柏林 24 小時耐力賽上演備受期待的初登場。這位荷蘭名將將再次展現他對賽車的熱愛，以及不斷追求全新駕駛挑戰的決心，並以 Verstappen Racing 車隊成員身分，迎戰這條極具挑戰性的賽道！
Verstappen 將與他的三位職業 GT 隊友 Dani Juncadella、Jules Gounon 和 Lucas Auer 一同，在 4 月與 5 月參加一系列排位賽，接著於 5 月 16 日迎來正賽。屆時車隊將在這條以多彎道、高低起伏以及瞬息萬變天候聞名的賽道上，連續奮戰 24 小時，天氣可能在轉眼之間就從晴空萬里變成下雨或起霧。
車迷將能透過 Red Bull TVRed Bull Motorsports YouTube 頻道，現場收看這場精彩賽事的每一刻。
Max Verstappen clips into his race helmet ahead of the ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie in March 2026

Max Verstappen buckles up at the Nürburgring

© Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Quotation
紐柏林 24 小時耐力賽是一場長久以來一直在我人生清單上的比賽。
Max Verstappen
01

什麼是紐柏林 24 小時耐力賽？

紐柏林 24 小時耐力賽一覽
  • 於 1970 年首次舉辦
  • 賽道全長 25.378 公里
  • 最多可有 190 輛參賽車輛
  • 約 28 萬名現場觀眾（2025 年）
  • 獨特且開放的賽事規則
  • 2026 年日期：5 月 14 日至 17 日
紐柏林 24 小時耐力賽是一項著名的耐力賽事，每年於德國傳奇的紐柏林北環賽道舉行。它的概念很簡單，卻極具挑戰：各車隊必須連續奮戰 24 小時，由三到四名車手輪流駕駛，以完成最多圈數為目標。
ABT Sportsline with Mirko Bortolotti at the 24h Nürburgring 2025.

ABT Sportsline at the 53rd Nürburgring 24 Hours in 2025

© ABT Sportsline

這項賽事被譽為賽車運動中最艱鉅的耐力考驗之一，採用北環賽道與現代 GP 賽道的組合佈局，形成單圈約 25 公里的賽道——也是賽車運動中最長的賽道之一。賽道擁有超過 150 個彎道、劇烈的高低落差，以及容錯空間極小的狹窄路段，光是賽道本身就已極具挑戰；除此之外，車手還必須應對橫跨晝夜、不斷變化的天候條件，經常包含下雨、濃霧與氣溫變化，有時甚至在同一圈內就會全部遇上。
彷彿這樣還不夠，賽道上同時出現的各式各樣車輛，也成為這場經典賽事另一個獨特之處。高性能 GT3 賽車——Verstappen 將駕駛 Mercedes AMG GT3——會與速度慢得多、接近量產車規格的車輛同場競技，這意味著車手必須不斷在車陣中穿梭，應對巨大的速度差。這一切共同造就出一種混亂卻又令人熱血沸騰的比賽環境，在這裡，車手的警覺性與比賽判斷力和速度同樣重要。
Grello / Manthey EMA at the 53rd ADAC RAVENOL 24h 2025.

The Nordschleife has a unique atmosphere, especially at night

© Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

02

賽事如何進行

4 月排位賽（4 月 18 日至 19 日）
在正賽前一個月舉行的這個週末「彩排」，包含兩場四小時賽事，讓頂尖車隊能為 5 月的正賽進行測試。4 月 18 日星期六，第 1 場比賽——一場約四小時的耐力賽——將一路進行到傍晚，讓車隊在測試策略與可靠性的同時，也能累積光線與賽道路況變化下的寶貴經驗。
到了星期日，則會進行頂尖排位賽（ Top Qualifying），這是一場決定排位前段起跑順位的重點單圈對決，之後接著舉行第 2 場比賽——另一場耐力賽，通常在白天進行。這場比賽讓車隊能根據星期六取得的數據進一步微調表現，使整個週末成為正賽前至關重要的準備階段。
5 月排位賽（5 月 14 日至 15 日）
賽事週末將於 5 月 14 日星期四展開，屆時完整賽道上將進行多個測時環節，以決定起跑順位，並讓車隊進一步調整設定，其中也包含關鍵的夜間測試。到了星期五，則會進行 Top Qualifying——由最快的賽車透過短距離單圈對決來爭奪桿位與前排起跑位置，在更乾淨、壓力更高的條件下全力衝刺。
決賽（5 月 16 日至 17 日）
在暖身環節完成最後的系統檢查後，Verstappen 與他的隊友們將正式駛上紐柏林北環賽道，迎接這場 24 小時正賽，並加入競爭激烈的多組別參賽陣容。比賽將於 UTC 時間下午 1 點（中歐夏令時間下午 3 點）正式起跑，車迷可透過Red Bull TVRed Bull Motorsports YouTube 頻道全程收看直播。
Max Verstappen's race car for the 24h Nürburgring 2026 at the reveal in Meppen

Max Verstappen's car for the Nürburgring 24 Hours 2026

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03

如何收看賽事直播

4 月與 5 月的排位賽，以及 5 月 16 日至 17 日的正賽，都將在Red Bull TVRed Bull Motorsports YouTube 頻道進行現場直播。以下是你可以準時收看的時間：

日期

場次

時間

4 月 18 日，星期六

排位賽第 1 場

UTC 下午 3 點（中歐夏令時間下午 5 點）

4 月 19 日，星期日

頂尖排位賽

UTC 上午 8 點 30 分（中歐夏令時間上午 10 點 30 分）

排位賽第 2 場

UTC 上午 10 點 30 分（中歐夏令時間中午 12 點 30 分）

5 月 14 日，星期四

第 1 段排位賽

UTC 上午 11 點 10 分至下午 1 點 30 分（中歐夏令時間下午 1 點 10 分至 3 點 30 分）

第 2 段排位賽

UTC 下午 5 點 55 分至晚上 9 點 45 分（中歐夏令時間晚上 7 點 55 分至 11 點 45 分）

5 月 15 日，星期五

頂尖排位賽 1

UTC 上午 6 點 45 分至 7 點 25 分（中歐夏令時間上午 8 點 45 分至 9 點 25 分）

頂尖排位賽 2

UTC 上午 7 點 40 分至 8 點 25 分（中歐夏令時間上午 9 點 40 分至 10 點 25 分）

第 3 段排位賽

UTC 上午 8 點 30 分至 10 點 05 分（中歐夏令時間上午 10 點 30 分至中午 12 點 05 分）

頂尖排位賽 3

UTC 上午 11 點 30 分至下午 12 點 45 分（中歐夏令時間下午 1 點 30 分至 2 點 45 分）

5 月 16 日，星期六

暖身賽段

UTC 上午 8 點至 9 點 30 分（中歐夏令時間上午 10 點至 11 點 30 分）

正賽

UTC 下午 12 點 30 分至隔日 1 點 45 分（中歐夏令時間下午 2 點 30 分至隔日 3 點 45 分）

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ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Max Verstappen makes his debut at the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, tackling one of motorsport’s most gruelling and iconic endurance races.

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Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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